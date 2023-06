El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que tras las inconformidades por algunas agrupaciones campesinas, la federación no aceptará chantajes de grupos de intereses creados, que se beneficiaban de los subsidios al campo en sexenios anteriores, mismos que alentaron un movimiento para volver a esas prácticas. ¿Quiénes son los inconformes?. Los que se quedaban con todos los subsidios de las asociaciones. Hay unos muy potentes que tienen miles de hectáreas, incluso que rentan parcelas; son empresarios de altos vuelos y también politiqueros. Son asociaciones de productores, que no son de todos los productores, no representan a los indígenas, que son los más antiguos productores de México, no representan a los pequeños, medianos campesinos, a los ejidatarios; son los grandes productores y coyotes. El presidente López Obrador garantizó que no se usará la fuerza pública ante el bloqueo y que se puedan quedar ahí el tiempo que quieran, aunque lamentó las afectaciones a los usuarios del aeropuerto. Cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos. No vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, que necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción. El primer mandatario reafirmó que la política de su Gobierno para impulsar el desarrollo en el campo es dar prioridad en la atención a pequeños propietarios, productores, ejidatarios o comuneros a través de los Programas para el Bienestar. Ellos tienen garantizados sus precios justos en el caso del maíz, de trigo harinero y se les está comprando a precio de garantía. A todos se les están entregando fertilizantes gratuitos. Estamos cumpliendo con todos los compromisos, se les está atendiendo como no se hacía antes.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EN MORENA TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONFECCIONAR UN PRESUPUESTO FEDERAL 2024 QUE LES DÉ CERTEZA A LOS MEXICANOS

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco manifestó que su bancada tiene la firme responsabilidad de confeccionar un Presupuesto Federal para el próximo año 2024, eficiente; que contemple la sana distribución de los recursos que den certeza al pueblo de México. Los diputados de Morena y nuestra coalición Juntos Hacemos Historia, tenemos la responsabilidad de confeccionar la Ley de Ingresos, los criterios de política económica y el presupuesto 2024 que deriva de los dos primeros trabajos. El coordinador parlamentario aseguró que los legisladores prestarán atención con el fin de fortalecer los programas prioritarios que benefician a aproximadamente 23 millones de familias mexicanas. Específicamente se refirió al robustecimiento de los programas para los Adultos Mayores, las Becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, Construyendo el Futuro y Personas con Discapacidad, que recordó, son un derecho que ya se encuentran incluidos en la Constitución. Ahora la tarea es el inicio del proceso 2024, pero nuestro caso específicamente, es no quedarle mal al pueblo de México con el Presupuesto; esa es nuestra chamba. El legislador apuntó que los integrantes de la fracción que representa en la Cámara de Diputados, no se distraerán en sucesiones, y adelantó que en breve iniciará con el estudio y análisis del paquete fiscal para el siguiente año. De igual forma, reiteró que estará muy atento y hará su máximo esfuerzo para que su estado Puebla, tenga más de 119 mil millones de pesos de presupuesto; que tengan la seguridad de que habrá presupuesto para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad, con incremento para los adultos mayores.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; PREVIO A DEJAR LA SEGOB SE REÚNE CON AMLO

Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a dejar el cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Adán Augusto López Hernández prevé registrarse para participar en la encuesta de Morena hoy viernes 16 de junio a las 14:00 horas, solo acudirá a la sede alterna del partido de Morena como aspirante y ya no como secretario de Estado en cumplimiento a los acuerdos alcanzados en el Congreso Nacional. Asimismo hoy viernes 16 de junio será el día de registros, pues hasta ahora solo lo ha realizado el ex canciller Marcelo Ebrard. La jornada empezará con el senador con licencia del PVEM, Manuel Velasco, quien acudirá a las 10:00 horas. A las 12:00 asistirá a su registro Ricardo Monreal, ya como senador de Morena con licencia, a las 14:00 horas Adana Augusto López Hernández. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia del PT, se presentará a las 17:00 horas. Claudia Sheinbaum, aún jefa de Gobierno de la CDMX, aún no se confirma el horario de su asistencia. Una vez registrados, empezarán recorridos por el país​, del 19 de junio al 27 de agosto, donde deberán cumplir una serie de reglas, entre ellas privilegiar el contacto con la gente y las asambleas informativas. Morena pide evitar los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes, donde también se establece que sus seguidores deben cumplir estrictamente la misma regla y una de las más polémicas, que es evitar los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4T y partidarios del viejo régimen.

