El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó al Poder Judicial de pretender dar un golpe de Estado técnico al querer neutralizar al Poder Ejecutivo, tras las diversos amparos que ha otorgado para frenar obras como el Tren Maya. Una cosa es que violen la Constitución, a ver que me digan los ministros si no la están violando cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado, neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutamos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico. Advirtió que de acuerdo con la Constitución, no se podrán parar las obras porque se hacen en beneficio del pueblo. Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede. El primer mandatario criticó los amparos que se han presentado en contra de los cambios en los libros de texto, lo que calificó como resistencias a los cambios en la enseñanza. Ya están también lloviendo amparos porque los conservadores no quieren que se reformen los contenidos de los libros de texto. No sólo es por la cuestión de los contenidos sino también porque tenían el negocio de la impresión de los libros, hasta empresas extranjeras, entonces ahora se están haciendo los libros, estamos ahorrando y son muy buenos contenidos. Sostuvo que el fortalecimiento del pensamiento humanista contrasta con la eliminación de materias elementales como civismo, filosofía y ética que promovieron los gobiernos neoliberales. Enfatizó en la importancia de conocer la historia porque sí se repite, no exactamente igual, pero desde hace siglos es una historia circular; tiene nuevos elementos, pero por lo general se dan hechos parecidos. Agregó que su gobierno dejará un legado en materia educativa al actualizar los libros de texto gratuitos para educación básica con contenidos que prioricen la formación humanista. Nosotros hicimos el compromiso de hacer una reforma educativa distinta a la que impusieron y, como parte de esa nueva reforma, está la elaboración de los libros de texto con nuevos contenidos científicos y humanistas, entonces ya se tiene toda la producción de los libros y ya empezó incluso la distribución. López Obrador calificó de prepotentes a los manifestantes que desalojaron de manera violenta el plantón que se encontraba afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso.

DIPUTADO IGNACIO MIER; INICIA EL GRAN DEBATE NACIONAL EN TORNO AL PODER JUDICIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados precisó, que uno de los principales objetivos de los conversatorios que propuso su grupo parlamentario, junto a la coalición Juntos Hacemos Historia, es generar un gran debate a nivel nacional, sobre el método por el que se nombran a los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma al Poder Judicial. El ejercicio informativo que arranca el día de mañana martes, va a ser un amplio debate de dos visiones diferentes, académicas, fundadas con el rigor jurídico, pero también con el análisis político que debe tener una discusión de esta naturaleza. Agregó que para ello, los ponentes que fijarán su postura frente a este importante tema, son actores de amplia trayectoria, como el constitucionalista Diego Valadés, del quien, comentó, pertenece a una corriente de pensamiento donde el objetivo es generar condiciones para que el Poder Judicial no fuera solo un contrapeso de los otros dos poderes, sino un mecanismo para el ejercicio de los gobierno de los jueces. Estarán presentes también ponentes, que como él mismo, se decantan por un equilibrio justo de poderes. Que ningún Poder esté encima de otro, que no haya el poder de poderes, pero que tampoco exista el gobierno de los jueces. Mier Velazco adelantó que para el segundo conversatorio ya se ha confirmado la presencia del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, lo que dotará a este ejercicio de análisis del artículo 96 constitucional, de una diversidad de visiones. El diputado federal afirmó que es bueno que los ciudadanos se enteren, no solo del método de composición de la SCJN, sino que ejerzan su derecho a la información bajo esta pluralidad de argumentos de los expertos.

