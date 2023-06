El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Alicia Bárcena tomará posesión como titular de la SRE en diez días, ya que actualmente se mantiene como embajadora en Chile. Mientras tanto, será Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de la SRE, quien asuma las funciones de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, y cuenta con tres doctorados Honoris Causa, uno en la Universidad de Oslo, otro en la Universidad de la Habana y otro por la UNAM. En Yucatán fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones de Recursos Bióticos, la primera subsecretaria de ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dependencia antecesora de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. A nivel internacional, Alicia Bárcena es la funcionaria mexicana que ha ocupado puestos de mayor rango. En 1995 fue directora fundadora del Consejo de la Tierra en Costa Rica en 1995, coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2006 fue nombrada jefa de gabinete adjunta y posteriormente Jefa de Gabinete del secretario de la ONU, Kofi Annan. Con el mandato del secretario Ban Ki-moon en la ONU en 2007, Bárcena fue nombrada Subsecretaria General de Administración. En los puestos más altos de la ONU, Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo, el cual mantuvo hasta septiembre de 2022. De acuerdo con el actual Secretario General de la ONU, António Guterres, Alicia Bárcena encabezó una gestión progresista y visionaria. En septiembre de 2022, Alicia Bárcena tomó posesión como embajadora de México en Chile, donde ha trabajado por fortalecer la relación de los dos países, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado a Salvador Allende y de los 100 años de la travesía de Gabriela Mistral en México. En otro asunto el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en Palacio Nacional. Lopez Obrador afirmó que la democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más ‘krátos’ (poder) sin demos (pueblo). Estuvieron presentes la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala; las consejeras Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Dania Paola Ravel Cuevas y Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como los consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Jorge Montaño Ventura y Jaime Rivera Velázquez. Por parte del Gobierno de México asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

DIPUTADO IGNACIO MIER; AMLO ESLABÓN QUE UNE LAS VOLUNTADES DE QUIENES QUEREMOS LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, reconoció el liderazgo fuerte y consistente del Presidente Andrés Manuel López Obrador, presente en el ánimo del Consejo Nacional del partido para determinar las reglas sobre la elección de quien continuará con la Cuarta Transformación el próximo año. Es el eslabón que une la cadena de voluntades de hombres y mujeres que buscan la transformación de la vida pública de México. Esa fuerza moral y política de honestidad, de congruencia, de consistencia, de legalidad y de unidad fue la que prevaleció. Asimismo, destacó que Morena es un movimiento activo que cuenta con una gran energía social, no un movimiento pasivo como Movimiento Ciudadano (MC) que está centrado en interponer denuncias de manera recurrente. Así lo señalo Mier Velazco, luego de que MC presentara una impugnación contra el acuerdo de Morena para elegir a la coordinadora o coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. MC, debería ser una oficialía de partes para presentar denuncias. Ante la ausencia de trabajo de campo, a MC no se le ocurre más que la denuncia sistemática a una fuerza política como Morena que sí está organizado y cuenta con una gran capacidad de movilización para definir democráticamente sus estatutos y acuerdos. Es un asunto de trabajo, los que no quieran trabajar, pues bueno debería regresar el recurso público. Nosotros estamos más preocupados por escuchar a nuestros militantes, a todos los que simpatizan con el Movimiento de Regeneración Nacional, que ellos sepan que uno de los principales derechos que tiene la población es a estar informada y que una población informada también hace una sociedad más democrática. Enfatizó que la convocatoria está blindada, toda vez que no existe ninguna ilegalidad, pues se trata de un proceso interno que le corresponde a Morena y a la Coalición Juntos Hacemos Historia conforme a lo que establece el artículo 41 constitucional. Por otro lado, el legislador opinó que la maestra Alicia Bárcenas Ibarra, nueva Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), cuenta con una gran trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano, ya que, tuvo una espléndida participación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tenemos en ella a una gran mujer que reivindica la política que tiene el gobierno de la República y nuestro movimiento de garantizar la igualdad sustantiva.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; NUEVO COORDINADOR DE MORENA EN EL SENADO

