El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el poder judicial siempre ha sido una preocupación para él debido a que ese poder fue una de las monedas de cambio que le entregó el PRI al PAN para que se terminaran de convertir en el PRIAN. López Obrador recordó que aunque el poder judicial es independiente, el PRI entregó ese poder por completo; jueces, magistrados, ministros, procuradores al PAN. Explicó que la judicatura existe para que ningún poder; ni legislativo ni ejecutivo puedan meterse en asuntos que pertenecen exclusivamente en asuntos del poder judicial. Asimismo señaló que la judicatura no ha servido para nada porque ninguno de los jueces, magistrados o ministros ha sido enjuiciado. Por otro aseguró que no pretende decirle al INE como hacer su trabajo porque es una dependencia autónoma pero pide que actúen de manera democrática y no terminen siendo empleados de oligarcas como en el pasado. Denunció que todas las iniciativas que ha propuesto a la ley han sido rechazadas, al igual que el congreso, en donde forman un bloque conservador que rechazan todo, por tal motivo plantea que es importante votar por el candidato a la presidencia que tenga mayoría calificada en el congreso.

SENADOR RICARDO MONREAL; EVALÚA LABORES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD DE PÚBLICA

El senador Ricardo Monreal asistió a Santa Gertrudis, Chihuahua, para observar y evaluar las operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea en materia de seguridad pública. Monreal acudió al campo militar número 42, General de División Francisco Villa, como presidente de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. El legislador expresó su confianza en el desempeño del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. Como presidente de la Comisión Bicameral en la materia, asistí a Santa Gertrudis, Chihuahua, para observar y evaluar las estrategias y operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea en el ámbito de la seguridad pública, que es la prioridad nacional. Tengo confianza en el general Sandoval. El pasado 30 de mayo, el Gabinete de Seguridad presentó el informe semestral del Poder Ejecutivo federal, sobre el uso de la Fuerza Armada permanente, en tareas de seguridad pública. Por primera vez asistieron a una instancia del Congreso, en un mecanismo de control parlamentario, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán; así como de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. De acuerdo con el documento, del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023, se desplegaron 79 mil 399 efectivos de la Fuerza Armada Permanente, repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública.

MARCELO EBRARD; SE REGISTRA COMO ASPIRANTE A COORDINADOR NACIONAL DE LA 4T

Marcelo Ebrard Casaubon se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones para competir por la nominación de coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ebrard es el primero de las cuatro corcholatas en formalizar su aspiración al cargo, figura que después se convertirá en el candidato presidencial de Morena. Soy el primero que me registro, fui el primero que me separé del cargo y soy el primero en las encuestas, tres primeros lugares llevamos. Desde el pasado 12 y hasta el próximo 16 de junio está abierto el registro para quienes buscan participar en la encuesta con la que Morena definirá en las próximas semanas a su abanderado presidencial y al encargado de defender la llamada Cuarta Transformación. Como parte del proceso, se determinó que los aspirantes registrados puedan realizar actividades proselitistas por 70 días, periodo que iniciará este lunes 19 de junio. En los últimos días de agosto y primeros de septiembre, el partido levantará una encuesta y cuatro ejercicios espejo más, de los cuales saldrá el nombre del próximo coordinador nacional. Para el próximo viernes se prevé el registro de Claudia Sheinbaum, quien pedirá licencia para separarse de su cargo hoy jueves; se prevé también la de Adán augusto López Hernández, quien dejará el cargo de secretario de gobernación el viernes. Ebrard Casaubon entregó ante la Comisión Nacional de Elecciones, la documentación requerida, entre ella su propuesta de dos encuestadoras y, su comprobante de renuncia al cargo público y la carta en la que se compromete a aceptar el resultado de la encuesta. Habiendo comprendido la cabalidad los términos las reglas y las fechas del proceso de selección en el que deseo participar, me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quién resulte coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, en este caso coordinador. Ebrard señalo que realizará la campaña con recursos propios, ello debido a que Morena no financiará las actividades de ninguno de los aspirantes presidenciales. Ebrard dijo: Va a ser la campaña más austera, no me angustia eso, lo diremos, lo aclararemos, y vamos a establecer cómo se va a hacer.

