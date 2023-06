El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el Gobierno de México trabajará en coordinación con la próxima gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, a quien reconoció como una mujer incorruptible y honesta. Respecto al proceso electoral del pasado 4 de junio, en el que Gómez Álvarez obtuvo la mayoría de la votación, afirmó que es fundamental afianzar la democracia como forma de vida. Si queremos establecer en México el hábito democrático necesitamos desterrar todas esas prácticas: la calumnia en los medios supuestamente de información, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos y, desde luego, desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de urnas, el que votaban los muertos, el dedazo, el tapado, la imposición. Acabar con todo eso. Eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos. Adelantó que próximamente se reunirá con Delfina Gómez y Manolo Jiménez Salinas, quienes próximamente recibirán sus constancias como gobernadora electa del Estado de México y gobernador electo de Coahuila, para manifestarles el respaldo del Gobierno de México en sus gestiones.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CELEBRA TRIUNFO DE MORENA EN EL EDOMEX Y LLAMA A LA AUTOCRÍTICA EN COAHUILA

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, celebró la victoria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México con el liderazgo de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Estamos de fiesta porque ganamos el Estado de México, el estado más potente económicamente, en número de población y con el mayor significado para la Coalición Va por México. Aseguro que el triunfo confirma la hegemonía del movimiento en el centro, sur-sureste y occidente del país. Destacó la urgencia de revisar de manera autocrítica y a detalle lo que no se hizo bien en el estado de Coahuila, a fin de evitar que pueda repetirse en el futuro. Se hicieron muy bien las cosas en el Estado de México. En contraste en Coahuila no tan bien: faltó unidad, faltó cohesión, faltó mayor compromiso, predominó el egoísmo también en algunos casos, tanto de partidos como de miembros de nuestro movimiento y en el pecado siempre se lleva la penitencia. Hay que entender que nuestro movimiento no son sillas, no son cargos, no son puestos; es una convicción, es sumarte a una energía social. A nombre del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier celebró la labor del ex diputado Horacio Duarte, quien encabezó los trabajos de campaña para lograr la gubernatura de la maestra Delfina Gómez, de quien destacó virtudes como su experiencia, sensibilidad social, humildad y entereza. Asimismo, elogió la labor de sus 130 compañeros y compañeras de bancada, quienes participaron para cuidar la elección y evitar la compra de votos en donde históricamente ha existido. Nos fuimos a las madrigueras del mapache y nos fuimos también a los centros de distribución de recursos, básicamente eran recursos públicos los que se destinaban. Eso permitió que ganáramos muy bien. Por otra parte dio a conocer que el ex ministro José Ramón Cossío Díaz y el ex legislador Eduardo Andrade Sánchez estarán presentes hoy en el segundo conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial. Destacó también la asistencia de la investigadora María del Pilar Hernández, el ex ministro Armando Hernández Cruz, la doctora Karolina Monika Gilas y del diputado Hamlet García Almaguer como moderador.

SENADOR RICARDO MONREAL; REFLEXIONA SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE MÉXICO Y COAHUILA.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, realizo una reflexión sobre lo ocurrido este 4 de junio en las elecciones del Edomex y Coahuila, ante ello, indico que se tienen que dejar de lado la soberbia y la arrogancia. Hay un liderazgo firme, sólido, compacto: el del presidente López Obrador y hay un Movimiento real, fuerte, vigoroso; tenemos los ingredientes más importantes para alzarnos con la victoria. La arrogancia, el desinterés o la soberbia se tienen que eliminar y sacudir de nuestro pensamiento para acudir unitarios en la construcción del futuro de México y continuar gobernando y transformando al país. Indico que en su partido les debe quedar claro, que se tiene que realizar un análisis objetivo de cara al 2024, para lograr lo sucedido en el Estado de México con la unidad interna y así evitar lo sucedido en Coahuila.

DELFINA GOMEZ; VICTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO FUE POR UN MARGEN MENOR, DELFINA REGRESARA A TODOS LOS MUNICIPIOS A PRESENTAR PROYECTOS

Delfina Gómez, candidata de Morena virtual ganadora de las elecciones por la gubernatura del Estado de México, prometió regresar a todos los municipios del estado para presentar los proyectos que se llevarán a cabo en cada uno de ellos. Aseguró que además de promover los proyectos individuales de cada municipio, uno de sus objetivos es que el 50% de su gabinete esté conformado por mujeres. Adelantó que presentará en los próximos días a quienes conformarán su gobierno para comenzar a trabajar de la mano con las y los mexiquenses. Asimismo refrendó su compromiso de apoyar a las mujeres en situaciones vulnerables, además de trabajar para mejorar las condiciones de las personas de la tercera edad y campesinos del estado. Agradeció a todas las personas que votaron por ella y detalló que pide a la vida poder demostrar con hechos, que valió la pena esta muestra de confianza, agregó que la victoria en los comicios de este año no es de una sola persona, refiriendo que es de todos. ¡La transformación comienza hoy en el Edomex, gracias a todas, y todos!. Delfina Gómez cuenta con el 52.78% de los votos, posicionándose más de 8 puntos porcentuales por delante de Alejandra del Moral, candidata del PRI a la gubernatura, con el 77.72% de las urnas escrutadas.

