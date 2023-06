México sin duda tiene muchas cosas poco conocidas, existen tantas formas de vida, culturas diferentes, maravillas de la naturaleza y demás fenómenos que no son popularizados, muestra de ello es el documental La frontera invisible, el cual se adentra en la vida de la Isla del Socorro.

“Yo me enteré de la existencia del archipiélago en el 2008 porque tengo dos amigas que son biólogas y fueron a hacer una investigación sobre ballenas y cuando regresaron me enseñaron las fotos, me platicaron de la isla y me quedé sorprendida”, contó en entrevista con 24 HORAS Mariana Flores Villalba, directora del largometraje.

Perteneciente al Estado de Colima, esta es la última frontera terrestre del territorio nacional en medio del Océano Pacífico.

“A partir de ahí fue que pude ir por primera vez a la isla entre diciembre del 2008 y enero del 2009 y pensé en que ese iba a ser mi documental para titularme.

“Pasaron muchas cosas que al final ya no fue mi documental, pero digamos el proyecto siguió creciendo en mi cabeza, lo seguí desarrollando, queriendo regresar y fue en el 2014 que conocí a Carlos, mi productor y finalmente pude ver la película realizada”, agregó.

Si bien, La frontera invisible descubre el territorio de la Isla del Socorro, el largometraje se enfoca en entrevistas con los marinos que viven y salvaguardan la frontera, pues en ese lugar se encuentra un pequeño destacamento de la Armada de México.

“Yo veo varios valores dentro de la película, evidentemente uno de ellos es poder retratar un mundo, no antes visto en México y hablo más allá del archipiélago de Revillagigedo, el cual si bien ha sido retratado muy pocas veces en el cine y es prácticamente desconocido a nivel popular, yo me enfoco más en el hecho de poder meter una cámara al sector naval, eso no había ocurrido y me parece que es algo importantísimo de contar de manera tan clara y tan íntima como lo muestra la Mariana en el documental”, comentó por su cuenta Carlos Hernández Vázquez, productor del largometraje.

“Dentro de la narrativa del documental hay mucha nostalgia porque los marinos hablan sobre sus sueños, sus expectativas al ingresar a la Marina y también cómo estos años los han desarrollado, todo ello en el contexto de la sombra de la violencia que hay en el país y esto encuentra un balance muy importante y único gracias a la sensibilidad de Mariana y a la fotografía de Claudia Becerril”, destacó.

El documental pudo tener un estreno en octubre de 2022 en el Festival Dok Leipzig, sin embargo, su primera proyección formal en territorio mexicano es en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

“En Alemania fue bien recibido, pero definitivamente es visto con ojos extranjeros, por eso me llena de emoción que aparezca en el FICG porque a fin de cuentas creo que los mexicanos son quienes aprecian de cierta manera lo que se tiene por contar aquí.

“Ahora que lo terminamos, ya lo pudieron ver algunos de los entrevistados y me comentaron de la nostalgia que les dio, los recuerdas de las entrevistas que les evocó, sin embargo, hubieron otros con los que ya no tengo contacto, no quisieron saber en realidad nada más allá de contar su historia. Espero que pronto lo pueda proyectar en Colima y que lo puedan ver personas cercanas a este lugar”, finalizó la cineasta.

Sabías que

La frontera invisible se sitúa en la Isla Socorro (anteriormente conocida como Isla de Santo Tomás) perteneciente al estado de Colima.

Se trata de una formación volcánica del archipiélago de Revillagigedo, ubicada 700 km al oeste de la costa mexicana.

En ella se encuentra una estación naval militar permanente, habitada por miembros de las Fuerzas Armadas de México de forma intermitente.

LEG