CLAUDIA SHEINBAUM; MARTÍ BATRES QUEDA AL FRENTE DEL GOBIERNO DE LA CDMX COMO JEFE DE GOBIERNO SUSTITUTO

Claudia Sheinbaum Pardo, anuncio que el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de Gobierno cuando el Presidente López Obrador fue Jefe de Gobierno, hoy secretario de Gobierno, fue secretario de Desarrollo Social en el período en el que Marcelo Ebrard fue Jefe de Gobierno, fue presidente de MORENA, el primer presidente de MORENA, y hoy senador de la República por la Ciudad de México con licencia y ha desempeñado su trabajo al frente de la Secretaría de Gobierno. Claudia Sheinbaum, informó que, a excepción de la Coordinadora General de Comunicación Ciudadana, Paulina Silva, quien la acompañará en su precampaña, todo el gabinete quedará tal como está. En acuerdo con Martí Batres Guadarrama, quiero anunciar que, se mantienen todos los secretarios y secretarias del Gobierno de la Ciudad, no me acompaña en este periodo más que, por lo pronto, Paulina y se quedan todos al frente; pero en particular, en acuerdo con Martí, estamos dando tareas especiales. Del cargo de secretario de Gobierno que ocupaba Martí Batres y ahora queda vacío, Sheinbaum explicó que cuando el nuevo jefe de Gobierno tome posesión del cargo, él será quien haga esa designación. Omar García Harfuch continuará con su labor como secretario de Seguridad Ciudadana, pero además, será encargado de dar continuidad a la coordinación del gabinete de seguridad que se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la gobernabilidad de la capital. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, permanece en su puesto y además, coordinará las tareas técnicas del Gobierno de la Ciudad de México. Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios, será el encargado de garantizar que todas las obras y proyectos se concluyan. Oliva López Arellano tendrá la tarea de coordinar el gabinete de salud y de dar continuidad a la incorporación de la Ciudad de México al IMSS Bienestar. Sheinbaum ya envió el oficio al Congreso de la Ciudad de México para notificar la separación absoluta de su cargo a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) e incluso, reveló que se reunió con los diputados de otros fracciones parlamentarias para, independientemente de las diferencias políticas, agradecerles por su trabajo. Martí Batres expresó que se hablará con las fracciones parlamentarias del Congreso capitalino para dar entereza de la separación definitiva del cargo de Claudia Sheinbaum y convocar a la selección de la jefatura de Gobierno.

MARIO DELGADO; MANDA MENSAJE A CORCHOLATAS EN RELACION AL RECLAMO DE SHEINBAUM A ALFONSO DURAZO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, mando un mensaje claro y preciso sobre el video en donde Claudia Sheinbaum, reclama algo al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo. Mario Delgado lo consideró algo normal y lamentó que se haya filtrado, pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial del partido que hablen con sus simpatizantes para calmar los humos y que no se genere división: Primero este video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión. Estamos investigando de dónde viene ese video, pero siempre va a haber discusiones, va a haber desencuentros, pero lo fundamental es que se mantiene la unidad y si ponernos de acuerdo no es cosa fácil. Es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Solo puedo decir que es un proceso normal pero finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad. Aseguró que era un proceso en el que todos estaban aprendiendo a mantener la unidad y una tarea que le tocaba solo a la dirigencia o al Consejo Nacional, sino a los mismo aspirantes: Este trabajo de unidad ha sido de mucha paciencia, mucha conciliación, mucha madurez finalmente de cada uno de los participantes, entonces no pasa nada, de repente va a haber desencuentros pero siempre tenemos la mejor de la voluntades tanto el presidente de Consejo Nacional como de su servidor, de reconducir el proceso, que nos mantengamos en unidad.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; NO VAMOS A ABANDONAR A LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO EN JALISCO Y MÉXICO

El senador Clemente Castañeda, junto con el Bloque de Contención, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de Financiera Rural. Durante el llamado “viernes negro” en el que Morena y sus aliados aprobaron una serie de contrarreformas ilegales. Se eliminó a la Financiera Rural dejando desprotegidos a miles de agricultores de Jalisco y de todo el país y, en consecuencia, a sus familias. La extinción de la Financiera Rural es un duro golpe a los productores del campo en Jalisco y México, principalmente a los pequeños y medianos productores. Si no corregimos esta medida impulsada por el Gobierno Federal, Morena y sus aliados, estaremos minando la producción agroalimentaria del país. La acción de inconstitucionalidad que el senador jalisciense presentó junto con el Bloque de Contención, argumenta: Violación al derecho de las minorías parlamentarias. Violación al debido proceso legislativo y a la emisión de un voto sin quórum. Violación del reglamento del Senado. Vulneración del principio constitucional de progresividad porque cancelan derechos adquiridos que beneficiaban a productores. Violación del derecho a la seguridad alimentaria. Regresividad en el Desarrollo Integral del Campo Mexicano. Con estas acciones ahora todas esas familias quedan en el desamparo por una decisión ilegal y arbitraria. Desde Movimiento Ciudadano seguiremos firmes defendiendo a los agricultores de Jalisco y de todo el país. Estamos conscientes de que el campo mexicano es uno de los pilares de la economía nacional. No vamos a abandonar a quienes nos proveen de alimento.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; EXHORTA A AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY INFORMAR PUNTUALMENTE EL CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL VERANO

