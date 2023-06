Durante el evento Music City Track Carnival desarrollado en Nashville, la velocista mexicana Paola Morán consiguió la medalla de plata en los 400 mettros planos e hizo la segunda mejor marca para México en la historia. Con este resultado Morán amarró su boleto al Mundial de Atletismo que se realizará del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría.

Con un tiempo de 50 segundos con 85 centésimas Paola logró concluir en el segundo puesto, por debajo de la estadounidense Alexis Holmes, quien cronometró 50.58, mientras que en la tercera posición quedó la norteamericana Courtney Okolo con 51.81.

Morán realizó el segundo mejor tiempo para México y en el registro histórico sólo es superada por Ana Guevara, actual directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) quien realizó una marca de 48.89. La velocista buscará durante el Mundial su boleto a los Juegos Olímpicos que se realizará el próximo año en París.

En su cuenta de Instagram, Paola se mostró tranquila: “no siempre existe la confianza en mi misma. A veces siento que la presión es demasiada, que mis piernas se sienten débiles o mi mente se paraliza por los nervios”.

“Todos sentimientos humanos, pero está bien por que me acuerdo que no estoy sola y no solo dependo de mi misma, que cuando me sienta débil o cansada, Dios me da fuerza y valentía para seguir”, posteó.

LEG