El senador Eduardo Ramírez es el nuevo coordinador de Morena en el Senado de la República luego de la licencia que solicitó Ricardo Monreal para participar en el proceso de selección de aspirantes rumbo a las elecciones presidenciales en 2024. Tras alcanzar un consenso y unanimidad del grupo mayoritario. El nombramiento se dio por unanimidad, con el voto de 53 senadores y senadoras de Morena. El senador César Cravioto se convertirá en integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

SENADOR RICARDO MONREAL; DICE ADIOS AL SENADO, LO DESPIDEN AL SON DEL MARIACHI CON “LA MARCHA DE ZACATECAS”

El senador Ricardo Monreal, deja el Senado de la República, después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó al senador de Morena, a separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del próximo viernes, en medio de felicitaciones y deseos de que tenga éxito de integrantes de su bancada y de las demás fuerzas políticas, fue despedido al son del mariachi que interpretaba “la marcha a Zacatecas”. Fueron diversas las muestras de respaldo a quien fue coordinador de Morena en el Senado. Abrazos de sus compañeros de bancada, Eduardo Ramírez, quien será su sucesor, Maribel Villegas, Mónica Fernández y Ernesto Pérez Astorga. De la oposición, lo fue a felicitar la panista Kenia López Rabadán, quién antes le había deseado éxito, pero le recalcó que va en desventaja, porque no hay piso parejo en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia de la república, en el 2024. Hay una cargada a favor de una de las corcholatas, le dijo y agregó: Si su reto es el país, que sea una buena etapa, si su reto es la Ciudad de México, con gusto nos veremos ahí. Los coordinadores del PRI, Manuel Añorve y del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconocieron el profesionalismo y la pluralidad con que Monreal condujo el trabajo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Lily Téllez, también le deseó éxito y le dijo que ni parece de Morena. Ricardo Monreal en su última intervención como senador, ante el pleno de la Comisión Permanente, reconoció, a los coordinadores de las demás fuerzas políticas, a los responsables de Servicios Parlamentarios y de Administración, Arturo Garita y Mauricio Farah e hizo un balance de lo aprobado en estos casi cinco años de la legislatura. Generamos 45 nuevas leyes, de las cuales 39 ya son legislación vigente y seis están por ser aprobadas. Hemos modificado sustancialmente el Sistema Jurídico Nacional, aprobándose en este periodo 651 decretos de reformas a diversos ordenamientos jurídicos vigentes; 236 de ellos, ya forman parte de nuestro Sistema Jurídico Nacional y el resto deberá ser aprobado en lo que resta la actual Legislatura. El todavía coordinador de Morena reconoció que falta precisar, los alcances del acuerdo realizado en el Consejo con carácter declarativo donde no se establecieron, topes de gasto, las fuentes de financiamiento para hacer proselitismo y hasta los medios de comunicación con los que pueden o no acudir para difundir su ideario y propuestas. No hay sanción, no hay un proceso jurídico o de responsabilidad concreta, se tiene que hacer un adendum para establecer en la comisión de honestidad y justicia, posibles sanciones a quienes no observen las reglas. En su caso, precisó que los recursos para financiar sus giras saldrán, de sus ahorros y ojalá el partido me apoye, pero voy a informar puntualmente, debería ser el partido, las prerrogativas del partido, no hay tope y esa es una ausencia que puede resolverse en un adendum.

MARCELO EBRARD; SE REGISTRARÁ HOY COMO ASPIRANTE PARA ENCABEZAR EL CAMBIO DE LA DEFENSA DE LA 4T

El ex canciller, Marcelo Ebrard anunció que hoy miércoles se registrará como aspirante para participar en la encuesta de Morena mediante la que se definirá al candidato presidencial. ¡Buenas noticias! ¡Hoy me registro como aspirante para encabezar el cambio de la defensa de la Cuarta Transformación y del proyecto de nuestro Presidente!. Indico que tal y como se estableció en el Consejo Nacional de Morena, acudirá con los documentos que se le solicitaron a realizar su registro y que posteriormente recorrerá todo el país para escuchar a la sociedad civil y continuar con la Cuarta Transformación. Vamos a estar en todo el país para saludarles, conocerles y demostrar que ustedes son lo más importante de cualquier proyecto de nación. ¡No hay nada si el pueblo no nos acompaña! Por eso me tendrán de su principal aliado, para llevar su voz a las mesas de toma de decisiones.

