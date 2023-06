El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio los por menores de la reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall y el embajador Ken Salazar para continuar el diálogo sobre migración. Con cooperación para el bienestar y trato humanitario a migrantes avanzamos en la política de buena vecindad. Lopez Obrador calificó como muy buena la reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, donde abordaron los temas sobre asunto migratorios y tráfico de drogas, específicamente de fentanilo. Tratamos el tema migratorio. Hay dos cosas que son muy relevantes: La primera, que es interesante repetirlo, reiterarlo, es que por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos abre un conducto, una vía para que los migrantes puedan hacer sus trámites, una vía para la migración legal, esto no existía. Están otorgando alrededor de 400 mil visas temporales, permisos, para Haití, para Nicaragua, para Cuba, Venezuela. Se tiene que hacer un trámite, es un proceso ordenado. Y es muy bueno porque se evita el riesgo que significa atravesar todo nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Es algo muy importante que ha ayudado bastante, a partir que se implementó esta medida que es una decisión, el gobierno del presidente Joe Biden, que nosotros reconocemos mucho, aunque hemos participado, pero él fue el que decidió abrir esta posibilidad. Respecto a la lucha contra el tráfico de fentanilo, López Obrador defendió los avances que ha tenido México y solicitó no utilizar este tema con propósitos politiqueros, y que no se culpe a México, como lo hizo un senador que ofendió a nuestro país. Y se está avanzando, en el control de los puertos, la Secretaría de Marina está llevando a cabo un trabajo muy eficaz para confisca. Que quede claro que nosotros no producimos el fentanilo, la materia primera se introduce, llega a México, y no solo a México. Llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Acompañaron al presidente por parte del Gobierno de México: la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Asistieron al encuentro los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán; el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y encargado del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marath Bolaños López; la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Laura Elena Carrillo Cubillas; el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez y el encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, Armando López Cárdenas. Como representantes del gobierno de Estados Unidos: la asesora presidencial especial y directora senior para Asuntos Transfronterizos del Consejo de Seguridad Nacional, Katie Tobin; la asesora del Consejo de Seguridad Nacional, Danielle Schulkin; la jefa Adjunta de Misión, Stephanie Syptak-Ramnath; el ministro Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos en México, Brian Naranjo; el ministro Consejero de Seguridad Diplomática, Tim Dumas; el oficial Superior de Defensa en la Embajada de los Estados Unidos en México, Andrew Leonard; el agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de los Estados Unidos en México, Bobby Garcia y la asesora Especial del Embajador de los Estados Unidos, Zeppa Kreager.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EXPERTOS COINCIDEN EN URGENCIA DE UNA REFORMA AL PODER JUDICIAL, CAMBIOS EN JUICIOS DE AMPARO Y CREACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO CONSTITUCIONAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señalo que los expertos coinciden en que urge una reforma al Poder Judicial, cambios en el juicio de amparo y la creación del Tribunal Supremo Constitucional. Lo anterior, al concluir el Conversatorio “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar del régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte, que se realizó en la Cámara de Diputados. Con este ejercicio de diálogo se inauguró el Conversatorio “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial, mismo que contempla tres mesas de discusión y una de conclusiones. El líder parlamentario informó que, luego de escuchar a todos los participantes, se llegó como primera conclusión a la urgencia de una reforma al Poder Judicial; sin embargo, aún faltan tres conversatorios. Se escucharon las aportaciones que hicieron, las críticas, los comentarios y también se tocó la conveniencia o no de modificar el procedimiento de elección de las y los ministros de la SCJN; pero todos coinciden en que tiene que ser perfeccionado. Sobre si se requiere o no hacer una consulta popular sobre este tema, explicó que los especialistas consideran que, al ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien avalaría la pregunta, eso la convertiría en juez y parte. Comentó que se habló de todo lo que aqueja al Poder Judicial, desde el procedimiento de selección de quienes lo integran al seguir siendo monolítico, y que no se han modificado desde 1928. También sobre la reforma de 1957 que no se pudo cristalizar, el impedimento de la dictadura de Porfirio Díaz y el modelo del porfiriato que sigue vigente y prevaleció en el México posrevolucionario, cuando había un partido hegemónico y luego se distorsionó cuando perdió al empezar a convertirse en cuotas y reparto entre los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores.

