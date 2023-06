Tras los fuertes rumores, el conjunto del Liverpool ha hecho oficial la llegada del futbolista Alexis Mac Allister para reforzar su plantilla.

Los movimientos en el mundo del balompié siguen ocurriendo y en este caso se trata del futbolista Alexis Mac Allister quien se convertirá en una de las nuevas piezas fundamentales del conjunto del Liverpool.

Lo anterior fue anunciado oficialmente por la escuadra por medio de su cuenta de Twitter en la que con una imagen del jugador portando el número 10 dieron la noticia a todos los hinchas de este equipo:

“Hemos llegado a un acuerdo para la transferencia de @alemacallister de Brighton & Hove Albion en un acuerdo a largo plazo por una tarifa no revelada”, se leyó en el tuit.

Con este cambio el Liverpool ha comenzado su reconstrucción para la temporada 2023-2024 después de en esta temporada no haber tenido buenos resultados e incluso quedar fuera de la Champions.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023