CLAUDIA SHEINBAUM; HOY REVELARA QUIEN OCUPARA EL CARGO COMO JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX

Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a punto de dejar su cargo en las manos de un integrante de su gabinete y será hoy miércoles cuando revele el nombre, lo que es seguro es que será honesto y con convicciones. Sheinbaum mandó su solicitud de licencia al Congreso de la CDMX, con efecto al próximo 16 de junio, para separarse del Gobierno de la Ciudad de México por tiempo indefinido, a fin de anotarse en el proceso interno de Morena rumbo a la elección presidencial de 2024. Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio. Aclaró que el gabinete de CDMX se queda en sus cargos debido a que hay temas pendientes, el gabinete se queda. Se queda todo el equipo porque hay varios temas pendientes. Daré a conocer hoy, quienes son los responsables de terminar con los proyectos y también mi opinión de quién debería quedarse. Sobre si la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, se quedará como titular de la Jefatura de Gobierno interina, Sheinbaum se reservó el nombre ya que, reiteró, lo dará a conocer el día de hoy miércoles. Sobre la decisión de Rosa Icela Rodríguez, sobre no buscar la candidatura de Morena por la CDMX, expresó su reconocimiento a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es una compañera, es una mujer de primera, honesta, responsable, estudiosa, ella se crece ante cualquier reto. De acuerdo con la Constitución Política de la CDMX, si la jefa de Gobierno desea contender por la candidatura deberá solicitar licencia al Congreso de la capital, la cual informó que será de manera definitiva al cargo. Los nombres que se escuchan para ocupar el cargo, son el actual secretario de Gobierno, Martí Batres, y la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar. Leticia Robles de la Rosa reveló que al interior de Morena ya se maneja la información de que sería Batres el elegido, sin embargo, esto le impediría postularse para la CDMX en 2024.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; PRÓXIMO VIERNES DEJARÁ SU CARGO EN LA SEGOB Y NO SERA POR RENUNCIA

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que será este viernes cuando deje su cargo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador para buscar la candidatura presidencial de Morena. Indico que: Yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formar y dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre junto al presidente y acompañando y ayudando con todo al movimiento. Aclaró que lo primero que hará será buscar la coordinación del movimiento de transformación pues no se le puede llamar candidatura ya que no ha iniciado el proceso electoral de 2024 y será en ese momento cuando se hable de candidaturas. Los tiempos electorales están perfectamente delimitados. Sobre cómo financiarían sus recorridos, Adán Augusto indicó que utilizará sus propios recursos. Adán Augusto arrancará gira en el Pacífico.

