Lionel Messi confirmó no tener en mente jugar el próximo mundial de futbol con Argentina, luego de conquistar la última edición de la justa en Qatar, a pesar de haber anunciado su paso al balompié de Estados Unidos y que para algunos significó un cambio estratégico, pensado en el próximo evento de la FIFA, que organizará de manera conjunta México, Canadá y Estados Unidos.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo mundial. No sé qué pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, señaló el argentino.

El capitán de la albiceleste destacó sentirse satisfecho y agradecido luego de lograr el campeonato mundial en Medio Oriente, para darle el toque final a una carrera individual repleta de éxitos, en los que únicamente faltaba el título mundial con Argentina. “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Los premios individuales no son lo que importa, sino los colectivos. El más importante en este momento es la Copa del Mundo”.

Con cinco justas internacionales disputadas, Lionel se convirtió en otro integrante del aún selecto grupo de futbolistas que han participado en tal cantidad de Copas del Mundo, tras debutar en Alemania 2006. Dicho récord lo comparte con Lothar Matthaus, Antonio Carbajal, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Tras el triunfo en Qatar, Messi y sus demás compañeros rompieron la sequía de 36 años que acarreaba el conjunto sudamericano sin reconquistar el título mundial, que previo a dicho evento, habían ganado en la edición de México 1986.

Argentina actualmente se encuentra en China, como parte de la gira asiática que sostendrán los campeones mundiales en esta fecha FIFA con partidos ante Australia e Indonesia, de la que obtendrán más de seis millones de dólares, en un negocio que le ha redituado alianzas con más de 40 patrocinadores internacionales y 80 millones de dólares anuales.