SENADOR RICARDO MONREAL; LA ESTRATEGIA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD ES LA CORRECTA

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que luego de la comparecencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad ante senadores y diputados, se pudo constatar que la estrategia contra la inseguridad es la correcta, que hay un interés superior por recuperar la paz pública y que la lucha contra la delincuencia organizada es real. Subrayó, que por primera vez en la historia, comparecieron ante el Congreso de la Unión los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán; así como de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Señalo que en la presentación del Informe Semestral de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, se pudo constatar que se utilizan labores de inteligencia e innovación tecnológica en la lucha contra el crimen. Destacó que los funcionarios públicos dieron a conocer cómo están los cuarteles de la Guardia Nacional que se han construido, cómo se han habilitado y la cantidad de personal con la cuentan, cómo los están capacitando y cómo los están desplegando en todo el territorio nacional. Vi a los secretarios de Marina y de Defensa Nacional muy familiarizados con la estrategia. Manejaban muy bien los temas de delincuencia organizada, crimen, estrategia, táctica, lugares. Ricardo Monreal dijo que la inseguridad es una de las asignaturas que se tienen que reforzar y que, incluso, será un tema de la próxima contienda por la Presidencia de la República. Agregó que uno de los temas que abordaron en el encuentro con los integrantes del Gabinete de Seguridad fue cómo se incorporará la policía civil, para ir desplazando a las fuerzas militares, de aquí al plazo que nos propusimos. Observé una estrategia, de primera vista, en primera intención, correcta, y con el encuentro se tiene, de nueva cuenta, el afán de colaboración entre el Gobierno federal y el Congreso de la Unión. Siento que la Fuerza Armada permanente está funcionando de manera correcta y tenemos que ir preparando, capacitando y diseñando a la fuerza civil que va a sustituirlas en el plazo que nos propusimos.

CONGRESO; RECIBE PRIMER INFORME DE ACTUACIÓN DE FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD

La Comisión Permanente recibió el primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, que el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión. Dicho reporte, se presenta en cumplimiento del decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. El documento destaca que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México son instituciones fundamentales del Estado Mexicano, que conjuntamente integran la Fuerza Armada Permanente; y que su organización, disciplina, compromiso de respeto constitucional e identidad popular son elementos necesarios para la construcción de la paz en el país. El primer informe da cuenta de las acciones de la Fuerza Armada Permanente con una actuación dentro del marco jurídico vigente, con capacidades operativas, logísticas, administrativas, de organización y despliegue, para realizar las tareas encomendadas, orientadas al desarrollo económico y social, fortalecimiento de la infraestructura, seguridad pública y paz social del país. Con este instrumento de rendición de cuentas, se informa a las y los mexicanos en torno a la intervención de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, así como sobre los esfuerzos de coordinación de dependencias, entidades y organismos federales, estatales y municipales, para garantizar la seguridad de la población. Asimismo se informa del despliegue de 79 mil 399 efectivos de la Fuerza Armada Permanente, repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública. Se destacan las operaciones para combatir al narcotráfico, que permitieron la detención de cinco mil 668 personas; el aseguramiento de más de 26 mil 375 kilogramos de cocaína, 44 mil 387 kilogramos de marihuana, 155 mil 967 kilogramos de metanfetaminas y más de mil 238.72 kilogramos de fentanilo. Como parte del Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos, se informa sobre la identificación y clausura de mil 682 tomas clandestinas y el decomiso de tres millones 554 mil 579 litros de hidrocarburo extraído de forma ilegal. En el informe se destaca que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, se identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza inspira a la población, seguida por el Ejército Mexicano.

CLAUDIA SHEINBAUM Y MARCELO EBRARD: CANDIDATOS FAVORITOS DE LOS HERMANOS DE AMLO

Los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador ya eligieron a sus candidatos favoritos, se trata de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el canciller Marcelo Ebrard. El apoyo se dio con Pío López Obrador, quien al invitar a un encuentro con Marcelo Ebrard en Chiapas para presentar su libro “El camino de México”, manifestó su apoyo a sus aspiraciones presidenciales. Pío López Obrador llamó a la ciudadanía a sumarse al proyecto que encabeza Ebrard porque argumentó que es el mejor para darle continuidad a la Cuarta Transformación y dijo que se encuentra convencido que con él van a volver a ganar. Por su parte José Ramiro López Obrador, acompañado de Javier May Rodríguez, colgaron una manta con la imagen de la jefa de Gobierno y la frase “Es Claudia”. En el marco del proceso para designar al titular del Comité Estatal de Morena, el hermano del presidente López Obrador manifiesta su apoyo para Sheinbaum Pardo, no ha sido la única ocasión en la que José Ramiro López Obrador la ha apoyado, en eventos en Tabasco ha lanzó críticas hacia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Claudia Sheinbaum es quien ha captado más apoyo de los gobernadores del país,​empezando por que en diferentes eventos las mujeres gobernadoras de la 4T la han arropado con frases de entre nosotras la siguiente presidenta de México.