DIPUTADO SANTIAGO CREEL; BUSCA SER LIDER DEL FRENTE POLÍTICO MÁS PODEROSO Y DEMOCRÁTICO PARA CAMBIAR EL RUMBO DEL PAÍS

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante presidencial por Acción Nacional, en Sonora, anunció su intención de liderar el frente político más poderoso y democrático en México, con el objetivo de cambiar el rumbo del país hacia un futuro prometedor. Creel Miranda enfatizó que este frente político será amplio, determinante, incluyente, plural, diverso y dialogante, y se dedicará a combatir la violencia, brindar oportunidades reales, combatir eficazmente la pobreza y generar los empleos que México necesita desesperadamente. El legislador precisó que tiene la visión de restaurar la presencia de nuestro país en el ámbito internacional y fomentar la colaboración con el resto del mundo. Señaló que este frente representará una verdadera opción democrática para cambiar el rumbo del país y abordar los desafíos actuales. Queremos rescatar a un México que lo merece, con su rica cultura, historia y una identidad de grandeza mexicana. Acompañado por el dirigente del PAN en Sonora, Gildardo Real Ramírez, el diputado criticó a Morena a quienes acusó de burlarse de la ley y de los mexicanos. Mencionó que las reglas establecidas por dicho partido para la elección de su candidato presidencial se basaron en normas del antiguo régimen, y aseguró que el frente político que lidera, conocido como “Va por México”, los vencerá en las elecciones de 2024 sin importar las dificultades que enfrenten. Creel Miranda hizo un llamado a la unidad y a trabajar sin divisiones, subrayando que el país necesita la colaboración de todos para reconstruir las instituciones y generar nuevas oportunidades en áreas como seguridad, inversiones, empleo y bienestar para los mexicanos. Con una sólida trayectoria política, Santiago Creel Miranda confía en su capacidad para construir los acuerdos necesarios y rescatar a México. No vengo aquí a ver si puedo, vengo porque sé que puedo. Quiero aprovechar la experiencia que he tenido en dialogar, hacer acuerdos y construir instituciones. Creel Miranda estuvo acompañado por los diputados federales Jesús Fernando Morales Flores, Paulina Rubio Fernández y Carolina Beauregard Martínez, entre otros liderazgos.

SENADOR MANUEL VELASCO, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA Y DIPUTADA YEIDCKOL POLEVNSKY; COMISION PERMANENTE LES CONCEDE LICENCIA

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó las solicitudes de licencia, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, que presentaron el senador Manuel Velasco Coello, del PVEM; el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT; y la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de Morena. Manuel Velasco, aseveró que ser senador ha sido una alta encomienda a la que siempre le guardará gratitud y respeto, porque le permitió servirle al país y construir acuerdos en beneficio de las y los mexicanos. Fernández Noroña, dijo que fue un privilegio hacer uso de la tribuna en nombre de los olvidados, los desprotegidos y los que menos tienen. Enfatizó que es un honor estar entre los seis aspirantes a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación y sostuvo que cualquiera de ellos garantizará la continuidad del movimiento; sin embargo, aseguró que se requiere de un hombre radical para hacer una profunda transformación que ponga todo al servicio del pueblo. La diputada Yeidckol Polevnsky, dijo en tribuna que participará en la encuesta para lograr el cargo de Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, pues así se lo ha solicitado parte de la ciudadanía; estoy decidida a luchar por esta transformación. La legisladora recordó que es fundadora de Morena, ha luchado al lado del Presidente de la República y conoce la trascendencia del proyecto de la Cuarta Transformación, mejor que otros integrantes del movimiento, el cual debe seguir avanzando por el bien de todas y todos los mexicanos.

SENADOR MANUEL VELASCO; ARROPADO POR SENADORES DEL PARTIDO VERDE

Las y los senadores del Partido Verde Ecologista de México reconocemos el trabajo de nuestro compañero y coordinador, Manuel Velasco Coello y estamos seguros que realizará un excelente trabajo en esta nueva etapa, pues su máxima aspiración, como bien lo dijo, como político y como mexicano es ser Presidente de la República. Velasco Coello se ha desempeñado de manera ejemplar en las actividades legislativas, y nos ha representado dignamente como coordinador de la bancada en el Senado. Reconocemos su liderazgo y trayectoria, tanto política como personal, por lo que estamos convencidos de que tendrá excelentes resultados en esta nueva etapa. Como Grupo Parlamentario, así como de manera personal, cada uno de las y los senadores de este Grupo, respaldamos la opción que Velasco Coello encabeza. Reconocemos sus propuestas y, sobre todo, su experiencia. Las y los senadores del Partido Verde en el Senado de la República le deseamos mucho éxito en sus próximas tareas y estamos seguros que serán en beneficio de México y de los mexicanos.