SENADOR RICARDO MONREAL; HABRÁ DIÁLOGO FRANCO Y ABIERTO ENTRE LEGISLADORES Y GABINETE DE SEGURIDAD

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, indico que en un hecho inédito, hoy se llevará a cabo la primera comparecencia del Gabinete de Seguridad ante la Comisión para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Subrayó que será la primera ocasión en la que senadores y diputados sostendrán un diálogo franco y abierto con los secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente de la Comisión Bicameral explicó que en el encuentro se revisará el informe semestral del Ejecutivo federal sobre la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Refirió que se trata de una facultad de control parlamentario, conforme lo establece el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional. Monreal dijo que la seguridad pública es una de las asignaturas que se tienen que reforzar, por lo que en el Congreso de la Unión no rehuiremos a este gran reto, a este gran desafío de rescatar, recuperar nuestra tranquilidad. Señaló que muchas personas, entre ellas sus familiares también han sido afectadas por la inseguridad pública. Pero confío mucho en la Fuerza Armada Permanente, confío mucho en que se pueda mejorar el esquema de seguridad pública, en que nos enfrentemos con éxito a este flagelo que tanto daño ha causado y que tanto dolor nos ha ocasionado. De acuerdo con el artículo quinto transitorio, la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, cuyo cumplimiento evaluará la Comisión Bicameral, deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Monreal enfatizó que la presencia de la Secretaria y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional ante una Comisión Bicameral representa un ejercicio de rendición de cuentas de la mayor relevancia. Estaremos a la altura de lo que nuestro país y la ciudadanía demandan y esperan de las legisladoras y los legisladores que la integramos. Esto nos obliga a actuar con la más alta responsabilidad, y así lo haremos para beneficio de México.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; DESTACA LA IMPORTANCIA DE REFORZAR RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y COMERCIALES CON OTROS PAÍSES

El senador Alejandro Armenta destacó que, como parte de su agenda para reforzar los lazos diplomáticos, comerciales, culturales y académicos con otras naciones, ha sostenido reuniones con embajadores y empresarios de Alemania, China e Italia, en el estado de Puebla. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó que espera la visita de representantes de Japón, Francia y Canadá, en próximas fechas. Alejandro Armenta ha insistido, en diversas ocasiones, en la importancia de estrechar lazos con otras naciones, que permitan el intercambio comercial, académico y cultural, a fin de beneficiar a las sociedades de dichos países. Recordó que el pasado 9 de febrero recibió en Puebla al embajador de Alemania en México, Wolfgang Dold; el 31 de marzo, tuvo un encuentro con Zhan Run, embajador de China; y el 24 de abril, con Luigui De Chiara, embajador de Italia en nuestro país. Además, como presidente del Senado, celebró reuniones de trabajo en las instalaciones de la Cámara legislativa con embajadores de República Dominicana, Nueva Zelanda, República de Türkiye, Tailandia, España e India. Como parte de la reciprocidad diplomática, el senador Alejandro Armenta realizó visitas a Japón e Italia, y tiene previsto acudir a Alemania, Inglaterra y Canadá, para fortalecer estos lazos internacionales en beneficio de México.

DOF; PUBLICA DECRETO POR EL QUE DESAPARECE EL INSABI

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, el cual entra en vigor hoy martes 30 de mayo. El pasado 25 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales; desaparece el Insabi y sus funciones se integran al IMSS-Bienestar. El documento expone que los servicios de salud del IMSS-Bienestar colaborará con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social. El IMSS-Bienestar participará en los procedimientos de contratación consolidada que instrumente, en su caso, la Secretaría, en los términos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los que intervengan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud, así como las correspondientes a las entidades federativas que ejerzan recursos federales para dicho fin, que tengan por objeto la adquisición y distribución de los medicamentos y demás insumos asociados para la salud, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán en la operación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y establece que el Sistema de Salud para el Bienestar se compone por la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, así como las instituciones y organismos que participan en el mismo y, en su caso, de manera concurrente por las entidades federativas. El Sistema de Salud para el Bienestar tendrá un enfoque solidario y social en favor de las personas que no cuenten con afiliación a las instituciones de seguridad social, mediante el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar que vincula los servicios de salud y la acción comunitaria, en un marco de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y enfoque intercultural en salud. La Secretaría de Salud realizará las gestiones que resulten necesarias para llevar a cabo la extinción del Insabi.