ERNESTO COPPEL; GRAN ACUARIO MAZATLÁN MAR DE CORTÉS UN SUEÑO HECHO REALIDAD

El desarrollador y empresario turístico Ernesto Coppel Kelly; el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués; el Gobernador Rubén Rocha Moya; la Secretaria de Turismo estatal, Estrella Palacios; el Alcalde Édgar González; Guillermo Zerecero, director del proyecto; y demás invitados especiales, inauguraron oficialmente el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, un sueño hecho realidad. Tatiana Bilbao narró la historia de cómo surgió este proyecto hasta que se hizo realidad. Estoy aquí muy emocionada, hoy en un día muy especial, hablando ante ustedes simplemente como una representante de todos los muchos miles de seres vivos que participaron directa e indirectamente para hacer este proyecto realidad, ante la imposibilidad e incluso vergonzoso desconocimiento del nombre de la mayoría de los implicados en este proceso, sí quiero mencionar el de algunos cuántos. Gracias Ernesto, José Luis Mogollón, Sandro Landucci, Guillermo Zerecero, Martín Martínez, pero sobre todo y ante todo mis socios, Alba Cortés, Soledad Rodríguez, Mariano Castillo, Juan Carlos Benlliure y Catia Bilbao. La arquitecta agradeció a sus progenitores, su mamá presente y su papá desde el cielo. La arquitectura se construye por y sobre un colectivo, normalmente no se reconoce y es el nombre de todos esos personajes conocidos, sobre los cuales a mí me gustaría hablar aquí, no solamente es aquél que hizo cada tornillo que estuvo puesto en esto, cada persona que amarró los alambres, si no cada piedra que se extrajo para poder producir este edificio, pero además ese edificio, es el edificio que no se puede reconocer tampoco muy fácilmente, no solo las manos y los cuerpos que lo produjeron, pero porque no tiene una etiqueta, es un edificio que habla de un tiempo pasado pero en el futuro y eso igual no es fácil de entender. Al escuchar la palabra Acuario me viene a la mente el mural de Diego Rivera, llamado el hombre controlador del universo, un mural que se pintó en 1934 y está en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, después de un mural que fue borrado del Rockefeller Center en Nueva York, aquí en este mural se ve a un hombre que cree que con las máquinas todo lo domina, un acuario para mí hace exactamente eso, a través de la tecnología hemos logrado traer a nuestro mundo un mundo que no podemos ver, que la mayoría que nuestros ojos no pueden percibir, pero creo profundamente que esa relación que desarrollamos en nuestro entorno, pensando y creyendo que podemos dominarlo e incluso ahora hablamos que lo estamos destruyendo.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; CONSIDERAR DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PERIODO EXTRAORDINARIO EN EL SENADO

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitó desde la Comisión Permanente dar trámite de urgente resolución al proyecto de decreto que convoca al Senado de la República a un periodo de sesiones extraordinaria para la designación de las tres personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que hacen falta para que dicho ente pueda operar. Mancera Espinosa resaltó que el acuerdo no fue de un sólo partido sino que se solicitó por todos los Grupos Parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política. Aquí está la firma del representante del grupo parlamentario mayoritario de Morena que está haciendo la solicitud, aquí está la firma también del Partido Verde, está solicitado prácticamente por todos los Grupos Parlamentarios. No entiendo por qué no se quiere dar el trámite. Advirtió que, de no cumplir con la suspensión definitiva en cuestión, habrá consecuencias personales para las y los senadores, mismas que pueden ir de multas a procedimientos penales. Tiene consecuencias que son multas o que son procedimientos encaminados, por supuesto a la materia penal, así que el trámite que ha sido solicitado y que ha sido expuesto por la Mesa Directiva es de urgente y obvia. Dejen que se continúe y que después se entre al debate de fondo del asunto y, que en su momento, en el Senado se resuelva, pasará o no pasará, pero por qué bloquearlo desde aquí, si no se resuelve de urgente y obvia y lo envían a comisiones, no se va a poder cumplir con el plazo de la convocatoria que también viene señalado, entonces el llamado es simple y sencillamente a que cumplamos con algo que se ha dicho por todos los grupos parlamentarios en un acuerdo político para darle continuidad al procedimiento. Agregó que el amparo que sustenta el debate se hizo por una omisión constitucional, motivo por el cual es procedente. Por eso en suspensión definitiva se ha ordenado que se continúe el trámite. Debemos de cumplir con la Ley de Amparo, debemos de cumplir con la suspensión sino las consecuencias las van a enfrentar en lo personal, ya se pidió por el Juzgado de Distrito el Registro Federal de Contribuyentes de las senadoras y de los senadores y los nombres para que se tenga conocimiento de la oposición a continuar con el trámite.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; MORENA ESTA BLOQUEANDO LA TRANSPARENCIA QUIERE TAPAR LA CORRUPCIÓN

