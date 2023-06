La saxofonista y activista Elena Ríos (a quien en el pasado atacaron con ácido) sorprendió al publicar en Twitter que Tenoch Huerta es un depredador y violentador, aclarando que Poder Prieto es una secta de la cual era parte y decidió salirse.

Relata que al ver que ella no estaba de acuerdo, fueron a buscarla a uno de sus conciertos para advertirle que no hiciera escándalo porque venía el estreno de la película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever y de paso le mandó un mensaje a Maya Zapata: “No ando jugando”.

Todo empezó cuando Elena Ríos dio a conocer que la gente de Poder Prieto le llamó para participar en el podcast El Feisbuk de La Malinche y no le pagaron, pero los del colectivo, a través de su cuenta de Twitter aclararon: “Esperamos el derecho de réplica. Se nos acusa de no haberle pagado por este podcast. No le podemos pagar algo que NO es producción nuestra. Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días”.

Varias personas junto con Elena, aseguran que son explotadores pues hacen que la gente trabaje gratis y son un grupo de vaquetones e incongruentes; además, cuenta que son antirracistas pero muy violentos si estás en desacuerdo.

Al ver el problema, quitaron de la plataforma el episodio y hasta el momento Tenoch no se ha pronunciado para defender su nombre.

Laura Zapata ha tenido muchos desencuentros en el reality TopChef que fueron a hacer a Colombia, primero Laura declaró que durante las grabaciones vio cómo Gabriel Soto le escribía a Sara Corrales y ella se molestó y se desquitó en una de las dinámicas, gritándole a Laura.

Más tarde se dijo que Gaby Spanic y Laura se habían peleado a golpes y lo desmintieron, incluso hasta dijeron que se quieren mucho.

Ahora Marisol Terrazas comentó que la actriz es una tóxica en la cocina. Cuando Laura le preguntó vía WhatsApp por qué había dicho eso, Marisol contestó que todo era parte del show y que no se enojara porque no era cierto.

Miguel Santana aclara a través de un comunicado que él no sabe nada de Ana Victoria Ruíz, quien está desaparecida, cuenta que la relación que dicen que sostiene actualmente con ella es falsa; ya que las fotos mostradas son de hace más de 8 años.

Miguel revela que recibió amenazas de Ana Victoria a través de WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram y en persona; los ataques comenzaron en 2018 y siguen ocurriendo. Por ello, ha presentado pruebas a la policía cibernética y la investigación sigue activa.

Las autoridades le recomendaron cambiar la privacidad de sus redes sociales, debido al acoso de allegados de Ana Victoria.

Miguel asegura que no se esconde, pero sólo dará declaraciones a las autoridades competentes.

Sin duda, tomará medidas legales contra los responsables de difamación y daño moral.

Tengo un pendiente: Si no fue Mike Santana quien desapareció a Ana Victoria, ¿entonces quién fue? Esperemos que den con el paradero de esta mujer y por lo tanto encarcelen a los responsables.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

