Buscan reglas claras

Los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral se reunieron con los consejeros del INE que integran la Comisión de Quejas, con el objetivo de fijar directrices para la resolución de denuncias relacionadas con propaganda y violencia política de género, ante lo cercano del inicio de la elección presidencial de 2024. Desde que asumió el poder y hasta las últimas semanas, uno de los principales clientes de esas instancias es el presidente AMLO por hablar de temas electorales en periodo prohibido, por lo que se espera que haya un criterio uniforme del INE y Tribunal sobre el comportamiento del mandatario, Corcholatas y otros actores políticos. ¿Será?

Acuerdo sin aterrizar

Que ayer se realizó una asamblea en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, entre jubilados y extrabajadores de Mexicana para intentar llegar a un acuerdo, y por supuesto que no alcanzaron ninguno, respecto a la venta de la marca al Gobierno y exigen se les pague lo que les corresponde por ley. Lo único en lo que coincidieron, nos cuentan quienes estuvieron presentes, es que solicitarán una prórroga al Gobierno federal para que no cumpla con el ultimátum del 5 de junio próximo. Lo que se preguntan algunos es quién gana y qué, si es que acaso logran extender el plazo fatal dado por la Administración federal. ¿Será?

Conservación del ajolote

A partir de esta semana, en la Tienda UNAM estarán disponibles productos cultivados en las chinampas de Xochimilco, un proyecto para la conservación del ajolote anunciado por el conocido ecólogo Luis Zambrano. Entre las tareas de protección de la especie endémica están precisamente el establecimiento de barreras contra los depredadores y, sobre todo, las labores coordinadas con los chinamperos que participan en actividades agrícolas tradicionales y sustentables; así como en el cuidado de estos refugios naturales. ¿Será?

No mentir…

A la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, le quedó como lección que mentir o manipular la información no siempre es correcto, y que no todos van a avalar lo que diga, aunque no sea verdad. Ayer, en un evento acompañado del Secretario de Gobernación presumió que su entidad lleva cinco meses consecutivos siendo la entidad más segura, a lo que Adán Augusto López, tuvo que contradecirla, pues no podía decir que sí a una mentira: “no puedo reconocer que Tlaxcala es el primero porque se me van a echar encima los yucatecos, pero ahí la llevan”, afirmó… a la mandataria local se le olvidó uno de los principios básicos de la 4T, el de no mentir… a ver si no se le olvidan otros. ¿Será?

Avances en justicia laboral

En un encuentro bilateral México-Canadá para revisar las experiencias en materia de justicia laboral, el ministro canadiense del Trabajo, Seamus O’Regan reconoció los esfuerzos mexicanos para modernizarla; algunos de esos avances, impulsados por el magistrado Sergio Javier Molina, consejero de la Judicatura Federal, buscan erradicar un viejo sistema laboral que prevaleció un siglo. ¿Será?

LEG