DOF; PÚBLICA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARA OCUPAR CARGO PÚBLICO O DE ELECCIÓN POPULAR A VIOLENTADORES

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. De acuerdo con los artículos transitorios del documento, éste entrará en vigor hoy martes 30 de mayo; además, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al mismo. El pasado 30 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto de la citada reforma, el cual fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Se establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público. Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

MARIO DELGADO; ELECCIONES EN COAHUILA Y EDOMEX PRIMERA PARADA PARA LOGRAR LA TRASCENDENCIA DEL PROYECTO DE LA 4T RUMBO A 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, agradeció a las “corcholatas” y a otros liderazgos del partido por acudir a su llamado y apoyar a los candidatos a la gubernatura de Coahuila y el Estado de México. El líder morenista a unos días de que se lleve a cabo la elección del 4 de junio, señaló que se trata de la primera parada para lograr la trascendencia del proyecto de la Cuarta Transformación en 2024, por lo que llamó a mantener la unidad del partido. Si permanecemos unidos, esta transformación nos va a durar muchos años. La unidad es lo que nos permitirá darle continuidad al proyecto de nación que en 2018 inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, trabajemos desde nuestras diferentes trincheras como un solo equipo. Este 4 de junio tendremos la oportunidad de dar un paso más para lograr la consolidación de la Cuarta Transformación, sigamos desmantelando las estructuras del viejo régimen y continuemos pintando el país de esperanza color guinda. Asimismo llamó a los ciudadanos de estos estados a ejercer su voto y aseguró que no basta desear un cambio y llamó a votar por los proyectos de Armando Guadiana y Delfina Gómez. Agradeció a liderazgos de la 4T como Julio Menchaca, Lorena Cuéllar, Félix Salgado, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, Karen Castrejón, Ignacio Mier, entre otros, por acudir al llamado de la dirigencia nacional de Morena y dar su respaldo a los candidatos de la Transformación durante sus cierres de campaña. No basta el deseo de cambio de la gente, si queremos que la transformación sea una realidad en Coahuila, en el Estado de México y en todos los rincones del territorio nacional, debemos ir unidos, Morena y el pueblo de México porque precisamente esa unidad es la fuerza de nuestro partido. Juntos y apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar alcanzaremos la regeneración de la vida pública del país.

DELFINA GÓMEZ; DE GANAR LA ELECCIÓN DEL 4 DE JUNIO PERDERAN LA CORONA LOS PRIISTAS

La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, de ganar la elección del 4 de junio en el Estado de México, quitarían la joya de la corona al priismo. La campaña de la maestra tuvo a su alrededor algo de caos. Pese a todo, cientos de seguidores esperan para apoyar a la maestra de educación básica que se convirtió en política y que busca por segunda vez gobernar uno de los estados fuertes que le quedan al priismo. Delfina Gómez señalo: Vamos a terminar con un siglo de abandono, hemos esperado mucho y a pesar de todo el daño que nos hicieron este pueblo no guarda en su corazón odio, ni revancha. Nuestro triunfo será la victoria del amor sobre el odio, de la verdad contra la mentira, ¡Esta será la victoria de la dignidad mexiquense¡.

ALEJANDRA DEL MORAL; GANARE EL ESTADO DE MÉXICO SIENDO MUY PRIISTA

Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, tiene una frase que fue convirtiendo en mantra en cada uno de sus mítines, sobre todo en las últimas dos semanas de campaña: Caballo que alcanza gana. La abanderada aliancista comenzó la campaña por la gubernatura del Estado de México siendo colocada en encuestas 25 puntos abajo de la morenista Delfina Gómez. Del Moral sostiene que ha alcanzado y rebasado a su contrincante. Nos subestimaron, cantaron victoria antes de arrancar campaña. La candidata es priista desde la cuna por su padre Ismael Del Moral, quien murió el pasado 14 de febrero, dos días después de que se anunciara que ella sería la candidata de la alianza por la gubernatura. Del Moral aseguró que ganaría siendo muy priista, la ex colaboradora del gobernador saliente Alfredo del Mazo dejó atrás las referencias tricolores del priismo histórico. Del Moral eligió un look de campaña en el que destacó el uso de una camisa blanca con los logos de los cuatro partidos que la abanderan; el estilo lo complementó con jeans de mezclilla y botas gruesas negras; el atuendo se convirtió en una especie de uniforme en la campaña.

