Las expectativas que se generaron a través de las redes sociales, tanto del productor BZRP así como las del cantante Peso Pluma con el anuncio de una colaboración musical fueron altas para quienes están al pendiente de estas dos figuras del entretenimiento.

La tarde de este miércoles no se esperaba más que el lanzamiento oficial de Peso Pluma BZRP Music Sessions #55 que, a tan solo una hora de su debut ya había alcanzado los 3 millones 683 mil ocho visualizaciones en la cuenta de YouTube del argentino.

El género del corrido tumbado se mezcló con los sintetizadores, brindado al regional mexicano un sentido más moderno a la música, aunque la letra de esta Sessions #55, no va más allá de la forma en la que el protagonista está desvelado y “pedo” por una morrita a la que perdió pero que sustituirá por “otra piel” para sacarla de su mente; las marcas de lujo no podían faltar, mientras que las imágenes de las armas –que no faltan en los videos musicales de los intérpretes de este género del regional mexicano– fueron sustituidas por el sonido de balazos.

El video realizado en el mismo estudio que la canción de BZRP y Shakira, sello del productor, por lo que distó mucho de la producción en stop motion con el que generaron ruido en las redes sociales en donde los protagonistas de esta colaboración son presentados como un par de ratas y que tuvo muy buenos comentarios.

RUIDO EN LAS REDES

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; fueron más las críticas que los comentarios a favor de esta rola de Peso Pluma y BZRP.

Por ejemplo, la usuaria argentina @caludia_belen1889 escribió en la cuenta oficial de @bizarrap, “vienes fracasando hermano últimamente, caíste muy bajo, todo muy comercial y feo. Vuelve a tus inicios busca nuevos talentos, vuelve al rap, trap, etc. Yo por el momento te dejo de seguir como muchos y sino fíjate en los comentarios no le gusta a nadie más del 70% de los comentarios dicen que esto es una m***&”.

Otro de sus compatriotas @laki_tv_ofical le dejó el siguiente mensaje: “De RAP ya no tienes más nada, fracasaste, en esta y en algunas anteriores ya se veía venir flojo. Ponete David Guetta 2.0 así no luchas más con los pibes que hacen rap que gracias a costilla del rap y trap estás donde estás y vienes con esta m****a? Cuando se te caigan los fans después no llores”.

No faltaron los compatriotas del jalisciense que hicieran su parte para asegurar: “Tenemos mejores cosas en México, lo juro”, como lo hizo @valhelleen; o qué decir del comentario de @tomii_quintana con su “la mejor parte es cuando cambie de canción”.

Y así podemos continuar, pero yo solo he de agradecer que le hayan puesto subtítulos al video porque luego no se les entiende nada de lo que “cantan”, aunque no fue necesario porque como en la mayoría de este tipo de canciones no hay contenido que valga la pena, esta es solo mi humilde opinión.

A pesar de ello, el fenómeno de La Doble P sigue su curso y el cantante sigue en el top de las canciones más escuchadas. Mientras que el productor, por estos comentarios, seguramente no cambiará su profesión.

LEG