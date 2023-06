El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció al secretario de Transportes de EU, Pete Buttigieg la flexibilización del decreto para el traslado de aviones de carga del AICM al Felipe Ángeles.

Lo anterior, durante su encuentro celebrado este miércoles en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el que trataron el tema de la Categoría 1 en seguridad aérea que le fue retirada a México hace dos años, y sobre el traslado del transporte de carga al AIFA.

Al dar detalle del encuentro, López Obrador destacó que en ambos temas hay diferencias pero “nos tenemos que poner de acuerdo”.

Sobre la carga, el mandatario mexicano dijo que hubo una asociación de EU dedicada al rubo -con vìnculos con Claudio X. González- y que se negó al cambio, y luego se sumaron dos más que pedían hasta un año para realizar la migración, mientras que el resto de las empresas sí aceptaron el acuerdo:

“Todos están allá, empresas europeas pero hay una asociación de EU que dice no, no nos vamos a trasladar y ya vence el término en julio. Me lo planteó (…) le pregunte al secretario de Comunicaciones, al general responsable del traslado, porque se argumentaba que necesitaban tiempo y me dijeron 6 semanas y yo dije, no, 8”.

En la conversación con Pete Buttigieg, el Presidente se enteró que las asociaciones pedían un año, lo que consideró un absurdo y lo comparó con la construcción del Felipe Ángeles, por lo que:

“Entonces ya quedamos en que ellos van a informar que hay disposición de nosotros, él uso un término que es lo más cercano a lo que estamos proponiendo nosotros, flexibilidad”.

Mientras que, con respecto a la Categoría 1 de Seguridad, el titular del Ejecutivo destacó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es vigilado por la Marina, mientras que el AIFA por la Guardia Nacional, y eso ha generado que baje el robo de maletas, el tráfico de drogas.