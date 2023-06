El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de origen judío, de ser la “vergüenza” de ese pueblo y volvió a justificar la ofensiva militar rusa en Ucrania alegando que la exrepública soviética está gobernada por “neonazis”.

“Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelenski no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando”, declaró el mandatario ruso en un foro económico en San Petersburgo, al que AFP no pudo acceder al no estar acreditada.

Rusia afirma que el trato de Ucrania a los rusohablantes en el país es comparable a las acciones de la Alemania nazi, unas acusaciones rechazadas por el gobierno ucraniano y la comunidad judía del país.

Tras las declaraciones de Putin, el gran rabino de Ucrania dijo que estaba orgulloso de Zelenski. “Y no solo yo, creo que todo el mundo está orgulloso de él”, afirmó el rabino Moshe Reuven Azman a la agencia de noticias ucraniana UNIAN.

“No huyó y está haciendo todo lo posible para ayudar al pueblo ucraniano”, agregó.

Por su parte el empresario y filántropo ucraniano Victor Pinchuk, que recordó que él mismo es de herencia judía, dijo que “Zelenski es la encarnación de la lucha por la libertad, y la libertad es uno de los principales valores del pueblo judío”, según un comunicado publicado por su fundación.