CLAUDIA SHEINBAUM; PRESENTÓ SU ÚLTIMO INFORME DE SEGURIDAD

Claudia Sheinbaum Pardo, actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al encabezar el Informe de Seguridad de la Ciudad de México 2019-2023, en la Universidad de la Policía. Claudia Sheinbaum presentó su último informe de seguridad y afirmó irse tranquila pues se queda un gran equipo. El viernes 16 de junio dejo el Gobierno de la Ciudad de México, pero quiero decirles a todos los habitantes de la ciudad, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, que me voy tranquila porque se queda un gran equipo, en particular el equipo de seguridad y justicia. En su informe destacó la disminución en delitos de alto impacto en un 58% al comparar de enero a mayo de 2019 contra el mismo periodo de 2023, y subrayó la baja en un 51% del homicidio doloso. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad había un crecimiento exponencial en todos los delitos, pero particularmente en los homicidios. Estamos dejando buenas cuentas en seguridad pero tenemos que seguir trabajando todos los días. Reconoció la labor de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, a quien llamó la mejor fiscal de todo el país, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, a quien dijo agradezco eternamente el trabajo que ha desempeñado al frente de esta gran secretaría.

MARIO DELGADO; RUMBO AL 2024 EN MORENA LA GENTE MANDA, NO HABRÁ NADIE QUE SE INTERPONGA EN LA DECISIÓN QUE TOME EL PUEBLO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, durante el acto de entrega de documentos por parte de Marcelo Ebrard para participar en el proceso para definir la coordinación de los trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación. Reiteró el compromiso de la dirigencia del partido de actuar con total imparcialidad y neutralidad en dicho proceso de organización interna, así como a actuar bajo los principios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Como siempre nos hemos conducido en Morena, la Comisión de Elecciones y su servidor, como presidente Nacional de Morena, reiteramos nuestra absoluta imparcialidad, neutralidad con este proceso organizativo. Sabemos la responsabilidad histórica que ello implica sabemos que la unidad se construye todos los días entre todos y entre todas, actuando conforme a los principios que marca nuestro partido. No habrá nada ni nadie que se interponga en la decisión que le corresponde exclusivamente al pueblo de México, porque Morena el pueblo manda, porque Morena es un instrumento de lucha de la gente y en eso estamos comprometidos. Hizo un llamado a las y los funcionarios del Gobierno Federal y de los Gobierno locales, así como a las y los gobernadores y presidentes municipales, alcaldes y alcaldesas y miembros de los cabildos de la Cuarta Transformación a no intervenir en el proceso de organización interna del partido y actuar con neutralidad. Adelantó que el lunes la dirigencia morenista sostendrá una reunión con los 32 Comités Ejecutivos Estatales para definir las reglas y establecer qué pueden y qué no pueden hacer. Este es un proceso organizativo interno que le corresponde a Morena y que está circunscrito en las actividades que constitucionalmente los partidos pueden realizar. Sabemos que va a haber impugnaciones por parte de la oposición, pero estamos dentro de lo que nos permite la ley. No se están definiendo candidaturas, lo que se está definiendo es quién va a ser el responsable de coordinar los trabajos para la Defensa de la Cuarta Transformación. Mario Delgado detalló que a partir del lunes quienes aspiren a este proceso organizativo para coordinar los trabajos de organización, deberán realizar recorridos y hacer asambleas informativas sobre los logros de la Cuarta Transformación y sobre los principios del movimiento. Aclaró que Morena no va a financiar las actividades los participantes, ya que el mandato que ha dado el Consejo Nacional es que sean recorridos austeros, que no se caiga en los excesos, pues no se trata de recursos, sino de cercanía con la gente, como siempre nos hemos conducido en Morena. Finalmente dijo: Enhorabuena, Marcelo Ebrard, bienvenido. Gracias por tu compromiso y éxito a partir del lunes en tus recorridos. Vamos a estar siempre atentos, a cualquier duda que surja, a cualquier inconveniente, cualquier observación.

MARTÍ BATRES; AL FRENTE DEL GOBIERNO DE CDMX

Martí Batres Guadarrama, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, se quedará al frente del Gobierno de la Ciudad de México, así lo dijo Claudia Sheinbaum. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México (Jucopo) acordó convocar a los 66 diputados de todas las fracciones parlamentarias a sesión extraordinaria para mañana viernes 16 de junio a fin de dar cuenta del oficio enviado por Claudia Sheinbaum sobre su decisión se separase como titular del Poder Ejecutivo. Los coordinadores de todas las bancadas y asociaciones parlamentarias del Congreso capitalino acordaron aprobar la solicitud de Sheinbaum sin que intervengan asuntos ajenos a los tratados entre dos poderes de la Ciudad de México. El panista Federico Döring, presidente de la Jucopo afirmo que Claudia Sheinbaum, tiene derecho a hacerlo de una forma correcta, respetuosa por parte del Congreso de la Ciudad de México, no debería de ser un evento político-partidista, no puede, ni debe ser la antesala de una contienda electoral y respetar la investidura de lo que Claudia Sheinbaum representa. Una vez desahogado el oficio enviado por Claudia Sheinbaum, ese mismo viernes 16 de junio el Congreso capitalino instalará el Colegio Electoral para nombrar a la persona que deberá finalizar el sexenio.