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, expresó que las y los legisladores de Morena quieren ser tapadera de la corrupción de este gobierno, por ello, a 61 días de inoperancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no han querido designar a los comisionados que faltan. La ausencia total de transparencia en este gobierno, ese es el fondo de esta discusión, que pasa por la omisión de Morena y de sus partidos aliados para no ir en este trámite y nombrar a los comisionados del INAI, porque el INAI significa la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la información, y lo que está en juego es precisamente lo que quieren cubrir o han venido cubriendo como todas sus obras, todas sus determinaciones, todo lo que viene haciendo este gobierno, es precisamente la transparencia, lo que están buscando bloquear. Durante la discusión del Pleno de la Comisión Permanente para convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, a fin de desahogar los nombramientos de los comisionados del INAI, Rementería del Puerto recordó que van 61 días sin que el instituto pueda sesionar. El legislador federal precisó que, lo que se estaba discutiendo, es si iba obviar el trámite para resolver los nombramientos cuanto antes, pero los legisladores de la mayoría nuevamente se hicieron omisos para que el INAI siga inoperante. Están obligados por un juzgado a que se convoque, la Comisión Permanente, no la Jucopo, no la Junta de Coordinación Política, la Comisión Permanente está obligada, y la forma de decir: cumplo, pero no se nombra al comisionado, que al final es lo que quieren, pues no se admite el trámite de obvia y urgente resolución y, por lo tanto, no se obvian los procedimientos. El senador reiteró el llamado a los legisladores de Morena y aliados a realizar cuanto antes los nombramientos para que el Pleno del INAI tenga quórum y pueda sesionar, y no lo tomen como un asunto que no urge, cuando es un tema que la oposición lleva más de un año exigiendo que se resuelva pese a estar obligados por la Constitución. En el fondo, les perjudica la transparencia porque descubren los negocios, la podredumbre que hay en este gobierno, que es el peor gobierno que ha tenido este país en la historia en materia de transparencia, ven que hay un mandato judicial que no les gusta.

MARCOS AGUILAR; RECHAZA ACCIÓN NACIONAL DICHOS DESDE EL EJECUTIVO SOBRE LA SCJN

Marcos Aguilar Vega, Vocero del Partido Acción Nacional, rechazó la aseveración lanzada por López Obrador, al señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intenta dar un golpe de Estado técnico, al frenar las obras estratégicas que impulsa desde su gobierno. Aguilar Vega recordó que la Suprema Corte de Justicia, entre sus responsabilidades, está defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite. Insistió que la importancia de las recientes decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han tomado un papel muy importante para frenar los intentos de López Obrador y Morena de pisotear al Congreso y de legalizar los despojos que han sufrido algunas comunidades por sus llamados proyectos prioritarios. El portavoz de Acción Nacional explicó que, de acuerdo a la doctrina del PAN, la honesta y objetiva actuación de impartir justicia es la mejor garantía a los derechos fundamentales de la persona y de las sociedades, además de ser condición necesaria de la armonía social y del bien común. Aguilar Vega insistió en que el trabajo que realizan la mayoría de los ministros de la Corte ha sido con total apego a su misión para que las acciones del gobierno no violen la Constitución. Los ministros se han desempeñado con firme independencia y enérgica actitud como garantes activos de la protección del derecho y, de manera especial, contra toda desviación o abuso del Poder.

