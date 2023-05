Dania Mendez exparticipante de La Casa de Los Famosos formalizó su relación con Peso Pluma, aunque se había dicho que todo era parte de la filmación de un video, resulta que trascendió a la vida real y la pareja se enamoró. Dania sostuvo un romance dentro del reality con Arturo Carmona, el cual no funcionó, debido a que él era muy celoso.

Luis de Llano se presentó a un evento y causó revuelo con la prensa, ya que todos querían saber su opinión sobre la demanda que Sasha Sokol interpuso en su contra, por daño moral y donde el fallo fue a favor de la cantante en la primera instancia. Luis no habló del tema por recomendación de sus abogados, pero trascendió que el productor no ofrecerá disculpas, debido a que apeló la sentencia del juez, así que este caso aún no se ha terminado.

Regina Blandón comentó en sus redes sociales que la gente debe escuchar a los demás y tener empatía, ya que por escribir niños, niñas y niñes, le han llovido cientos de insultos y por eso pide que sigan alzando la voz, para que se acepten a los grupos vulnerables.

Christian Nodal logró llenar uno de los espacios más importantes de Madrid y a los seis días, reunió a más de 60 mil personas en el Foro Sol, a través de un concierto que considera que ha sido el más importante de su vida.

Chiquis Rivera y Emilio Sánchez se han comprometido, tanto se había dicho que pronto se casarían, que por fin se hizo realidad y empiezan con los preparativos. Chiquis se ve muy contenta y piensa realizar una gran boda, para unir su vida a la de Emilio.

Taylor Swift vendrá a nuestro país con su espectáculo The Eras Tour México que se presentará en el Foro Sol, el 25 y 26 de agosto y los precios van desde los mil 180 pesos hasta los 7 mil 580.

Lambda García se despide de las redes sociales, ya que entrará a un reality show en Telemundo. Sin duda, estos programas están de moda y los famosos están dispuestos a exhibir su intimidad.

El grupo 0V7 cumple 34 años y revelan que ha sido un gusto el recorrido que han hecho junto con el público, pero en diciembre se termina la gira del reencuentro.

OV7 se disolvió hace 20 años, puesto que querían hacer carreras independientes, se iban a reunir para al 90’s Pop Tour, pero por problemas de presupuesto quedaron fuera, ya que hubo diferencias con Ari Borovoy y por eso el Tour Treinta lo hicieron con OCESA y cumplirán con todas sus fechas.

Hay un gran pleito por la herencia de Mariana Levy y Talina Fernández está en desacuerdo con su nieto José Emilio.

Talina revela que no sabe por qué no se ha repartido el patrimonio de su hija ya que lo justo es que sus nietos puedan recibir lo que merecen, pero asegura no les han dado ni sal para un aguacate.

Talina explotó contra su nieto José Emilio y lo tachó de vendido; ya que dio una entrevista a la revista TV Notas por dinero hablando mal de su hermana María.

Tengo un pendiente: ¿En manos de quién estará el dinero de la herencia que dejó Mariana Levy?