SILVANO AUREOLES Y PASTORES EVANGÉLICOS; IMPULSARÁN ACCIONES A FAVOR DE LA PAZ JUNTO CON ALEJANDRA DEL MORAL

El aspirante presidencial Silvano Aureoles Conejo, se reunió con más de 200 Pastores Evangélicos, con quienes intercambió importantes opiniones sobre la situación que atraviesa nuestro país, principalmente ante los asesinatos y persecución que han enfrentado al no tener garantías para ejercer libremente su credo. El líder del proyecto nacional, destacó la importancia del encuentro y el apoyar a la candidata de la alianza, Alejandra del Moral, estamos trabajando en 76 municipios por la convicción de que la gente del Estado de México no caiga en manos de destructores, representan retroceso, nos han regresado 50 años, el riesgo es muy grande, se los digo por conocimiento. Ustedes pastoras y pastores que representan más de 10 municipios les pido su apoyo, vamos a regresar todos los apoyos que se les han quitado a las personas de este maravilloso estado. Es importante que abonemos a la reconciliación y la paz, me comprometo con ustedes a que junto con Alejandra, vamos a mejorar la seguridad y daremos la estabilidad para que puedan sentirse sin miedo para predicar. Silvano Aureoles, agradeció la presencia y destacó el importante papel que juegan con su labor evangélica para poder cambiar la realidad del país, entre todos podemos lograr en país que soñamos, donde los derechos y las libertades sean respetadas. Estuvieron presentes el líder Pedro Pablo Enríquez Pérez, el Pastor Juan A Días Pérez Zaragoza, el Senador, Antonio García Conejo, la Diputada Federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo y el Secretario General del PRD Michoacán, José Guadalupe Aguilera Rojas.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; MAYORES OPORTUNIDADES PARA MUJERES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, participo en el foro “Mujeres en la economía”, la legisladora hizo un llamado a las mujeres a adquirir conocimientos, a prepararse y tener información, que les permita tener mejores ingresos económicos, porque una mujer empoderada difícilmente será víctima de violencia. Mencionó que una de sus primeras iniciativas fue una propuesta para reformar la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar, la cual fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de noviembre de 2022, y tiene el objetivo de garantizar la seguridad social a este sector poblacional. La senadora del PAN reveló que, en los próximos días, el IMSS definirá la forma en que se formalizará la inscripción de las trabajadoras, porque ahora se hace únicamente de manera voluntaria. Se pronunció por apoyar a las mujeres indígenas y a las mujeres del campo, pues ellas también necesitan empoderarse, porque en las zonas marginadas sufren más violencia. Debemos unirnos y acompañarlas para que puedan llegar a donde estamos nosotros, porque en buena medida está buena sinergia que hacemos entre nosotras nos llevará a lograr mejores niveles laborales y personales para todas. Subrayó que este espacio es una herramienta de apoyo para mujeres profesionistas, emprendedoras y empresarias de la Ciudad de México, y tiene el propósito de que al término del encuentro cuenten con herramientas profesionales que les permitan aplicar en sus empleos, emprendimientos y/o empresas. Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, destacó la importancia de que las jóvenes se preparen, porque sólo así podrán alcanzar su independencia económica y social. Narró sus experiencias para abrirse camino en Estados Unidos y en su industria, a pesar de ser hija de padres mexicanos, al tiempo que señaló que desde su ámbito ha tratado de cambiar los estereotipos de las mujeres, para que las modelos sean verdaderamente representantes de las mexicanas y latinoamericanas.