CONSEJERA GUADALUPE TADDEI; REUNION CON ALMO FUE EXITOSA Y PRODUCTIVA

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como exitosa la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador a puerta cerrada en Palacio Nacional. Esta fue una reunión altamente exitosa y muy productiva. Llena de respeto y colaboración. Hubo expresiones de todas las consejeras y consejeros, que creo que esto es muy correcto, de los tiempos que se van dando las circunstancias en el proceso electoral, cómo podemos enmarcar la actividad de comunicación política de todo lo que es el sector gobierno con lo que es la Ley, lo que se nos permite y no se nos permite hacer como funcionarios. La consejera Dania Ravel detalló que se destacó la necesidad de que se respete el presupuesto que el INE solicitará para el proceso federal 2024, el cual contemplará estrictamente lo necesario y la importancia de respetar las leyes electorales. Sobre si durante el encuentro privado con el Ejecutivo Federal se habló sobre el arranque de las precampañas de las llamadas “corcholatas”, Ravel Cuevas se reservó su opinión, pues consideró que seguramente ese tema será motivo de la presentación de alguna queja. Lo que mencionaba es que como estamos hoy por hoy, se tienen que respetar los tiempos que están en la legislación. Estuvieron presentes los consejeros Jorge Montaño, Claudia Zavala, Rita Bell López, Martín Faz, Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Norma de la Cruz, Guadalupe Taddei y Uuc-Kib Espadas. Los consejeros informaron que aceptaron reunirse con el presidente López Obrador, con el fin de fortalecer la relación entre el gobierno federal y el Instituto. A menos de tres meses de iniciar el Proceso Electoral Federal de 2023-2024, este diálogo tiene el propósito de refrendar la colaboración entre el INE y el Gobierno Federal, conforme a sus respectivas atribuciones, para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la Constitución y los demás ordenamientos jurídicos que regulan la materia, así como cuidar que la competencia política se desenvuelva en condiciones de equidad.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; GPPRD RECONOCE A RICARDO MONREAL SU TRABAJO Y SU TRAYECTORIA COMO SERVIDOR PUBLICO Y COMO POLITICO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del GPPRD, hablo para referirse a la solicitud de licencia del senador Ricardo Monreal Ávila para separarse de sus funciones legislativas. Senador Ricardo Monreal: a nombre del grupo parlamentario de PRD, en el Senado, quiero reconocer, y es justo reconocer, todo el trabajo que se ha realizado durante este tiempo, durante todo este ejercicio. Quiero reconocerlo porque en cada oportunidad que hemos tenido de coincidir he encontrado a un político profesional, pero también a un servidor público comprometido y que demuestra en el terreno de los hechos ese compromiso. Hemos podido tener encuentros y también desencuentros, pero ha sido mucho más afortunado el terreno de las coincidencias, tanto en el carácter de coordinador de su grupo parlamentario como en el carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política. Le reconozco el trabajo en las coincidencias y en las diferencias, tiene la ventaja de que además de ser político es conocedor del derecho, como doctor en Derecho y eso nos ha permitido tener verdaderamente acciones importantes para el bien del país. Hoy le digo que ha sido una experiencia gratificante la que hemos podido compartir con usted, que en el grupo parlamentario le estamos reconocidos en ambas facetas y que, para su futuro, estoy seguro de que le va a ayudar pues eso: el profesionalismo. Le deseo que le vaya bien, y por supuesto no deje de seguir encomendado al Santo Niño de Atocha para que lo acompañe.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; PIDE A SAMUEL GARCÍA PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN LA MESA DE DIÁLOGO

El senador Víctor Fuentes Solís, hace un atento llamado al Gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García a participar directa y permanente en la mesa de diálogo y dirimir desacuerdos y conflictos que retrasan las acciones de gobierno y alteran la función legislativa en el Estado, lo que perjudica a la ciudadanía. Señaló que Nuevo León atraviesa por varias crisis en temas muy delicados como son inseguridad, contaminación y transporte público, derivados entre otras cosas de la evidente crisis política que vive el Estado y que impactan de manera negativa el desarrollo de Nuevo León. Para solucionar estos y otros problemas por los que atraviesa Nuevo León, es determinante retomar diálogo con altura entre los poderes del Estado y poner al frente el bienestar de la gente, el diálogo que es la principal herramienta de la política hoy está ausente. Hizo un llamado al Gobernador para solucionar el conflicto y dar soluciones, hago un atento llamado al Gobernador Samuel García, para que con madurez y humildad se presente en la mesa de diálogo que se convoca, su presencia es obligada e indispensable para dar solución a las obras que están pendientes de realizarse para la creación de y el desarrollo de los proyectos estratégicos. Así mismo hizo un llamado para que los diputados acudan únicamente en defensa de los intereses de sus legítimamente representados. Fuentes Solís ofrece al Gobernador Samuel García, su disposición de participar en dicha mesa de diálogo y aportar su trayectoria y experiencia para generar acuerdos y compromisos, pongo a disposición del Gobernador, mi calidad de Senador, trayectoria y experiencia para colaborar en esta indispensable labor en beneficio de Nuevo León.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; LOPEZ OBRADOR DEBE RESPETAR LA DIVISIÓN DE PODERES Y ABSTENERSE DE PROMOVER E INCITAR LA VIOLENCIA

