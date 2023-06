Un puente colgante colapsó en la India; es la segunda vez que se cae.

A través de redes sociales se difundió un video del momento en que un puente colgante en construcción se derrumbó.

Se trata del puente Aguwani-Sultanganj (ubicado en la ciudad de Bihar, India) el cual cayó al Río Ganges este 4 de junio.

En las imágenes se aprecian a varias personas grabando con las cámaras de su celular, el colapso del puente colgante el cual se estaba construyendo.

De acuerdo con medios locales, esta es la segunda ocasión que el puente Aguwani-Sultanganj colapsa ya que en diciembre de 2022 una parte de la estructura se vino abajo. Este incidente dejó una persona muerta.

Shehzad Jai Hind, político de la India, publicó el video en su perfil de Twitter y señaló una presunta corrupción en la construcción del puente, aunque sin sustentos.

“Esta es la segunda vez que el puente se derrumba. ¡Imagínate el nivel de corrupción! mil 750 rupias del dinero de los contribuyentes se lleva Jai Samadhi con el puente”, indicó Shehzad.

Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar’s Bhagalpur – dream project of CM Nitish Kumar collapses. This is the second time the bridge has collapsed. Imagine the level of corruption ! ₹1750 crores of tax payer money takes Jal Samadhi with the bridge

THE BRIDGE OF CORRUPTION COLLAPSES… pic.twitter.com/kFKLeTX0EW

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) June 4, 2023