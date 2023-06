En Sesión Extraordinaria, el Consejo Nacional de Morena definió los lineamientos para la elección del candidato presidencial rumbo a 2024. Alfonso Durazo dio lectura a los diversos puntos que conforman el acuerdo, destacando que serán cinco encuestas las que se aplicarán, una a cargo del partido y las otras cuatro serán encuestas espejo. Los aspirantes propondrán a dos empresas encuestadores y se hará un sorteo para seleccionarlas. Los levantamientos de la encuesta deberán llevarse a cabo del lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre. Los resultados de las cinco encuestas serán vinculantes y sus resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. En un primer momento, el ganador será nombrado como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a 2024. Los aspirantes deberán solicitar licencia o presentar la renuncia a su cargo a más tardar el 16 de junio, en un acto público. Del 19 de junio al 27 de agosto los aspirantes podrán realizar recorridos austeros y sin derroche en gastos publicitarios, para acercarse a la sociedad. No habrá posibilidad de debates. Ningún funcionario del gabinete federal y estatal, así como los gobernadores se podrán involucrar en las campañas de los aspirantes, así lo destacó el líder nacional de Morena, Mario Delgado. El o la coordinadora de la Transformación se definirá por medio de una encuesta nacional en la que se evaluará a un mínimo de cuatro y a un máximo de seis aspirantes. Así también, los aspirantes deberán evitar debates públicos y polémicas entre ellos, sumado a comprometerse por escrito de respetar el proceso. Cada participante en el proceso interno deberá comprometerse y por escrito a respetar y respaldar el resultado final del proceso y el de dar todo su apoyo a quien resulte coordinador o coordinadora de la transformación, los abanderados del PT y PVEM se acatarán a esta misma medida. En el Consejo participaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, quienes firmaron los acuerdos mencionados. Candidatura de Morena se definirá entre: Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum. Adán Augusto. Ricardo Monreal. Podrán participar un perfil del PT y otro de PVEM. Se harán 5 encuestas. Deberán registrarse y renunciar a más tardar el 16 de junio. Harán precampaña del 19 de junio al 27 de agosto. Las encuestas se harán del 28 al 3 de septiembre. El resultado se dará a conocer el 6 de septiembre. Tienen del lunes al viernes para registrarse en el proceso, no deben tener cargo público. Pueden iniciar recorridos del 19 de junio al 27 de agosto, la encuesta de levantara del 28 de agosto al 3 de septiembre y el resultado se dará el 6 de septiembre. Serán 5 encuestas, 4 a propuesta de los aspirantes y 1 de morena. El Presidente, Gobernadores, Diputados Federales, Locales, Presidentes Municipales no pueden pronunciarse a favor de algún aspirante ni atacarlo. El ganador de la encuesta deberá invitar a los demás participantes a cargos públicos o coordinar el Senado o la Cámara de Diputados. Tienen aseguradas todos, futuras posiciones.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; TECNOLOGÍA DEBE PONERSE AL SERVICIO DEL PUEBLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir la gira de trabajo en la región Huasteca, recordó que la conexión pública a internet es un compromiso de su Gobierno, por lo que continuará el trabajo para llevar este servicio gratuito a todas las comunidades del país. No todos tienen acceso al internet, sigue siendo una asignatura pendiente. Se habla de mucho avance tecnológico en el mundo, pero no se tiene un satélite que conecte todo el territorio nacional y que permita tener comunicación a todos los ciudadanos por teléfono celular y al internet. Sí hay satélites con esta capacidad, pero los usan para cuestiones bélicas, no para comunicar a los pueblos, avanza mucho la tecnología en la industria militar, no la tecnología que debe ponerse al servicio de la gente, al servicio del mundo. Reafirmó que antes de concluir su mandato, todo el territorio nacional tendrá una red de internet. Afirmó que para concretar el proyecto Internet para Todos, el gobierno federal ha enfrentado retos tecnológicos debido a la imposibilidad de usar la fibra óptica existente; debido a ello se optó por instalar 12 mil antenas. Durante su visita al municipio de Huauchinango, el presidente dio a conocer detalles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar. A la fecha, mil 524 niñas y niños con discapacidad reciben un apoyo. En Puebla se trabaja para que las personas con discapacidad de entre 29 a 64 años también cuenten con una pensión. En colaboración con el gobierno estatal, este programa será universal. Existen 16 mil agricultores que reciben un jornal a través del programa Sembrando Vida; 131 son de Huauchinango. La entrega de fertilizantes gratuitos se ampliará para apoyar a pequeños dueños de parcelas. El mandatario informó que en esta comunidad hay 624 aprendices dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; a nivel nacional, de los 2 millones 400 mil jóvenes beneficiados, la mitad obtienen un trabajo en la empresas que los formaron. Anunció que en 2024 se ampliará el programa de becas que beneficia a estudiantes de primaria y secundaria. En esta comunidad hay 877 estudiantes universitarios, 5 mil 132 alumnos nivel bachillerato y 7 mil 716 familias con hijos en educación básica beneficiados con recursos para continuar con sus estudios. En 95 planteles de educación básica se ha otorgado presupuesto para mejorar su infraestructura a través del programa La Escuela es Nuestra. En Huauchinango, 8 mil 650 adultos mayores que reciben una pensión bimestral de carácter constitucional.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PREVALECERÁ LA UNIDAD Y EL RESPETO EN TORNO A QUIEN DEBA DAR CONTINUIDAD A LA 4T

