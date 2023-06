El nombre de Elena Rose se ha hecho notar en los últimos años y es que como compositora ha estado detrás de temas como “Mamii” de Becky G, “Party” de Bad Bunny, “Cupido”, de Tini, “Sal y perrea” de Sech y una lista larga.

Pero ahora está haciendo de su propia carrera y lo ha compartido con temas como “El hombre” y su más reciente sencillo “Disculpa amiga” que formarán parte de su álbum debut.

Y es que para Elena el amar es clave ya que eso ayuda para poder escribir ya que basada en su experiencia es como salen sus letras.

“Yo amo con todo mi ser. A mi me gusta es que me hagan sentir y eso me recuerda mi capacidad de amar. Me siento poderosa ya que reconozco el poder que tiene el amor ante cualquier situación ya que me enamoro siempre, hasta de mi”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Algo curioso es que la cantante antes de dedicarse a la composición, estudio periodismo en Venezuela ya que consideró que esto tenía relación con lo que la apasiona.

“Para mi el periodismo era lo más cercano a la música porque el periodista se expresa, comunica y lleva mensaje de una u otra forma. Mi familia no estaba muy entusiasmada que estudiara música y el periodismo fue la opción.

“En el 2015 la universidad era atacada constantemente en medio del movimiento social e iban en contra de los periodistas y eso fue algo que me dijo que no estaba dispuesta a morir por ejercer la profesión”, relató Elena Rose.

La presentación de su proyecto se dio gracias a los artistas con quienes ha trabajado pues ellos le enseñaron la importancia de ser artista en un escenario.

“Yo nunca busqué ser compositora y el dedicarme a esto lo vi como un periodo de transición para ser lo que soy hoy en día. Necesité tener conversaciones con colegas que me enseñan tanto de la importancia de ser artista.

Ser artista no se debe tomar a la ligera ya que el amor incondicional que le das a alguien que quiere expresarse lo aplicas a ti mismo”, reflexionó.

Su álbum debut y sencillos

Los planes de lanzar música se pueden ver reflejados en sus sencillos “El hombre” y “Disculpa amiga” que serán incluidos en su álbum debut cuya fecha aún no está definida pero que de acuerdo a la cantante saldrá este año.

“El hombre es una canción que representa una perspectiva muy bonita que dios me regalo en un momento de mi vida. Es una canción que me cambió mucho ya que me mostró mi capacidad de amar al hombre aunque no lo entiendo del todo.

“‘Disculpa amiga’ es una canción que es muy especial para mi ya que narra la vida real y habla de alguien con quien me ilusioné. Me encanta porque es una canción sanadora y para tener conversaciones difíciles. La vida es así y debemos entender que no debemos echarnos la culpa. Esta es un ejemplo de vida ya que me muestro más vulnerable”, contó sobre estos tracks.

Finalmente, Elena Rose considera que a lo largo de su vida ha tenido tropiezos los cuales en su mayoría radican en su mente.

“Los momentos más difíciles están en mi mente siempre. Lo más bonito de vivir el camino en la vida es que me he podido sentar conmigo misma.

Soy la mejor versión de mi y me rodeo de situaciones que me hace sentir bien. En mi mente tuve que aprender sobre el miedo, la inseguridad, el autosaboteo. Todos los días debemos tomar decisiones y eso es la vida para seguir. Este proceso me ha enseñado a sentir”, concluyó.

LDAV