MARKO CORTÉS; SE COMPROMETE A QUE EL PAN HAGA EL TRABAJO QUE LE TOCA PARA GANAR LA ELECCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

El presidente nacional, Marko Cortés Mendoza, se comprometió a que el Partido Acción Nacional haga la chamba que le toca para ganar el próximo 4 de junio la gubernatura del Estado de México. El líder del PAN confió que si los maestros de Nueva Alianza, los militantes del Partido de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional y por supuesto de Acción Nacional, hacemos nuestra chamba, en ocho días, vamos a ganar, Alejandra del Moral gobernadora, el primer gobierno de coalición en el Estado de México. El jefe nacional de los panistas advirtió que después de este triunfo, en Palacio Nacional deben poner sus barbas a remojar, porque a partir del 5 de junio, iremos con todo para ganar la presidencia de la República. Destacó que el Partido Acción Nacional por primera vez tendrá una cobertura del 95 por ciento de las casillas, y felicitó al dirigente estatal, Anuar Azar por lograrlo. Aseguró que el PAN siempre acompañó a Alejandra del Moral, desde el arranque en Atizapán de Zaragoza, en el debate de candidatas y cuando los tres dirigentes nacionales le contestaron a Movimiento Ciudadano, a quien acusó de hacerle el juego a los de Morena. Le vamos a dar a Morena una lección que jamás van a olvidar. Las elecciones se ganan con votos no con encuestas. Los mexiquenses somos valientes, de una pieza, achicados ninguno y vamos a ganar.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CELEBRA PAN APROBACIÓN DE “3 DE 3” CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El coordinador de las y los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, celebró la elevación a rango constitucional de la “Ley 3 de 3”, que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que evita que quienes tengan antecedentes penales por violencia de género o sean deudores alimentarios ocupen cargos públicos. Apuntó que dicha reforma, que hoy ya es una realidad, da un paso más para combatir la violencia de género y promueve la impartición de justicia en nuestro país. Aplaudimos que esta reforma por fin haya sido aprobada, ya que estamos convencidos de que con esta nueva Ley se da un paso más en el combate a la violencia de género y promueve una mayor impartición de justicia en México. Agregó que la iniciativa que dio origen a esta Ley fue impulsada y promovida desde un inicio por Acción Nacional, en congruencia con la vocación de su partido a favor de la defensa de la niñez y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En Acción Nacional tenemos una vocación irrenunciable a favor de la defensa de la niñez y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Prueba de ello, es que la iniciativa que dio origen a esta reforma, fue impulsada y apoyada desde un inicio por el PAN y que fue Yucatán, un estado panista, el primero en aprobar una ley de este tipo. Romero Herrera añadió que quienes no sean capaces de asumir la responsabilidad de cumplirle a su familia, menos serán capaces de tomar decisiones cuyo impacto alcanza a todo el país, por lo que esta nueva ley en el fondo también impulsa el respeto a los derechos humanos. El legislador finalizó reconociendo a todas las mujeres y los hombres que hicieron posible la aprobación de la “Ley 3 de 3” manifestando que Acción Nacional seguirá haciendo patente su compromiso de seguir implementando acciones para defender a todas y todos quienes habitamos este país.

KEVIN MCCARTHY; CONGRESISTAS BUSCARAN ACUERDO DEL TECHO DE LA DEUDA ANTES DEL 5 DE JUNIO

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, aseguró que los negociadores deben resolver sus pendientes para evitar el incumplimiento de la deuda estadounidense, por lo que cree que se puede cumplir con la fecha límite que es el 5 de junio. Tras una reunión con el presidente, Joe Biden, McCarthy recalcó la importancia de dicha negociación y asegurando que se logró un acuerdo con el presidente el cual permitiría en un principio evitar el impago de la deuda. El pacto permite aumentar la deuda hasta enero de 2025 a cambio de límites en el gasto también durante dos años, por su parte McCarthy mencionó que aún nos queda mucho trabajo por hacer. Pero creo que es un principio de acuerdo digno del pueblo estadounidense. Contiene reducciones históricas del gasto, reformas consecuentes que sacarán a la gente de la pobreza y la incorporarán al mercado laboral. Corrige las extralimitaciones del Gobierno. No hay nuevos impuestos, ni nuevos programas gubernamentales. Hay mucho más dentro del proyecto de ley. McCarthy señaló que se ha tenido que ceder a algunas demandas demócratas, por lo que puntualizó que no tiene miedo por no cumplir el plazo, sin embargo, resaltó que el no cumplir con la deuda desestabilizaría la economía de todo el país.