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Morena, aseguró que la unidad y el respeto prevalecerán en torno a la definición de las reglas para elegir a quien deba dar continuidad a la Cuarta Transformación. Que Morena salga en unidad en la definición de quién va a ser el que le dé continuidad a la Cuarta Transformación y esa es una decisión colegiada que aprobó el consejo político, que para eso lo elegimos. Como fuerza política, Morena tiene una gran responsabilidad frente el pueblo de México, ya que les ha depositado la confianza de la mayoría de los ciudadanos en los últimos procesos electorales. Consideró que todos los aspirantes presidentes respetarán las reglas de la convocatoria. Sí, ellos lo van a respetar. Luego los que se aceleran son los simpatizantes, los que apoyan a una o a otros. Entonces lo que debemos hacer todos es un llamado, a una convocatoria que se convierta en una prédica para todos, garantizar la unidad, el respeto, a todos los que participan.

SENADOR RICARDO MONREAL; MORENA REVELARÁ EL NOMBRE DE SU CANDIDATO O CANDIDATA PRESIDENCIAL EL 6 DE SEPTIEMBRE

El senador Ricardo Monreal afirmo que Morena revelará el nombre de su candidato o candidata presidencial el 6 de septiembre. El legislador uno de los aspirantes a la candidatura, ha indicado de que se trata de un acuerdo consensuado entre las corcholatas y la dirigencia del partido, tras la reunión que sostuvieron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Monreal indico que la encuesta principal será realizada por el partido, y habrá otras cuatro encuestas espejo. En la encuesta habrá seis aspirantes: además de él, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el diputado federal del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, y el senador del Partido Verde Manuel Velasco. En el documento que se aprobó en el Consejo Nacional quedaron plasmados sus nombres como únicos participantes de la contienda interna, por lo que no habrá ya periodo de registro de más candidaturas. El Consejo Nacional estipulo que los interesados renuncien a sus cargos públicos antes del 16 de junio. El periodo de campaña será del 18 de junio al 30 de agosto, aunque en el argot morenista a los actos proselitistas se les llamará asambleas informativas. Se consensuó que los gobernadores, legisladores, alcaldes y funcionarios del gabinete federal se abstuvieran de hacer posicionamientos públicos a favor de algún aspirante, un acuerdo que han vulnerado ya varios mandatarios, que en días recientes han manifestado sus preferencias.

