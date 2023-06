Por considerar que las posibilidades de participación política se han visto coartadas y que no hay espacio para quienes quieren aportar una desde una perspectiva crítica, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, renunció a 40 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“La realidad, es que hoy no hay espacio para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya. Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI”, se lee en la carta de renuncia enviada al Comité Ejecutivo Nacional del tricolor el pasado 13 de junio.

Omar Fayad señaló que su decisión la tomó porque no tiene nada que hacer en el partido. “Esta dirigencia me cerró las puertas, yo he tratado por las mejores vías de llegar a acuerdos con ellos, no se ha podido; me impiden participar en todo”, declaró en entrevista.

Dijo que todavía no decide qué rumbo tomará porque ha recibido invitaciones “de algunas fuerzas políticas” y no descartó que vaya a ir a alguna embajada.

Dijo que él aspiraba a ser candidato presidencial del PRI, pero que le queda claro que si van en Alianza, “el candidato va a ser del PAN”, por lo que dijo que es “inútil seguir peleando”. Además, rechazó que haya entregado Hidalgo a Morena.