El Senador Víctor Fuentes Solís, exhortó a Agua y Drenaje de Monterrey a intensificar las campañas informativas en torno a los cortes de agua que están programadas en los distintos sectores de la Zona Metropolitana de Monterrey, con el objetivo de que la gente tome sus precauciones ya que la suspensión del suministro se realiza en varios Municipios sin previo aviso. La sequía es una realidad que aún está afectando a la gente. Por eso pedimos a Juan Ignacio Barragán, Director de Agua y Drenaje de Monterrey, a intensificar las campañas informativas en torno a los cortes de agua en la Zona Metropolitana con la finalidad de que los vecinos de las distintas colonias tomen sus precauciones. Explicó que ante la ola de calor que se vive actualmente en el estado de Nuevo León es importante que la gente tenga acceso al vital líquido, ya de lo contrario sus vidas corren peligro, por eso exhortó al Gobierno Estatal, a los Gobiernos Municipales y a la dependencia Agua y Drenaje de Monterrey a poner en marcha protocolos para garantizar el derecho al agua en toda la entidad. Pedimos al Gobierno Estatal y los gobiernos municipales, a que implementen protocolos para garantizar el derecho constitucional al vital líquido. Nuestra gente merece servicios públicos de primera. Víctor Fuentes informó que de acuerdo al monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 57% de los municipios de Nuevo León presentan una intensidad de sequía de D0, es decir, anormalmente seco; y apuntó que hay sequía moderada en cuatro de ellos: Anáhuac, Aramberri, General Zaragoza y Lampazos de Naranjo, por lo que pidió a la población evitar el desperdicio de agua.

MARKO CORTÉS; ADVIERTE QUE MÉXICO SE ESTÁ DESTRUYENDO, POR LO QUE LLAMA A LOS MEXICANOS A SUMARSE AL PROYECTO DE CAMBIO PARA EL 2024

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que México se está destruyendo, por lo que hizo un llamado a todos los mexicanos a unirse en un proyecto de cambio para el país, que genere propuestas de solución a los graves problemas que se están viviendo. Afirmó que se puede ganar la presidencia de la República en el 2024, pero solo es posible si se genera un proyecto común que tenga como objetivo cuidar las instituciones, los contrapesos, y busque combatir la pobreza, controlar la creciente inseguridad, restablezca el sistema de salud pública y garantice Estado de Derecho, empleo, inversión y certeza. Admitió que en los gobiernos de Acción Nacional se cometieron aciertos y errores, pero lo fundamental fue que se crearon programas que beneficiaron a la población como el Seguro Popular, estancias infantiles y el programa 70 y más para adultos mayores y que hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está destruyendo. Destacó que fue el PAN quien respaldó instituciones que construyeron los mexicanos como el INE y el INAI, que generaban contrapeso y hoy alertó, estos avances están en riesgo. Lo que está pasando hoy en México es un presidente que quiere asumir el control de instituciones y si no, desaparecerlas, advirtió al recordar los ataques, agravios e intervenciones de López Obrador en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, de la Comisión Reguladora de Energía y del Congreso de la Unión. Por ello, resaltó el papel de la coalición Va por México, que es, quien está cuidando al Poder Legislativo, la que defendió al INE, a la Corte y quien realmente se ha erigido como un contrapeso real del gobierno.

ALEJANDRO MORENO; “VA POR MÉXICO” AVANZA EN DEFINICIÓN DEL MÉTODO PARA DEFINIR CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que en la coalición “Va por México” se está avanzando en la definición del método para seleccionar a quien le abanderará en la contienda por la Presidencia de la República en el 2024. Junto con las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, con representantes de la sociedad civil, el dirigente nacional del tricolor aseguró que las fuerzas políticas de la alianza definirán cómo se va a llevar a cabo el proceso, con la participación de la ciudadanía, democráticamente, con transparencia y un profundo compromiso por México. La reunión, que encabezó junto con los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, se celebró en la sede del partido del sol azteca. Alejandro Moreno dio a conocer que en la coalición “Va por México” se trabaja en un proceso participativo, equitativo, democrático e incluyente, para construir una propuesta robusta rumbo al 2024, a fin de ganar la elección presidencial de 2024. Ratificó que el método para la definición del abanderado de la alianza a la Presidencia se informará el próximo 26 de junio, y expresó que deberá ser quien tenga una mayor competitividad.

