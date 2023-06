La creadora de contenido,Yeri Mua, reveló en redes que abortó y que presuntamente sufrió violencia por parte de Naim Derrechi.

A través de un hilo en Twitter así como en una trasmisión en vivo la influencer veracruzana, Yeri Mua comentó que estaba embarazada, sin embargo tras no estar “lista” aborto , de igual forma mencionó que presuntamente sufrió de violencia física por parte de su ahora exnovio ,Naim Derrechi.

La relación entre la jarocha y el español en diversas ocasiones se vio envuelta en polémica , uno tras la apresurada formalización de su noviazgo a los pocos días de que ella terminara su relación con el “Paponas” y, de igual manera por los rumores que habían entorno a que su ahora exnovio tenía según comportamientos machistas.

Sin embargo,a Yeri nada de ello le importo por lo que continuó su relación con Derrechi con “normalidad” hasta hace unos días, pues derivado a una presunta discusión que se salió de control y hasta los golpes llegó, Mua dio por concluido su noviazgo con Naim, con quien presuntamente iba a tener un hijo, pero tras no sentirse lista aborto.

“No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó, no merece tener un padre así”.

Ante dicha declaración la creadora de contenido anexó las imágenes de los golpes que recibió y las capturas de la conversación que tuvo con el padre de su expareja , quien pedía todo se arreglara de la mejor manera.

Y lo peor es que ya me había amenazado con exponer el aborto solo por que quería terminar mi relación con el cuando que fui clara que no podia continuar ni con el embarazo ni con el por que después de que me golpeaba siempre le tendría miedo pic.twitter.com/ALjVoOiNQA — tu bratz favorita (@yerimua) June 10, 2023

En fin, se que el leerá esto, Naim tú sabías lo que pasaría y aun así decidiste seguir actuando como un niño berrinchudo, te amo pero no es sano y ahora ambos vamos a pagar por las consecuencias, tu actuaste así ahora yo tomé mi decisión pic.twitter.com/wOqACJkI75 — tu bratz favorita (@yerimua) June 10, 2023

Pero ante las súplicas y el amor que aún siente por Nain, Yeri, concluyó diciendo que no pasará por alto la situación de tal manera que tomará acciones legales en contra de su ex, por los maltratos que según en diversas ocasiones cometió.

“No puedo evitar sentir lástima y arrepentimiento por querer denunciar a alguien que me agredió por que claramente yo siempre lo quise y lo puse encima de todo así esto me provocara problemas en mi trabajo y mi vida personal pero me mantendré firme[…] Lo voy a denunciar y así como no puede entrar a españa me encargaré de que tampoco a México”.

CSAS