ELECCIONES 2023; RESULTADOS EN EDOMEX Y COAHUILA ABREN LA PAUTA RUMBO AL PROCESO A LA PRESIDENCIA

Elecciones en el Estado de México y Coahuila el inicio del proceso rumbo a 2024, por el sucesor o sucesora de López Obrador. Los partidos políticos ya realizan sus primeros movimientos rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El partido de Morena, como desde la coalición Va por México, integrada por el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dieron los banderazos de salida para las elecciones presidenciales de junio de 2024. Ambos deben decidir todavía quién será su candidato para los comicios nacionales. Morena lo hará mediante una encuesta todavía sin fecha, en Va por México plantearán su método de selección el próximo 26 de junio. El presidente López Obrador, aseguró que no intervendrá en el proceso de elección del candidato de su partido. No habrá dedazo, en el proceso en el que participarán la jefa de Gobierno de Ciudad de México y la actual favorita, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. También figuran para candidatos de agrupaciones aliadas, Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT). Mario Delgado dijo: Hoy iniciamos nuestro proceso rumbo a 2024. Vamos a ponernos de acuerdo con los aspirantes para establecer fechas y metodología para que podamos tener a nuestro candidato lo antes posible.

CLAUDIA SHEINBAUM; MORENA, PT Y PV DEBEN IR JUNTOS EN 2024

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró importante que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), vayan juntos en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Señaló que las dirigencias estatales deben comenzar los trabajos para asegurar la alianza y que haya garantía de unidad en lugar de división al interior: Yo creo que es muy importante, y eso muestra lo que pasó en Coahuila, que vayamos unidos los tres partidos, Morena, PT y El Verde. Es muy importante. Consideró que no estaba mal que aspirantes de otros partidos se unieran a la contienda de la 4T, como Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, por eso mismo esperó que haya una organización justa por parte de Morena que permitiera participar a quien quisiera. Que se empiece a trabajar en ello, y que se considere a todos aquellos que quieran participar.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA IMPULSAR LA LEY GENERAL DE CÁNCER EN MÉXICO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la tercera reunión de trabajo con la sociedad civil para impulsar la Ley General de Cáncer en México, señalo que sus compañeras senadoras son un importante motor para que esta ley sea una realidad. Ellas, con mucho mayor mérito que yo por supuesto, son las que están de manera persistente en este tema de avance. Hoy en la fase 3, esta fase que nos convoca, quiero reiterar el compromiso. Tenemos un compromiso que acabo de manifestar, que podamos avanzar pronto en esta tarea legislativa porque en cuanto se abra el periodo ordinario tiene que dictaminarse, no podemos demorarnos mucho porque si se demora y vienen los temas de coyuntura y vienen los temas políticos, económicos, va a estar el diseño del presupuesto, nos va a ganar el tiempo. Debemos prácticamente de tener listo el documento para que en cuanto se abra el periodo sea de los primeros temas que estén dictaminados para que haya un avance consistente. Yo no creo que tengamos que repetir aquí todas las cifras tan tristes del cáncer o sobre el cáncer, sino más bien decirles que tenemos todo el ánimo de trabajar para que salga pronto desde todos los grupos parlamentarios. Creo que debemos de impulsar y cerrar filas al menos desde el bloque de contención. Hay que hacer un cierre de impulso para que con el propio compromiso del grupo mayoritario venga el resultado. El resultado es que tengamos un dictamen pronto y que ese dictamen se pase al Pleno y ya hacer el trabajo correspondiente también en la Cámara porque en esos tiempos, si lo vemos, vamos a estar septiembre, octubre y nos va a tocar una Cámara de diputados y diputadas que va a estar enfrascada, en el asunto del presupuesto, así que pues debemos de considero, tomarlo como absolutamente prioritario en el impulso normativo, hagamos este compromiso de frente a la sociedad civil. Yo, por lo menos en la representación de la Junta de Coordinación Política, donde se platican cuáles son los temas prioritarios para cada uno de los grupos, nosotros tendremos este como le número uno para todos los efectos. Reitero el compromiso con todas las organizaciones de la sociedad civil que están representadas y con nuestros amigos que hemos estado trabajando muy de cerca reconocer el trabajo que se está haciendo, es un trabajo profesional y está teniéndose un producto legislativo de avanzada, y estoy convencido de ello conjuntamente con la experiencia internacional que ya está involucrada, así que con ello pues vamos a impulsarlo, vamos a hacer el trabajo correspondiente desde redes sociales, desde todos los lugares en donde podamos darle celeridad de avance a esta tarea.

