En Tlaxcala, los reportes de personas desaparecidas han aumentado 692% desde que comenzó la administración encabezada por Lorena Cuéllar, lo que para especialistas puede estar relacionado con redes de trata de personas… Un delito que el Gobierno estatal asegura que ha disminuido.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en los dos últimos años de la administración anterior (31 de agosto de 2019 a la misma fecha de 2021) se registraron apenas 66 reportes de personas desaparecidas.

Mientras que, en lo que va del Gobierno de la morenista Cuéllar Cisneros, se contabilizan 523 reportes, del 31 de agosto de 2021 al 30 de mayo pasado.

Quienes más reportes de desaparición registran son mujeres, con 291 casos (55.64%), mientras que existen 231 casos de hombres (44.17%).

El rango de edad con más registro de desaparición es de 15 a 19 años, con 162 (41 hombres y 121 mujeres); le siguen de 10 a 14 años, con 65 (54 mujeres y 11 hombres) y de 20 a 24 años con 62 registros (23 hombres y 38 mujeres).

Para Andrés Rincón, doctor en Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detrás de un reporte de desaparición existen fenómenos que están convergiendo y se relacionan con la delincuencia, como feminicidio, homicidio… Y trata de personas.

“Hay un aumento sobre todo de mujeres desaparecidas, eso es como el rubro que más ha venido impactando desde el 2018 para acá en Tlaxcala, entonces detrás de ese tipo de fenómenos se conjugan, por un lado, efectivamente, fenómenos de delincuencia que empiezan a afectar la estabilidad de las personas”, destacó.

También precisó que las desapariciones de mujeres “pueden estar relacionadas con fenómenos de violencias o de esto que hemos denominado como violencia feminicida, que tiene que ver sobre todo con estos hechos de desaparición”, dijo.

“Lamentablemente, las comisiones de búsqueda y las fiscalías no solo no tienen planes estructurados, sistemáticamente desarrollados y aplicados a la búsqueda individualizada, sino que no se tienen planes, por ejemplo regionalizados, de búsquedas al interior de las entidades federativas”, expuso.

Además, puntualizó que no se tienen planes que permitan potenciar los procesos de localización de fosas clandestinas o que aporten a solucionar de raíz el rezago forense que se tiene.

¿VÍCTIMAS DE TRATA?

De acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2022: México, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se identificó a Tlaxcala como una entidad “de alta prevalencia de trata” en la que sus autoridades no condenaron a ningún responsable “por lo menos por segundo año consecutivo”.

Lo establecido por el Gobierno de Estados Unidos que señala a Tlaxcala como un nodo de trata no coincide con las cifras oficiales reportadas por las autoridades locales, donde incluso la gobernadora morenista ha negado en entrevistas con medios de comunicación que existan casos de explotación en la entidad.

Este miércoles, 24 HORAS publicó las declaraciones de Adriana Dávila, exsenadora y exdiputada federal por Tlaxcala, quien señaló que actualmente no es posible encontrar información sobre este hecho delictivo, “no hay cifras, no se presentan casos, lo cual es lamentable porque no tenemos claridad de cuál es la situación”.

También apuntó que el delito que ha crecido a escala nacional es la desaparición de personas y “obviamente” Tlaxcala no se escapa, y que lo que no se sabe es cuántas de esas víctimas son por trata, ya sea para explotación sexual, para trabajos forzados o servidumbre.

LEG