Carmelina Moscato renunció como directora técnica de Tigres Femenil tras un año en el cargo y pocos días después de ser eliminadas en las semifinales del Clausura 2023.

“El día de hoy Carmelina Moscato tomó la decisión de presentar su renuncia como directora técnica de Tigres Femenil después de regalarnos un intenso año de trabajo y lleno de grandes experiencias”.

Lo anterior, se lee en un comunicado difundido en la cuenta de Twitter del Club (@TigresFemenil).

El equipo también agradeció a la estratega por sus servicios durante este tiempo, en el que levantó el quinto título de liga para las Amazonas.

“Sólo nos queda desearle el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros”.

La institución señaló que el nombre de quien ocupará el puesto vacante se dará a conocer más adelante.

Por su parte, Moscato agradeció al Club y expresó su admiración y respeto a las jugadores, a quienes describió como “el mejor grupo de personas que ha conocido a lo largo de su carrera profesional”.

“Estaré eternamente agradecida y aunque por motivos personales tengo que despedirme, por favor sepan que me voy habiendo dado todo lo que tengo”, dice la publicación de la DT.

Ante el anunció la defensa de Tigres Femenil, Bianca Sierra expresó su sentir con un mensaje en redes sociales.

“La mejor entrenadora del mundo ❤️‍🩹 Te amamos Carm”.

The absolute best coach in the world ❤️‍🩹 we love you Carm https://t.co/wyzyD6UlRJ