SENADORA CORA PINEDO; GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE MENORES DE EDAD

La senadora Cora Pinedo Alonso urgió a la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación, lleven a cabo campañas de concientización sobre la importancia de la salud mental en los jóvenes e infancias, así como su atención oportuna. Mediante un punto de acuerdo la legisladora pide a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios un informe detallado sobre las irregularidades que supuestamente fueron la causa de la retención de millones de lotes de fármacos, causando desabasto y afectaciones a la salud de las personas por no contar con acceso a medicamentos psiquiátricos. Asimismo, recomienda que ante eventuales acciones como las realizadas en contra de empresas farmacéuticas, como el cierre de Psicofarma, se tomen las previsiones necesarias para evitar el desabasto y no dañar la salud de la ciudadanía. La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destaca que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete menores de 10 a 19 años, padecen algún trastorno de salud mental. Y al tener algún tipo de trastorno mental se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, trayendo como consecuencia la exclusión social, la discriminación, la estigmatización, afectaciones a la salud física y en ocasiones hasta autolesiones. La legisladora por Nayarit lamentó que los problemas mentales con los que cuentan millones de infancias y jóvenes tengan que ser tratadas por clínicas mentales privadas por falta de acceso a clínicas públicas. La salud mental es primordial para el bienestar y el desarrollo de miles de infancias y jóvenes. El recibirla y atenderla es un derecho de todas y todos.

MARKO CORTÉS; ANUNCIA LA REINSTALACIÓN DE LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO” PARA CONSTRUIR UNA CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN EL 2024

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció la reinstalación de la mesa de trabajos y de esfuerzos conjuntos de los partidos que integran la coalición Va por México, para construir de la mano con la sociedad una candidatura hacia la Presidencia de la República más potente, incluyente, abierta y competitiva, que pueda cambiar el rumbo de México. El líder de Acción Nacional adelantó que los dirigentes nacionales de la coalición acordaron construir un método de elección incluyente y abierta, que involucrará a la sociedad civil y será dado a conocer a más tardar el próximo 26 de junio. Construiremos un método, un proceso que nos permita lograr la candidatura de mujer u hombre lo más competitivo posible, que encabece los esfuerzos rumbo a la Presidencia de la República. El método será incluyente, será abierto, involucrará a la sociedad de los 32 estados, vamos a construir una candidatura presidencial fuerte, que enamore, y muy importante que una, que una a quienes vemos que el país va de mal en peor. Acompañado por los dirigentes, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, el jefe nacional de los panistas dijo no tener duda que se ganará el 2024, porque la gente perdió la confianza en Morena y se obtendrá el triunfo cualquiera que sea la corcholata que López Obrador elija en la contienda. Advirtió a López Obrador que ni se le ocurra fingir algún pleito con alguno de los aspirantes de Morena a la presidencia y enviárselos como candidato o candidata a la oposición. Lo decimos con claridad, ninguna del corcholatas será candidato de la coalición Va por México, tenemos con qué y tenemos con quién y sabemos para qué y con esa convicción es que vamos a construir. Indicó que si es Claudia Sheinbaum la coalición le va a ganar porque no supo gobernar la Ciudad de México y la perdió en el 2021. Si decide ir con Marcelo Ebrard, le vamos a ganar porque tiene que responder todavía por la corrupción de la construcción de la Línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas, pero también afectó permanentemente la movilidad diaria de 1 millón de personas, y porque la política exterior ha sido un caos. En cuanto al secretario de Gobernación, Adán Augusto, señaló que es el responsable directo de la muerte de 40 migrantes y no ha cumplido con el mínimo de sus responsabilidades, en el sentido de construir puentes y lazos con quienes piensan distinto. Y finalmente, garantizó que se le ganaría a Ricardo Monreal, porque con sus actuaciones en el Senado perdió toda confianza y credibilidad y México no quiere padecer en todo el país el terror que hoy se vive en el estado de Zacatecas.

DIPUTADA ARACELI CELESTINO; PROPONE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUE LOS MINISTROS DE LA SCJN SEAN ELEGIDOS POR VOTO CIUDADANO

La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) propuso reformar diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos para el cargo a través del voto ciudadano. El propósito es establecer en nuestra Carta Magna que los integrantes de uno de los tres poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana, ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija. Explicó que si las y los integrantes del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo son electos por la población de manera directa, mediante el voto, no existe razón para que los del Poder Judicial lleguen al cargo a través de otros mecanismos. Detalló que las modificaciones proponen que el cargo de ministro dure 6 años, en lugar de 15, como actualmente se establece; asimismo, para que la elección del presidente de la SCJN sea cada dos años y no cada cuatro. Agregó que el PT considera fundamental abrir los mecanismos de participación para elegir a los integrantes de los tres Poderes que rigen a la nación, máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, y esta iniciativa tiene ese propósito.

PAPA FRANCISCO; ENVÍA A KIEV AL CARDENAL ZUPPI PARA INTENTAR UNA MEDIACIÓN EN LA GUERRA DE UCRANIA

El papa Francisco envía a Kiev al cardenal Matteo Zuppi, con la misión de intentar una mediación en la guerra de Ucrania. El Vaticano ha informado que el cardenal Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, estará en Kiev como enviado del Santo Padre Francisco. La Santa Sede explica que el objetivo principal de esta iniciativa es escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre posibles vías para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz