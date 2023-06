El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que su sexenio es el que registra la mayor cantidad de homicidios dolosos, con 156 mil 114 registros… Sin embargo, a más de cuatro años de que comenzó su administración, se justificó al afirmar que es por “una mala herencia que nos dejaron”, lo que fue criticado por expertos y legisladores.

Desde Tamaulipas, el mandatario aceptó que su administración ya superó a sus antecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluso, en el caso del priista Peña Nieto ya superó el total de todo su sexenio, que sumó 156 mil 66 registros.

Pese a ello, López Obrador refirió que: ““Ahora nos dicen que el Gobierno de ahora es el que tiene más homicidios, sí (…) pero es una mala herencia que nos dejaron”.

Esto luego de que la organización TResearchMX indicó en su reporte de mayo -con base en los datos de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de mayo de 2023 se han registrado 156 114 homicidios dolosos en el país.

Ante estos resultados, el académico Francisco Javier Franco, especialista en seguridad, consideró que el estudio de T-ResearchMX refleja el fracaso en la estrategia de seguridad de López Obrador y que se podrían registrar más decesos.

Esto, porque López Obrador, con su estrategia de “abrazos, no balazos”, decidió no confrontar a la delincuencia organizada, pero no consideró que las muertes no se detendrán, porque “el crimen no se va de vacaciones”.

En contraste, el profesor Javier Oliva Posadas, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, indicó que López Obrador es el primer mandatario mexicano, en lo que va del siglo XXI: “que reconoce que las cosas no están funcionando porque ni Calderón, ni Peña Nieto ni Fox lo hicieron”.

Sin embargo, el diputado federal panista, Jorge Triana, aseguró que al reconocer que su sexenio tiene el récord de homicidios, el presidente López Obrador tácitamente está aceptando el fracaso de su administración en materia de seguridad.

“Y es una aceptación también expresa de que nos mintió a todos, durante la campaña se la pasó diciéndonos que tenía la solución a los problemas; ya se terminó su periodo y desde hace mucho ya no hay margen de culpar al pasado”.

Mientras que para el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, el Presidente “con una enorme irresponsabilidad, pero también reflejo de la mediocridad, le echa la culpa al pasado; tiene casi 5 años gobernando, López obrador se hizo elegir para corregir esos problemas…. Lo que vemos es que la estrategia falla totalmente”.

En tanto, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López , expresó que el primer mandatario “trata de distraer la atención sobre la falta de resultados de su gobierno”.

“Esto es la muestra clara de que la estrategia de ‘abrazos y no balazos’ tiene ensangrentado al país. Los más de 80 muertos y 10 feminicidios diarios de este Gobierno son consecuencia de la complacencia y claudicación ante el crimen organizado”, dijo

Presidente se lanza contra Centro Prodh, lo acusa de panista

Por: Luis Valdés

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tiene vínculos con la derecha y el PAN.

“El Pro defendiendo derechos humanos pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha y ahora que llegamos nosotros (…) entonces no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar, o medir con el mismo rasero”, indicó en La Mañanera de ayer.

Presumió que pese a los cuestionamientos del Centro sobre sus políticas relacionadas con los derechos humanos, la violencia y la seguridad, él desde hace más de 30 años ha “luchado” por esos temas y sin relación con los gobiernos de ese tiempo.

Ante esto, el Centro Prodh respondió con un hilo en su cuenta de Twitter, en el que indicó que nunca han sido cómplices de los anteriores gobiernos.

“En el pasado (no) callamos ante las violaciones a derechos humanos por supuestas filiaciones partidistas. Sus afirmaciones son falsas”, declararon.

Como prueba de ello, refirieron que desde su fundación en 1988 han estado al lado de las luchas de los campesinos, trabajadores y víctimas de represión.

