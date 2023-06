Talento internacional continúa sumándose al cartel del festival de metal Life After Death Horror Fest que promete ofrecer tres días llenos de terror, guitarras y estoperoles en la Ciudad de México.

Los primeros en confirmar fueron Coroner, banda de thrash técnico de suiza, la cual a pesar de haberse formado en 1983, sólo ha llegado una vez previa a los escenarios de la ciudad en 2015; también se confirmó la presencia de la leyenda femenina del género proveniente del Reino Unido, Lita Ford, quien se presenta en su faceta de solista luego de su exitosa carrera con The Runaways.

También destacó el nombre de Last in Line, grupo formado por Vivian Campbell, quien es guitarrista de Def Leppard, pero también de Dio, banda del ex vocalista de Black Sabbath. Los alemanes liderados por Wil Hoffmann, Accept regresarán a los escenarios mexicanos en diciembre en el Life After Death en donde también harán acto de presencia Lacuna Coil, Edge of Paradise, Saratoga, Crystal Viper, entre otras.

Hasta el momento se han revelado 35 nombres de bandas que estarán en el festival entre nacionales e internacionales, pero aún faltan más por confirmar.