DIPUTADO SANTIAGO CREEL; LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON FUNDAMENTALES PARA EL EJERCICIO COTIDIANO DE LA LIBERTAD

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial por Acción Nacional, en el marco de la 96 Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), ante los miembros de la industria de la radio y la televisión del país, afirmó que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la democracia. Son las correas de transmisión de la información con la cual los ciudadanos toman sus decisiones y en ellas está el ejercicio cotidiano de la libertad. Destacó que este sector ha sufrido cambios fundamentales con el surgimiento de las plataformas digitales, por lo que debe repensarse el modelo actual frente a los costos de operación y transacción. Cuenten conmigo como presidente de la Cámara de Diputados para abrir un diálogo, para repensar cuáles deben ser las reglas y, por supuesto, que en materia de contenidos es la autorregulación, no puede ser otra cosa, no puede ser otra cosa, se los digo con sinceridad. Creel Miranda convocó a los radiodifusores del país a autorregularse al asegurar que, en un mundo de libertades son bienvenidas las opiniones críticas porque son parte fundamental de la democracia. Ustedes mismos deben de establecer qué tipo de ética o código de ética, si lo quieren hacer, y si no, la libertad. Es importante trazar el rumbo del México que queremos, en donde veo un México que necesitamos reconciliar, un país dividido no va a ninguna parte, no conozco un país que este enfrentado que pueda salir adelante. Mencionó que se debe sembrar la semilla de la reconciliación con las izquierdas, con las derechas, con el centro. México es un país diverso, un país plural, multicultural, multiregional en todos los sentidos, yo quiero ver un país de una unidad sí, dentro una pluralidad y dentro diversidad y una reconciliación con el mundo.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; EN LA ENCUESTA DE LA EMPRESA MENDOZA BLANCO Y ASOCIADOS EN ESTE MOMENTO LLEVA LA DELANTERA

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del GPPRD, en la encuesta de la empresa Mendoza Blanco y Asociados, denominada “Preferencia Interna Presidencia de la República” en este momento lleva la delantera. Así se observa en la ficha metodológica en el link: https://mendozablanco.com.mx #mm. Donde se puede observar el Top 5 de favoritos presidenciales de la Alianza PRI, PAN PRD, para el 2024: Santiago Creel Miranda 6.4%, Lily Téllez 7.8 %, Miguel Ángel Mancera 13.3 %, Beatriz Paredes Rangel 7.2 % y Miguel Ángel Osorio Chong 6.4 %.

SENADOR ANTONIO GARCIA; TURISMO DEBE ELEVARSE A RANGO CONSTITUCIONAL

El senador del PRD, Antonio García, iniciará el día de hoy 15 de junio recorridos por el Estado de Michoacán a fin de acercarse a la ciudadanía y los alcaldes de cada municipio para impulsar, desde todas las esferas posibles, que se eleve el Turismo a rango constitucional. El legislador aseguró que, dado que actualmente se encuentra en receso legislativo, aprovechará los siguientes días para reunirse con quienes colaboran activamente en el fomento del sector y así crear estrategias que mejoren la industria. Quiero buscar la manera de generar sinergia con la sociedad civil organizada, con los prestadores de servicio, por las autoridades locales porque no quito el dedo de renglón de que la industria turística se considere dentro de la Constitución como un área prioritaria en este país. Destacó que desde hace cinco años se dejaron de invertir 30 mil millones de pesos a Pueblos Mágicos debido a que la partida anual se destinó a otros proyectos, tales como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es la industria que genera cerca de los 10 millones de empleos, es la industria que más rápido se recupera y México es un potencial, México es uno de los lugares más extraordinarios del planeta, pero hasta este momento no tenemos en el país una política pública o acciones contundentes que ayuden a fortalecer esta industria tan generosa y tan virtuosa.

