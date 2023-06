Dentro de la rama femenil del Abierto de París, la bielorrusa Aryna Sabalenka superó en polémico encuentro a la polaca, Elina Svitólina por un doble marcador de 6-4, con miras a mantener la posibilidad de una final entre ella e Iga Swiątek.

Aunque la clasificada número dos del mundo se mostró superior de principio a fin que su rival en turno, el encuentro vivió un momento de incomodidad antes de comenzar la hostilidad deportiva, cuando Sabalenka se acercó a la red en busca de saludar a Svitólina y evitar nuevamente las críticas al enfrentar a una tenista polaca, por los problemas bélicos que sostienen ambas naciones.

Svitólina se mostró crítica con la postura de su rival tras el juego, luego de haber señalado previamente que no tenía intenciones de darle la mano. “No sé qué estaba esperando. Era como una provocación. Los silbidos no me han sorprendido”.

Luego de dos días evitando presentarse ante los medios, Sabalenka habló tras el encuentro al señalar que no le agradan los cuestionamientos que le hacen sobre política. “No me interesa hablar de ello, soy una jugadora de tenis. No apoyo la guerra, lo que significa que ahora mismo no apoyo a Lukashenko”.

En el otro duelo de cuartos de final, la checa Karolína Muchová derrotó en dos episodios a Anastasia Pavliuchénkova con números finales de 7-5 y 6-2, para confirmar el primer duelo de semifinales en la que enfrentará a Sabalenka el próximo jueves.

LEG