CAROLINA VIGGIANO, CECILIA PATRÓN Y ADRIANA DÍAZ; “VA POR MÉXICO” CELEBRA FOROS REGIONALES PARA INTEGRAR LA PLATAFORMA ELECTORAL PARA 2024

Las secretarias generales del PRI, Carolina Viggiano; del PAN, Cecilia Patrón; y del PRD, Adriana Díaz, sostuvieron una reunión para avanzar en la construcción de la Plataforma de la coalición Va por México de cara al proceso electoral de 2024. En el marco de la Mesa de Coordinación Nacional para la Elaboración de la Plataforma Electoral 2024 de la coalición, acordaron el cronograma de los trabajos. Al mismo tiempo, anunciaron que para recoger ideas y propuestas en torno a los temas fundamentales que preocupan a la ciudadanía, se llevarán a cabo foros regionales. En ellos se deberá escuchar la pluralidad de las voces de la sociedad civil, con el propósito de construir soluciones a sus principales preocupaciones en los ámbitos del crecimiento económico, salud, educación, seguridad, medio ambiente y cambio climático, y fortalecimiento del Estado de Derecho. Las secretarias generales del PRI, PAN y PRD coincidieron en advertir la necesidad de brindar una mayor atención a los problemas del campo, que no sólo ha sido abandonado por el gobierno de Morena, sino además castigado con una drástica reducción de recursos presupuestales. Lamentaron que los productores de maíz, trigo y sorgo de Sinaloa tengan que recurrir a la movilización para demandar los apoyos que requieren para colocar sus cosechas a precio justo, ante la indiferencia del gobierno federal y del gobernador de Morena. Criticaron que el Metro de la Ciudad de México se encuentre en total abandono y en las peores condiciones, con frecuentes fallas en el servicio, afectando a miles de ciudadanos, mientras quienes deberían atender esta problemática andan en campaña electoral anticipada. Las secretarias generales de las tres fuerzas políticas ratificaron que la propuesta que Va por México presentará a la ciudadanía, deberá contener los principios básicos de un gobierno de coalición.

DIPUTADA YEIDCKOL POLEVNSKY; PIDE RESPETAR PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS DE MORENA

La diputada con licencia Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) informó que hoy viernes se inscribirá en el proceso interno de Morena para la selección de la o el candidato a la Presidencia de la República del proceso electoral de 2024, defendiendo su derecho constitucional y obedeciendo al principio de equidad que establece su partido. Yo tengo que defender mis derechos, defender a Morena, defender los principios de Morena y los principios son la equidad de género, que la hemos peleado desde hace muchísimos años. Consultada sobre declaraciones de Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, en el sentido de que no estaba contemplada entre la y los aspirantes que se tenían pactados, la diputada con licencia dijo que hablará con el dirigente nacional para explicarle en qué parte del estatuto está la equidad de género, porque se le debe dar su lugar a las mujeres, pues es un absurdo que digan que no me autoricen apuntarme. Detalló que el estatuto de Morena establece que en todos los cargos hacia dentro o hacia fuera, en todas las candidaturas, en todas las elecciones, tiene que haber mitad de hombres, mitad de mujeres. Los propuestos para esta encuesta son tres hombres y una mujer, por parte de Morena. Entonces, creo que faltan dos mujeres, yo me apunté, pero falta una más, para que estemos 50 por ciento 50 por ciento. De otra manera, primero, estamos incumpliendo con el estatuto. Segundo, es una agresión a las mujeres. Y tercero, así como tengo derecho a votar, también tengo derecho a ser votada, ya que es un derecho constitucional que no te puede quitar nadie, es un derecho, inclusive, por encima de los estatus o encima de acuerdos interiores que se hagan dentro de un organismo. Reiteró que su interés surgió porque se anunció el cargo de coordinador para la defensa de la transformación, ya que ella es fundadora de este proyecto y lo quiere defender. Hoy me voy a inscribir, haré todo lo que sea necesario para estar inscrita, por supuesto, porque eso es una violación de derechos, es violencia política de género, definitivamente.

RICHARD DAMANIA; BANCO MUNDIAL PIDE A LOS PAÍSES REDIRECCIONAR SUBSIDIOS PARA AFRONTAR LA CRISIS CLIMÁTICA

El jefe del Banco Mundial para el Desarrollo Sostenible, Richard Damania, apuntó los billones de dólares malgastados en subsidios para agricultura, pesca y combustibles fósiles que perjudican al planeta e hizo un llamamiento a los gobiernos para que se replanteen y redirijan el uso de estos recursos. En un informe publicado, el organismo asegura que los subsidios a estos tres sectores superan los siete billones de dólares por año, lo que supone alrededor del 8 % del PIB mundial, y no ayuda a frenar el calentamiento global. El economista Richard Damania, incidió que estos subsidios tienen un efecto perjudicial en las personas, el planeta y las economías.