LUIS DONALDO COLOSIO; YA TOME UNA DECISION RESPECTO A MI FUTURO POLITICO, PERO HAY QUE ESPERAR LOS TIEMPOS CORRECTOS

Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, anunció que ya tomó una decisión con respecto a su futuro dentro de la política. Colosio Riojas sobre si ya tenía decidido buscar la presidencia, dijo: Lo que me interesa por el momento es hacer bien mi trabajo en este momento, primero es Monterrey. Hay una decisión pero la comunico más adelante. Señalo que había que esperar a los tiempos correctos y que no le gustaba la presión para tomar una decisión. Seamos serios, yo no quiero adelantar a los tiempos. Luis Donaldo Colosio a inicios de enero, durante un acto de entrega de vialidades en la capital neoleonesa, aseguró que sería a finales del 2023 que definiría si participará en el proceso electoral para la presidencia del 2024. El integrante del MC ha figurado entre los posibles aspirantes a la presidencia, aunque el presidente municipal no ha dado confirmación sobre sus aspiraciones, aun cuando el segundo perfil para la presidencia por parte del MC, Samuel García, fue retirado por Dante Delgado, líder del partido. Se ha especulado que podría buscar o bien la reelección en el gobierno del municipio o aspirar al actual puesto de Samuel García al frente del estado de Nuevo León.

ZOÉ ROBLEDO; BUSCARE LA GUBERNATURA DE CHIAPAS, OTRO MAS QUE RENUNCIARA AL GOBIERNO DE AMLO

El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que buscara la gubernatura de Chiapas, el funcionario confirmo que es uno de los ocho que dejarán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Zoé Robledo dijo: Es tiempo de definiciones, y comentó que fue convocado por el presidente quien le preguntó sobre sus aspiraciones. Destacó que esta vez como en otras ocasiones los que siempre están haciendo rumores, los cuales lo veían en la Secretaría de Gobernación, en el Gobierno de la CDMX o en otras partes, se volvieron a equivocar. Yo les digo ya quisieran. Ayer, hoy y siempre mi rumbo es el porvenir; mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló. Sobre su renuncia Zoé Robledo indico que todo sucederá a su tiempo y que en este momento se concentrará en su trabajo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud, aseguró que él no es de los que deja las cosas a medias, ya que primero debe de concluir la tarea con responsabilidad y profesionalismo que tiene en este momento.

DIPUTADO ELÍAS LIXA; PAN PRESENTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA DEFENDER EL GOLPE DE MORENA AL CAMPO MEXICANO

El diputado Elías Lixa Abimerhi, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una de las iniciativas que el partido de Morena aprobó de forma “fast track” en el Senado de la República, que busca desaparecer la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). El legislador informó que presentó una acción de inconstitucionalidad para revertir la desastrosa decisión de desaparecer la Financiera Rural, que representa un gran apoyo para los productores del sector primario. Dijo que Acción Nacional va a seguir trabajando para defender a las y los yucatecos que producen para ese estado y seguirá defendiendo a las instituciones en este país. Manifestó que las causas principales para inscribir estas acciones son las faltas al proceso legislativo y a la Constitución Política, así como el desaseo con que se realizó en la aprobación de las iniciativas de forma “fast track”. Detalló que a Morena no le importa generar consecuencias negativas para nuestro país, ni atiende la crisis que existe actualmente en el campo, en donde los precios de garantía prometidos por el Ejecutivo no se han cumplido y la seguridad alimentaria del país está en riesgo. Cuentan con el PAN para evitar que Morena continúe socavando nuestros derechos democráticos.

STEVE SCALISE; PRESIONARE PARA QUE LLAMADAS DE PRESUNTOS SOBORNOS ENTRE BIDEN Y EJECUTIVO DE BURISMA SE HAGAN PÚBLICAS

El republicano Steve Scalise ha indicado que presionara para que las llamadas que sostuvo el ejecutivo de Burisma, Holdings Limited, con Joe Biden y con su hijo Hunter se hagan públicas. El republicano ha prometido descubrir toda la información relacionada con la red de corrupción de la familia Biden que los involucra con un soborno de $5 millones de dólares con un ejecutivo de una compañía de energía de Ucrania. Vamos a presionar para obtener todo lo que podamos. Esto se da después de que el republicano Chuck Grassley informó que Limited, pagó un soborno de $5 millones de dólares a Joe Biden cuando fungía como vicepresidente, y tenía en su poder 17 grabaciones de audio de las llamadas telefónicas de la negociación, mismas que guardó como parte de una póliza de garantía. Un grupo de republicanos han presionado al FBI para que haga público un supuesto documento interno basado en información de un informante del mismo departamento que detalle el acuerdo sobre el intercambio del dinero. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, amenazó con presentar cargos en contra del director del FBI, Christopher Wray, por dicha investigación. Durante una aparición en “Zorro Amigos” McCarthy se dijo preparado para dar el siguiente paso tengo un mensaje para el director del FBI, Christopher Wray: si no cumple con la fecha límite para entregar los documentos citados al Congreso, estoy preparado para presentar cargos de desacato en su contra.