El Diputado Federal Luis Mendoza (PAN), presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, respeto y garantías a la autonomía del Poder Judicial y para que se abstenga de promover, incitar o justificar agresiones físicas o verbales en contra de sus integrantes. En estos años hemos visto como el titular del Ejecutivo se aprovecha de su cargo para satisfacer sus caprichos. Cuando la Corte rechazó por unanimidad parte del llamado Plan B; el Presidente arremetió contra los ministros y advirtió que en septiembre de este año enviará tres reformas constitucionales para controlar al Poder Judicial. Cuando la Corte invalidó el decreto de López Obrador para declarar como prioritarias y de seguridad nacional las obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y tres aeropuertos para reservar información. El Presidente en vez de acatar la resolución respondió con un nuevo decreto, impidiendo a la sociedad conocer el dispendio de recursos en esas obras y su transparencia. El legislador recordó que el Presidente, en innumerables ocasiones ha insistido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un ente opositor a su gobierno y con sus acciones ha demostrado que no está interesado en fortalecer el sistema de impartición de justicia sino el de tener el control del Poder Judicial. El Diputado Luis Mendoza advirtió: Estamos ante un ataque continuo del titular del Ejecutivo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pone en riesgo la división de poderes, la independencia judicial y su autonomía. Es de preocupar que el Presidente haya intensificado sus ataques hacia la Corte y en contra de la primera mujer presidenta, Norma Piña. Estas ofensas constituyen un agravio al Estado de Derecho, debilitan la democracia y promueven e incitan a la violencia y la violación de las leyes.

DONALD TRUMP; ACUSADO DE 37 CARGOS FEDERALES, SE DECLARA “INOCENTE”

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se encuentra bajo arresto y se declaró inocente ante un tribunal federal de Miami de los cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos. La declaración de no culpabilidad de Trump, presentada ante el juez Jonathan Goodman en un tribunal federal de Miami, abre una batalla legal que probablemente se desarrollará en los próximos meses mientras el republicano hace campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de 2024. Las autoridades se habían preparado para posibles actos violentos, recordando el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, pero el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que no hubo ningún problema de seguridad. Donald Trump ha proclamado repetidamente su inocencia y acusa al Gobierno de Joe Biden de tenerle en el punto de mira. Dijo que el fiscal especial Jack Smith, que dirige la acusación, odia a Trump. Smith acusa a Trump de poner en riesgo secretos nacionales al llevarse miles de papeles sensibles cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021 y almacenarlos de forma desordenada en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, y en su club de golf de Nueva Jersey, según una acusación del gran jurado publicada la semana pasada. La acusación alega que Trump mintió a los funcionarios que trataron de recuperarlos. Los 37 cargos incluyen violaciones de la Ley de Espionaje, que penaliza la posesión no autorizada de información de defensa, y conspiración para obstruir la justicia, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Donald Trump es el primer presidente o ex presidente que enfrenta cargos penales, pero eso no ha mermado sus esperanzas de volver a la Casa Blanca. El ex presidente estadounidense Donald Trump calificó de abuso de poder malvado y atroz su inculpación formal en un tribunal federal de Miami por la forma en la que gestionó documentos secretos gubernamentales. Trump calificó a Joe Biden, de corrupto y le acusó de arremeter contra su principal adversario político. Es injerencia electoral.

