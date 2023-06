El presidente Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de felicitación con motivo del Día del Padre. Aunque ya sabemos que el amor eterno es a las madres y el amor más entrañable es a los hijos, también los padres son adorables. ¡Felicidades en su día!. ¡Felicidades, presidente! Sus malquerientes se van a enojar, pero usted ya es también padre de la Patria nueva.

DIPUTADO IGNACIO MIER; BUSCA IMPULSAR CRECIMIENTO DE PUEBLA DE LA MANO DE LOS CIUDADANOS

El diputado Ignacio Mier Velazco consideró que en Puebla es necesario revisar los indicadores que permitirán impulsar la inversión, redistribuir el ingreso, activar la industria textil, automotriz y las nuevas tecnologías para fortalecer la actividad económica. Adelantó que presentará un Diagnóstico de Puebla, una primera aproximación, una primera radiografía de cómo está Puebla en 28 temas agrupados en 5 ejes enfocados en la transformación para el desarrollo, la vida democrática, la política educativa, la infraestructura e inclusión y diversidad. Explicó que en este primer diagnóstico participaron 112 especialistas en cada una de las 28 comisiones temáticas y que en agosto tendré el Diagnóstico Social, hecho en Asambleas Comunitarias; en este momento llevamos cerca de 3 mil asambleas, nuestra meta es llegar a 7 mil 860. Subrayó la importancia de que la gente analice y priorice sus problemas, de que elijan democráticamente una estructura comunitaria y que propongan las soluciones porque la participación es definitiva, y la gente se involucra en la solución de sus problemas y audita que estas se cumplan en beneficio de todos. Mier Velazco se mostró convencido de que el soberano es la gente y sean los propios ciudadanos organizados los que tomen el poder de forma abierta, libre y democrática. Destacó que hay estabilidad económica y financiera en el país, fortaleza en el peso y un crecimiento económico por encima del pronóstico. Aseguró que se tiene el compromiso de garantizar que haya recursos sin contratar deuda ni devaluar el peso y sin generar inflación en la próxima discusión del Presupuesto federal 2024.

RICARDO MONREAL; VISITA LA BASILICA SE ENCOMIENDA A LA VIRGEN DE GUADALUPE

El ex senador Ricardo Monreal acudió a la Basílica para encomendarse a la Virgen de Guadalupe, previo al arranque de actividades que tendrá en todo el país con miras a la contienda interna de Morena por la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación. Venimos a darle gracias a Dios y a encomendarnos a la Virgen de Guadalupe. Estuvo acompañado de su esposa. Monreal Ávila declaró que le pidió a Virgen, sabiduría para ser instrumento para servirle al pueblo. Para mi esposa, mi familia y yo lo primero es dar gracias a Dios y este es el primer lugar que visitamos, la Virgen de Guadalupe nos va a iluminar. Le pedimos que nos dé sabiduría y que nos dé inteligencia, pero sobre todo que ayude a la gente, que nos permita ser instrumento para servirle al pueblo y para servirle a la gente.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; HOY LUNES ARRANCARÁ EN JALISCO SUS RECORRIDOS

Adán Augusto López, durante un evento en la Ciudad de México, en el que habló sobre su aspiración a la candidatura presidencial por Morena, confirmó que hoy lunes arrancará en Jalisco sus recorridos y lo hará también porque el partido guinda obtendrá la victoria en la Entidad en 2024. Yo quiero ir a construir en Jalisco porque vamos a ganar también en Jalisco. Adán Augusto estará hoy en Puerto Vallarta, después en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y más tarde en el Centro tapatío, en donde encabezará una asamblea informativa. Asimismo indico que en su agenda también está acudir a las tortas ahogadas de José el de la bicicleta y sostener un encuentro con un grupo de empresarios jaliscienses. Aseguró que no dejó pendientes en la Segob y acentuó que como encargado de la política interna consiguió un acuerdo con Grupo México para recuperar una concesión ferroviaria muy importante para el país. Resaltó que participó en el pacto con Iberdrola para comprar 13 plantas de generación eléctrica que serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

CLAUDIA SHEINBAUM; RESPETARE A MIS ADVERSARIOS Y ACTUARE CON RESPONSABILIDAD

Claudia Sheinbaum Pardo, luego de registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que no dejará llevarse por venganza, respetará a sus adversarios y actuará con responsabilidad para alcanzar la regeneración del país. Manifiesto mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de esta aspiración, es un asunto de proyecto de continuidad.

MARCELO EBRARD; MUESTRA SU AMULETO PARA GANAR LA ELECCION PRESIDENCIAL 2024

Marcelo Ebrard después de presentar su renuncia ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Relaciones Exteriores, con el fin de buscar la candidatura con Morena para la elección presidencial de 2024. El ex canciller por medio de TikTok, mostró su amuleto para ganar las elecciones de Morena. El morenista mostro su camisa con la que se registró como aspirante de Morena, misma que utilizó cuando Morena ganó la Presidencia en 2018. Con ésta playera ganamos para Andrés Manuel López Obrador la campaña del 2018 y ahora vamos a ganar ésta. El video cuenta con 282 mil reproducciones y con más de 33 mil “likes”.

