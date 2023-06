Los integrantes del Movimiento Indígena Maya Peninsular siguen exigiendo el cierre definitivo de Calica, propiedad de Vulcan Materials. Su líder Quetzal Tzab González, conocido como uno de los promoventes de la demanda colectiva que utilizó los argumentos del estudio de Semarnat realizado en 2022. Lo que todos saben es que Tzab fue un ex funcionario de la administración de la alcaldesa Laura Beristain, aliada política del presidente López Obrador y opositora desde hace muchos años de las operaciones de Calica. La voz que hasta ahora no se ha pronunciado es la de la comunidad de Solidaridad, como tampoco de la presidenta municipal panista Lili Campos. ¿Será porque no existe una queja real contra la empresa?