SILVANO AUREOLES; NO QUIERO QUE MÉXICO SEA UN PAÍS DONDE SE VIVE SIN LIBERTAD

El aspirante presidencial Silvano Aureoles Conejo, durante una reunión en el Estado de México con más de 200 integrantes de la Unidad de Pastores y Obreros Laicos y Evangélicos de Ecatepec (UPOLE), señalo que estamos viviendo un sistema que te quita el derecho más valioso que tenemos, el de la libertad. Dijo: yo no quiero que mis hijas vivan esclavizadas en un país que arrebata tus oportunidades, atropella tus derechos y dónde los criminales acaban con la seguridad y la paz, no quiero eso para mi familia ni para todas y todos los mexicanos, merecemos más que eso. Hizo un llamado a no dejar de votar este domingo, estamos en una coyuntura muy importante en Ecatepec y para México, el próximo 4 de junio hay elección en Coahuila y aquí para elegir gobernador, yo estoy apoyando a Alejandra del Moral, por lo que tuve que hacer una pausa de mi segundo recorrido por el país, en mi proyecto de Por Amor a México, por qué quiero ser el próximo presidente de la República. Así que aquí he estado porque es muy importante que Morena no gane, eso traería la desgracia que ya viven otros estados a las familias mexiquenses. Silvano Aureoles habló de que las dádivas y el derroche de recursos públicos que realiza el partido guinda para tener votos no les funcionará en esta entidad, todos sabemos que la señora Delfina desapareció las escuelas de tiempo completo, estancias infantiles y muchos apoyos; yo le estoy proponiendo a Alejandra pensión universal para mujeres, madres de familia y solteras, es un compromiso muy serio.

DIPUTADO JUAN RAMIRO ROBLEDO; CONVERSATORIO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), dio a conocer que con el tema “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte”, inició en la Cámara de Diputados, la primera de cuatro mesas que integrarán el conversatorio “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación”, convocado por el grupo parlamentario de Morena. El legislador expresó que la convocatoria parte de una visión de justicia sobre el Poder Judicial, y antes de discutir el modo de designar a los ministros de la Corte, debemos preguntarnos si el sistema de justicia está funcionando en el país; muchos afirmamos que en una República todo se toca y un principio republicano debe ser la austeridad. Mencionó que el Poder Judicial ha hecho un uso excesivo de las atribuciones que la Constitución Política le da, que desborda las atribuciones de Poderes y afecta a la gobernabilidad del Estado mexicano. Queremos contestar muchas cosas con el apoyo de las y los ponentes y llegar a conclusiones como una forma de legitimar una petición inicial que se haría para una consulta popular que lleve a reformar la Constitución. Apuntó que en el conversatorio se discutirán temas como la supremacía de la Constitución sobre el orden jurídico internacional y del interés público y social sobre el privado, alcances de los derechos del artículo primero constitucional, eliminación del uso político al juicio de amparo, viabilidad del nuevo sistema de justicia penal y la vigencia del principio republicano de austeridad.

DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL; CONVERSATORIO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), en el conversatorio “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación”, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no rinde cuentas, puesto que la Constitución señala que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte, están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Sostuvo que la realidad muestra que el Poder Judicial de la Federación exhibe un desempeño que no garantiza a los mexicanos la impartición de justicia, por lo que debe reformarse. Estamos de acuerdo en que la ruta sea la participación ciudadana, sea la legitimidad de los ministros con el voto y que tengan su proceso también de sanción.

DIPUTADO CARLOS ALBERTO PUENTE; CONVERSATORIO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”

El coordinador del grupo parlamentario del PVEM, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en el conversatorio “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación”, destacó la importancia de escuchar las opiniones de las y los participantes, por lo que consideró que estos conversatorios permitirán que las mexicanas y mexicanos escuchen y conozcan la forma que actualmente se tiene de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estimó que este diálogo permitirá hacer un análisis sobre el sistema de justicia, el procedimiento de designación, cómo garantizar la división y los equilibrios entre Poderes, así como el planteamiento de consulta ciudadana para conocer la opinión de las y los mexicanos.