MARCELO EBRARD; PRESUME APOYO DE PÍO LÓPEZ OBRADOR

El canciller Marcelo Ebrard presumió el apoyo del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, en Chiapas. Ebrard mostro un par de fotografías en las que Pío López le levanta la mano en señal de triunfo y otra en la que están abrazados. Hago un llamado respetuoso y fraterno a las mujeres y los jóvenes del país, de nuestro país y a la ciudadanía en general para que siguieran a ese gran proyecto de nación que encabeza el compañero Marcelo Ebrard, quien va a ser, sin lugar a dudas, el próximo presidente de nuestro país, declaró Pío López Obrador durante el evento. Hace unas semanas, Pío López Obrador se pronunció en favor del proyecto de Marcelo Ebrard, al señalar que es el mejor para darle continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

CLAUDIA SHEINBAUM; LLAMO A LA UNIDAD, PREVIO AL CONSEJO NACIONAL DE MORENA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a unas horas del Consejo Nacional de Morena, hizo un llamado a la unidad. Llamo a que sea un acto de unidad. Todas y todos somos garantes de que el proyecto de transformación continúe. Agregó que “hoy es un día muy importante para la historia de nuestro movimiento y de nuestro país”, en referencia al encuentro que sostuvieron los morenistas para acordar los lineamientos de selección para los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República. Sheinbaum Pardo, enfatizó que con unidad el proyecto de transformación del presidente López Obrador seguirá haciendo historia. Con el presidente López Obrador estamos haciendo historia y en unidad vamos a seguir haciendo historia. Hoy es un día muy importante para la historia de nuestro movimiento y de nuestro país. Todas y todos debemos mirar siempre por el pueblo de México y su bienestar, por la justicia, la democracia y la soberanía de nuestra gran Nación. Eso está por encima de todo. En el Consejo Nacional de Morena participarán además de los cuatro contendientes morenistas: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal; el petista Gerardo Fernández Noroña, y el senador del PVEM, Manuel Velasco.

MANOLO JIMÉNEZ; RECIBE CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO GOBERNADOR ELECTO DE COAHUILA

El Instituto Electoral de Coahuila entregó la Constancia de Mayoría al gobernador electo Manolo Jiménez, para el periodo 2023-2029. Manolo Jiménez, abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, ganó por un alto margen las elecciones del pasado 4 de junio, al acumular el 56.9 por ciento de los votos, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Quiero agradecer de corazón a todos los coahuilenses porque este triunfo es de ellos y para ellos; pasamos de hacer una alianza política a un gran frente ciudadano integrado por muchos coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestra tierra.

MARKO CORTÉS; PROGRAMAS SOCIALES MEJOR EVALUADOS FUERON CREADOS EN LOS GOBIERNOS DEL PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expreso que el gobierno morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador debe aceptar que los programas sociales mejor evaluados por los mexicanos fueron creados en los gobiernos de Acción Nacional para mejorar el nivel de vida de las familias más pobres. Marko Cortés, reiteró que el programa para atender a las personas adultas mayores fue creado en el gobierno de Vicente Fox mediante una Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002 y que hoy el presidente trata de desvirtuar y apropiarse de esa importante política pública. Mencionó entre otros programas que calaron hondo en la población, debido a su alcance para superar los niveles de pobreza y para atender las necesidades más urgentes, al Seguro Popular, Oportunidades, las estancias infantiles, los refugios para atender a mujeres víctimas de la violencia, la atención a los pueblos indígenas y programas de educación para las personas que viven en las zonas rurales más apartadas del país. El Seguro Popular se creó para atender la salud de las personas que carecen de servicios de seguridad social; el Setenta y Más para atender a nuestros adultos mayores; Oportunidades en apoyo de las familias con importantes componentes de superación de la pobreza; las estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras y sus hijos. Cortés Mendoza destacó que varios de estos programas fueron desaparecidos por el gobierno de López Obrador, a pesar de su importancia en la superación de la pobreza, atendiendo únicamente a una revancha política por haber sido creados en los gobiernos de Acción Nacional. Hoy la pobreza se incrementa, lo que les dan a los adultos mayores no les alcanza ni para las medicinas porque les quitaron el Seguro Popular. Hoy los programas sociales no tienen ningún tipo de indicadores del impacto social que están logrando, se reparten con total opacidad, sin padrones ni transparencia. Los programas sociales son utilizados con fines político electorales para coaccionar a las personas a que voten por Morena. Esto, además de ser ilegal, es inmoral. López Obrador es un copión. Hasta el nombre de su modelo político se lo copió al PAN, que lleva 83 años definiendo su política como humanismo tal como lo definió su fundador, don Manuel Gómez Morin.