MARIO DELGADO; LLAMA A “CORCHOLATAS” A PROCESO INTERNO FRATERNO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, subrayó que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación, es un proceso de organización interna del partido, por lo cual se encuentra constitucional y legalmente blindado, y es un hecho inédito en la historia de nuestro país. Tras el registro de los seis aspirantes, el dirigente aseguró que las medidas cautelares mandatadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes pasado ya estaban previstas en el acuerdo del Consejo Nacional aprobado el 11 de junio. Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos. Destacó que los aspirantes contarán con un monto de 5 millones de pesos que será absolutamente comprobable y fiscalizable; es decir, sólo se podrán destinar a viáticos: transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos, que es lo que son sillas, carpas, audio, los backs, en fin, lo que se necesite para organizar un evento. Asimismo consideró que es un hecho histórico que las seis personas contendientes se comprometieron a cumplir y respetar los principios de la Cuarta Transformación, así como llevar a cabo recorridos de trabajo austeros y privilegiar el contacto con la gente, al igual que llevar a cabo una contienda fraterna y sin denostar a ningún compañero o compañera aspirante. Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la Transformación. Mario Delgado descartó que, desde el partido, se impongan sanciones a los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y cuyos resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre. No obstante, dijo, será el pueblo quien los juzgue y sancione.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; ENCUESTAS Y RECORRIDOS, SERÍA EL MÉTODO DE VA POR MÉXICO PARA DEFINIR AL CANDIDATO

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, reveló que Va por México prepararía una encuesta final en la que se defina al candidato o candidata del PAN, PRD y PRI rumbo al 2024. El senador y también uno de los perfiles que suenan para la candidatura, asegura que la alianza trabaja en la construcción de unidad y el cómo lograr un avance que cuente con la participación de la ciudadanía. Estamos yo creo que listas y listos para esto: para llevar a cabo esta tarea en todo el país, para hacer ya los recorridos de manera mucho más formal. Hasta ahora hemos venido platicando acerca del gobierno de coalición, pero es sin miedo, es hacia una reconciliación a plantear cómo podemos construir en unidad y cómo podemos lograr un avance programado, planteado, específico y por supuesto la participación de la ciudadanía que eso es algo que se ha reiterado. Mancera aseguró que desde el Senado se trabajará en los pendientes legislativos que son parte de la agenda del PRD; sin embargo, podría ser en octubre cuando elijan a quien les representará en las presidenciales. Yo creo que debe ser un arranque, una encuesta para que se depure la lista; es decir, de esa lista de más de 10 que queden prácticamente 3 o máximo 4 y que de esos que finalmente quedaron se hagan los recorridos nacionales y para finales del mes de octubre se tuviera otra vez encuestas y obviamente participando la sociedad civil tanto en las propuestas de candidaturas como en la verificación de las propias encuestas o encuestadoras y de ahí que se pasara a una decisión.

MARKO CORTÉS; CRITICA A FUNCIONARIOS QUE DEJARON EL GOBIERNO PARA BUSCAR CANDIDATURA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó que actores que ocupan puestos clave en el gobierno federal, chapulineen y abandonen el barco para buscar una candidatura. Sin importarles la responsabilidad que habían asumido, saltan como chapulines cuando México vive el sexenio más sangriento en lo que va del siglo, sin rendir cuentas continúan en una precampaña a todas luces ilegal, desviando descaradamente recursos públicos. El líder de Acción Nacional cuestionó la falta de compromiso de funcionarios de primer nivel, no sólo por incumplir con la responsabilidad que se les confirió sino por irse con nulos resultados, dejando problemas más grandes de los que recibieron, en perjuicio de todos los mexicanos. Anticipó, que ante el burdo despilfarro y desvío de recursos públicos en su ilegal precampaña, el PAN presentó quejas ante INE, pidiendo la suspensión inmediata de su ilegal proceso, solicitando que todo lo derrochado, se fiscalice y se contabilice como gasto de campaña y que como tutela preventiva en su momento, se les prohíba el registro a la presidencia. El dirigente del PAN lamentó que dependencias como la Secretaría de Energía, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por mencionar algunas, se queden también sin cabeza, cuando no hay resultados, no hay atención y no se están dejando buenas cuentas. Durante el sexenio de López Obrador, el gabinete, legal y ampliado, ha sufrido más de 40 cambios en áreas estratégicas, lo que nos deja claro que este gobierno no gobierna sino hace politiquería, no se trata de servidores públicos que cumplen con su deber, sino de fichas que son manipuladas al antojo del presidente, a quien no le importa el país sino solamente conservar el poder.

PAPA FRANCISCO; REAPARECE EN EL ÁNGELUS, AGRADECE AFECTO DE FIELES

El papa Francisco reapareció ante los fieles tras su reciente operación de hernia para presidir el rezo del Ángelus y, antes de su catequesis, agradeció de corazón el afecto recibido en sus días en el hospital. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Deseo expresar mi gratitud a todos aquellos que durante mi ingreso en el hospital Gemelli me manifestaron afecto, consideración y amistad. Con la voz algo agitada dijo: Esta cercanía humana y espiritual ha sido para mí de gran ayuda y conforto. Gracias a todos, gracias de corazón. Este fue el primer acto público tras su salida del hospital el viernes, aunque la audiencia general del próximo miércoles ha sido cancelada para garantizar su reposo. El papa sí que ha mantenido en su agenda las audiencias privadas en el Vaticano y esta semana recibirá el martes al presidente brasileño Lula da Silva.