DIPUTADO LEONEL GODOY; HAY COINCIDENCIA EN QUE URGE REFORMAR AL PODER JUDICIAL

Las y los diputados de Morena, representados por el vicecoordinador Leonel Godoy Rangel, la vicecoordinadora Aleida Alavez Ruiz y el diputado Hamlet García Almaguer, en el marco del primer conversatorio sobre el análisis de la consulta, acerca de la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Cámara de Diputados, destacaron que entre juristas y especialistas en derecho constitucional hay coincidencia en la urgencia de una reforma al Poder Judicial ante la realidad que impera en la impartición de justicia del país. Los legisladores ejemplificaron diversos casos, donde se evidencia la prioridad de los intereses de algunos, frente al general. El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, manifestó que el fondo de la discusión nacional sobre el método de composición del máximo órgano judicial mexicano, es cómo se imparte la justicia en México, pues indicó hay bastos ejemplos en el que, en el Poder Judicial prevaleció el interés privado, frente al público. Agregó que existen casos como las intromisiones groseras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la SCJN en asuntos que solo son competencia del Poder Legislativo. El legislador llamó a revisar la división de poderes, pues lo que está ocurriendo en este momento en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, es que no hay un límite. La vicecoordinadora Aleida Alavez comentó que, como grupo parlamentario, Morena tiene la claridad de la necesidad de un cambio de régimen y en consecuencia de la conformación del Estado, lo que significa tocar al Poder Judicial también. Asimismo, atrajo el caso de la suspensión de la emisión de libros de texto por un juez, que en su argumentación sostuvo cuestiones ideológicas, cuando el tema es de derechos de niñas, niños y adolescentes a tener una formación integral, que incluye la educación sexual y reproductiva. Señaló que lo que se busca, es encontrar cuál sería el mejor procedimiento, o el mecanismo para hacer verdaderamente de la Corte, el contrapeso de poderes en el Estado. El diputado Hamlet García puntualizó que existen quienes señalan de manera rotunda y contundente que el actual sistema garantiza la independencia de la designación de los jueces, a lo que respondió que la experiencia los contradice. Pues de acuerdo a la realidad, los ministros y jueces no solo actúan en un sentido gubernamental, sino ideológico, hay posturas ideológicas.

JOE BIDEN Y MCCARTHY; CÁMARA DE REPRESENTANTES APRUEBA PACTO SOBRE EL TECHO DE DEUDA

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado suspender el techo de deuda hasta 2025 a cambio de recortes presupuestarios. La votación se ha saldado con un amplio apoyo a la ley fruto del acuerdo entre el presidente Joe Biden, y el de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a pesar del rechazo del Partido Republicano y de algunos congresistas del Partido Demócrata. El acuerdo entre ambos partidos ha permitido superar las trabas puestas por los más extremistas de ambas formaciones. La ley se ha aprobado por una amplia mayoría, con 314 votos a favor y 117 en contra. Aunque los republicanos tienen mayoría en la Cámara Baja, la norma ha recibido más apoyo de los demócratas. Entre los representantes republicanos ha habido 149 votos a favor y 71 en contra además de 2 abstenciones. Ahora, la norma pasa al Senado para ser aprobada por la vía rápida. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha calculado que el Gobierno federal de Estados Unidos se quedará la semana próxima sin dinero para hacer frente a sus obligaciones de pago si antes no se eleva o suspende el techo de deuda. El pacto ha provocado una fractura en el grupo parlamentario republicano en la Cámara de Representantes. Los miembros del ala dura, los mismos que bloquearon inicialmente el nombramiento de Kevin McCarthy, se sienten traicionados. Pusieron a su líder condiciones sobre el techo de deuda para elegirle y consideran que las ha incumplido. Querían recortes mucho más agresivos de gasto. McCarthy ha tenido una intervención en la Cámara de Representantes para defender el acuerdo, aunque sus palabras no han convencido a los disidentes. Esta noche vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Esta noche, vamos a dar esperanza a Estados Unidos. Esta noche vamos a votar por el mayor recorte de la historia americana. Más de 2,1 billones de dólares. El presidente, Joe Biden, se había mostrado optimista antes de partir rumbo a Colorado. Creo que las cosas van según lo planeado.

EEUU; ANUNCIA UN NUEVO PAQUETE DE 300 MILLONES DE DÓLARES DE AYUDA MILITAR PARA UCRANIA

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, de unos 300 millones de dólares, con municiones para drones y para sistemas de defensa antiaérea, como los Patriot. John Kirby, dijo que como pudo verse durante la pasada cumbre del G7 en Hiroshima (Japón), celebrada este mes, los aliados de EE.UU. permanecen de forma firme junto a este esfuerzo estadounidense para ayudar a Ucrania a defenderse. Subrayó, que pase lo que pase en el Congreso de EE.UU. sobre el borrador de ley para elevar el techo de deuda nacional, esto no afectará la capacidad del país para apoyar Ucrania.