ALEJANDRO MORENO; “VA POR MÉXICO” TENDRÁ UNA CANDIDATURA PRESIDENCIAL ROBUSTA PARA 2024

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmo que en la coalición “Va por México” se trabaja en un proceso participativo, equitativo, democrático e incluyente, para construir una propuesta robusta rumbo al 2024, a fin de ganar la elección presidencial de 2024, con una amplia participación de la sociedad. Ratifico que el próximo 26 de junio se dará a conocer el método para definir la candidatura. El dirigente nacional del tricolor dijo que el candidato o candidata presidencial de la alianza será quien tenga una mayor competitividad. Mencionó que tanto en el PRI, como en el PAN y el PRD, e incluso en la sociedad civil hay perfiles competitivos, de hombres y mujeres, que pueden abanderar a la coalición. Precisó que si para la alianza un hombre es el más competitivo, será el candidato; y si es una mujer la más competitiva, tendrá que ser una mujer. Es un tema de competitividad, de construcción de acuerdos y consensos, entre los partidos, la sociedad civil y los votantes. Indicó que el día 26 de junio anunciaran el método, en el que habrán de coincidir todos. Advirtió que sumarse a la coalición, es presentar una alternativa distinta a la que hoy Morena y sus aliados tienen. El dirigente nacional del PRI argumentó que la alianza se puede ampliar a todos los partidos políticos de la oposición, porque lo que queremos es sacar a Morena del gobierno, porque están destruyendo este país. Destacó que mientras más grande sea la coalición, y más amplia, con una gran participación ciudadana, en el 2024 les ganaríamos de manera clara y contundente.

QUÉ TAN COMPETENTE ES SINALOA

El Índice de Competividad del IMCO 2023, califica al Estado de Sinaloa como uno de los estados mejor posicionados en cuanto a Competividad. Entre las conclusiones principales para Sinaloa. Sinaloa está en la posición 11. Es decir, es de los estados más competentes. Esto le ayuda a atraer inversión nacional e internacional, talento, imagen, visitantes. Tiene buena calidad de vida, progreso económico y social, y paz. Gobierno y comunidad trabajando juntos lograremos mejorar todos los indicadores. Para convertir a Sinaloa en uno de los mejores estados del país.

PAPA FRANCISCO; SE SOMETE A FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

El posoperatorio del papa Francisco es normal, se sometió a fisioterapia respiratoria y rezó el ángelus en la capilla del apartamento privado del décimo piso del hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado desde el pasado miércoles por una operación de una hernia abdominal. Los médicos habían desaconsejado al pontífice celebrar públicamente desde el hospital el ángelus para evitar esfuerzos que pongan en riesgo la cicatrización de la malla que se le ha aplicado en la pared abdominal después de la operación en la que se le eliminaron algunas adherencias que podrían haber provocado una obstrucción intestinal. En el último parte médico se informó de que el papa continúa sin fiebre y es hemodinámicamente estable, se sometió a fisioterapia respiratoria y continuó moviéndose.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz