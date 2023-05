El presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir la gira de supervisión por el Istmo de Tehuantepec, destacó que las obras del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, entre ellas, el rompeolas y las plataformas para contenedores, fortalecerán el comercio con la costa este de Estados Unidos, lo que significará progreso con empleo y justicia. El mandatario resaltó que simultáneamente se lleva a cabo la rehabilitación de la refinería, la nueva coquizadora y la modernización del puerto de Salina Cruz, que incluye las vías del tren, la ampliación de la carretera hacia Coatzacoalcos y los 10 polos de desarrollo. Estos proyectos en su conjunto, representan una inversión pública, sin deuda, de más de 100 mil millones de pesos. En las reuniones de supervisión, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel; el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Raymundo Morales Ángeles y el director general de Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Salina Cruz, Raúl Huerta Martínez, además de representantes de Grupo INDI y la empresa RECSA.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONVERSATORIOS SOBRE REFORMA AL PODER JUDICIAL DEVUELVEN AL PUEBLO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

El diputado Ignacio Mier Velazco, expresó que los conversatorios que inician la siguiente semana en San Lázaro, sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial devuelven al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados las y los mexicanos por anteriores administraciones. Argumentó que, en el pasado, el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, y estos, olvidaron que es el pueblo el que manda. Por ello, señaló que lo que se quiere hacer es, antes de preguntarles a las y los mexicanos, si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros; antes de eso queremos explicarles, que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos se eligen, qué es la Suprema Corte de Justicia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados comentó que el 70 por ciento de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elemento que no solo acota su opinión, sino que restringe su derecho a la información. Señaló, que la gente debe saber que la Suprema Corte de Justicia, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces, para que el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad en verdadero engranaje de este órgano superior. Mier Velazco recordó que de los tres poderes de los que se compone el Estado Mexicano, solo el Judicial no ha tenido una revisión sobre la forma en que se designan a los titulares del máximo órgano de justicia en México. Comentó que el propósito de estos espacios, es que durante los próximos 5 meses la población se entere de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial, para que puedan con todas estas herramientas, opinar durante la consulta.

SENADOR RICARDO MONREAL; CIERRE DE CAMPAÑA DE DELFINA GÓMEZ, “UNIDAD LA CLAVE PARA TRIUNFAR Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN”

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, cerró filas con la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien consideró que se alzará con la victoria el próximo 4 de junio y evitará que el PRI se mantenga en el gobierno de esa entidad por más de cien años. Monreal asistió al cierre de campaña de la maestra, quien es postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, que integran Morena, PT y PVEM. El legislador enfatizó que la unidad es la clave para triunfar y continuar con el proceso de transformación de México. Estamos ahora en el mitin de cierre de campaña en Toluca, con nuestra candidata Delfina, quien se va a alzar con la victoria. Por eso venimos todos a la unidad. Necesitamos la unidad aquí en el Estado de México, para que no dure cien años el PRI gobernando esta enorme y extraordinaria ciudad, el Estado de México. Ricardo Monreal expresó su confianza de que los ciudadanos del Estado de México y Coahuila respalden la alternancia política, pues el partido que gobierna en esas dos entidades cumplirá en el poder más de cien años. Hizo un llamado a los dirigentes del Partido del Trabajo para que, al igual que el Partido Verde Ecologista de México, declinen a las aspiraciones personales en Coahuila, prioricen la unidad del movimiento y se sumen al candidato de Morena, Armando Guadiana, para ganar la gubernatura del estado.

CLAUDIA SHEINBAUM Y MARCELO EBRARD; ENCABEZAN PREFERENCIAS CIUDADANAS SEGÚN ENCUESTA DE REFORMA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, encabezan preferencias ciudadanas de acuerdo con la más reciente encuesta de Reforma. Con el 31 por ciento de las preferencias está Sheinbaum Pardo, le sigue Ebrard Casaubón con el 26 por ciento y muy abajo se posicionan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, con el 6 y 5 por ciento, respectivamente. En contraste, la encuesta realizada por la consultoría OEM refiere que quienes encabezan las preferencias ciudadanas son la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, seguida del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quienes sólo los separan menos de cinco puntos. Según el reporte “Camino a la sucesión presidencial 2024” el 36.3% de los mexicanos respondió que votaría por Claudia Sheinbaum, mientras que el 31.7% aseguró que daría su voto a Adán Augusto López, lo cual marca una diferencia de 4.6 puntos entre los funcionarios que lideran las preferencias ciudadanas. Mientras que un 25.6% de los encuestados manifestó estar a favor de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y un 6.4% dijo que elegiría a Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena. Entre los funcionarios del partido guinda que aspiran a ser el candidato presidencial el que más ha crecido es el secretario de gobernación, Adán Augusto López, quien en cerca de un mes ha remontado a la segunda posición y además ha reducido su distancia con el puntero, luego de encabezar las conferencias matutinas en sustitución del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como asistir a diversos eventos en representación de éste. Del otro lado se encuentra el canciller Marcelo Ebrard, quien ha perdido simpatías y ha pasado al tercer lugar, alejado cada vez más de la primera posición. Esta es una de las últimas encuestas que revelan que entre las preferencias ciudadanas Sheinbaum y Adán Augusto son los favoritos, y aunque aún no se conocen cuáles serán los lineamientos bajo los cuales la militancia de Morena elegirá a su candidato, según lo informado por Mario Delgado, presidente nacional del partido, los detalles se harán públicos después de que se lleven a cabos las elecciones en el Estado de México y en Coahuila.

MARIO DELGADO; MORENA VA A GANAR EN EL EDOMEX, ES EL FINAL DEL GRUPO ATLACOMULCO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, desde la ciudad de Toluca, sostuvo que este proceso electoral marcará el fin del llamado Grupo Atlacomulco en el Estado de México, pues Morena ganará la elección. Mientras ellos se van al basurero de la historia, la maestra Delfina llevará la Transformación a la entidad. Se siente la alegría en el Estado de México, mientras los otros ya se agarraron a sillazos, aquí estamos bailando y festejando porque por fin se va a hacer realidad este cambio. Se robaron el futuro de muchas y muchos jóvenes, se robaron la tranquilidad de la gente, se robaron millones de recursos públicos, pero este 4 de junio el pueblo del Estado de México va a demostrar que nunca le pudieron robar la esperanza. Con la maestra Delfina ya viene el cambio, porque cuando un pueblo se decide a ser libre, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. El líder morenista subrayó que, el próximo domingo las y los mexiquenses solo tendrán dos opciones: o continúa la corrupción, los malos gobiernos y la robadera o llega la honestidad y la transformación. Tenemos que hacer posible este cambio, pero para eso tenemos que salir todas y todos a votar de manera masiva por Morena, que no haya margen para que intenten robarse la elección, este 4 de junio tiene que ser una gran fiesta democrática y pacífica. No hay que confiarnos, gracias a todas y todos quienes van a cuidar el voto, a quienes van a estar en una casilla, y a quienes van a salir a promover que la gente vote, tenemos que hacer realidad este gran cambio en el Estado de México. Mario Delgado agradeció al Partido Verde, al Partido del Trabajo, a las y los liderazgos de la Cuarta Transformación, así como a militantes y consejeros de Morena como Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Nacho Mier, Félix Salgado, Julio Menchaca, Lorena Cuéllar, por salir a las calles y ser parte de esta Batalla Maestra por transformar el Estado de México. El secreto y la fuerza de Morena es la unidad. No basta la voluntad, tenemos que permanecer todos unidos. Que nadie se quede en casa este domingo. Todos arriba, todos unidos. Se siente la alegría en cada rincón del estado, todos estamos súper requeté contentos porque la maestra Delfina Gómez Álvarez será la próxima gobernadora.

DELFINA GÓMEZ; PIDIÓ A LOS CIUDADANOS SALIR A VOTAR EL 4 DE JUNIO Y ARRASAR CON LOS VOTOS A FAVOR DE MORENA

La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, estuvo en el campo de futbol Santa Ana, en Toluca, donde según el equipo de la morenista reunió a 50 mil personas. Estuvo acompañada por algunas de las llamadas “corcholatas”, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. La morenista le pidió a los ciudadanos salir a votar el 4 de junio y arrasar con los votos a favor de Morena, pues dijo que ella sacará al PRI, partido que ha sido el único en gobernar el estado. Lo único que les pido es no solamente ganar, tenernos que arrasar porque vamos con todo y este 4 de junio ganaremos esta gran batalla maestra. La elección del domingo tiene dos opciones muy claras: la corrupción de los de siempre, aquellos que destruyeron el estado y por el otro el cambio y la esperanza. Esto es Morena, la llegada de la Cuarta Transformación al Estado de México. Delfina Gómez tuvo un evento en el municipio del Valle de Chalco en donde estuvo acompañada por las otras dos llamadas “corcholatas”: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard.

ALEJANDRA DEL MORAL; CON NUESTRO TRIUNFO EMPIEZA LA DERROTA DE MORENA EN TODO EL PAÍS

La candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, acompañada de los líderes nacionales del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano; la candidata Alejandra del Moral, cerró en Toluca su campaña a la gubernatura del Estado de México. Esta nueva alianza social le va a poner un alto a Morena y con nuestro triunfo empieza la derrota de Morena en todo el país. Nos subestimaron, cantaron victoria desde antes de arrancar campaña, quisieron ocultar a su candidata toda la campaña, rehuyeron a los debates y no presentaron ninguna propuesta realista, grandísimo error. Nos subestimaron, se equivocaron, es un grave error subestimar a una mujer, pero más error subestimar a una mujer joven que ama al Estado de México. Del Moral aseguró que ya rebasaron a Morena en las encuestas, por lo que llamó a sus simpatizantes a salir el próximo 4 de junio a hacer lo que saben hacer. Hemos hecho 55 días de campaña sin descanso, no venimos por un triunfo cerrado, venimos por un triunfo contundente, venimos por un triunfo, un logro, que simplemente no tenga duda, vamos por votos, votos y más votos. Ustedes saben cómo hacerlo, salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan esta tierra mexiquense. Por su parte, Alito Moreno, refrendó que con el triunfo de la alianza “Va por el Estado de México”, enterrarán a Morena. Tenemos que mandar un mensaje contundente al Estado de México y a todo el país, el domingo nos jugamos el presente y el futuro del Estado de México, el presente y el futuro de nuestro país. Ayúdenos, apóyenos todos, de todos los rincones del Estado de México y aquí en el Estado de México vamos a enterrar a Morena en el 2023 y les vamos ganar en el 2024.

ESTUDIO DEL IBD; REFORMA 3 DE 3 IMPEDIRÁ QUE AGRESORES DE MUJERES LLEGUEN A CARGOS PÚBLICOS

De acuerdo con una nota elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dio a conocer que el pasado miércoles 24 de mayo la Comisión Permanente emitió la declaratoria de la reforma constitucional en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones del servicio público, mejor conocida como “3 de 3” y, en caso de ser publicada por el Ejecutivo en este mes, será aplicable para el proceso electoral de 2024. El documento titulado “La reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, explica que esta reforma, aprobada por el Senado el 28 de abril de 2023, establece que las personas que hayan sido sentenciadas por actos de violencia de género no podrán ser registradas como candidatas ni podrán ser nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Lo anterior contempla a delitos cometidos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, o el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violencia política contra las mujeres en razón de género, e incorpora también a los deudores alimentarios. El documento del IBD recuerda que, en el proceso de electoral de 2021, el INE ya había aprobado lineamientos en un sentido similar a la reforma constitucional “3 de 3”, los cuales fueron neutralizados por los partidos por medio de impugnaciones presentadas ante el TEPJF, que resolvió que el INE carecía de atribuciones en esta materia. Aunque, por otro lado, destaca que la SCJN ha emitido diversas resoluciones en relación con los supuestos de la 3 de 3 contra la violencia establecidos en legislaciones locales, en las que ha declarado su validez. La reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia se suma a la reciente creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el cual se impedirá también a los deudores alimentarios realizar actividades como la compra y venta de inmuebles, obtener documentos de identidad como pasaporte o licencias de conducir, para contraer matrimonio, así como postularse a cargos de elección popular o aspirar a ser jueces locales y federales. La nota señala que, en caso de que el Ejecutivo Federal publique la reforma “3 de 3” antes de que concluya el mes de mayo, la medida se aplicará en el proceso electoral federal de 2023-2024, en el que se renovarán diputaciones, senadurías, ayuntamientos, gubernaturas y la Presidencia de la República.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; VINE A REFORZAR LA CAMPAÑA DE MANOLO JIMÉNEZ

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informo que fue a reforzar la campaña de Manolo Jiménez en Coahuila. Venimos con mucho gusto a saludar a Manolo, a ver a las candidatas y a los candidatos. Hemos podido saludar ya a las candidatas del distrito 15, del distrito 14, hemos estado platicando con candidatos y saludamos a Paredes, viendo el ánimo que hay en esta campaña de Manolo, está muy bien. Respecto al panorama para este 2023 para los partidos que integran esta alianza y sobre todo para 2024, comento que el panorama para 2023, está seguro de que aquí, Coahuila, se va a ganar con la alianza, es la verdad algo que nos anima mucho, una gran campaña que se ha hecho y mucha participación de la gente. Estamos pendientes en el Estado de México, donde vemos una contienda mucho más cerrada y vamos a ver cuál es el resultado. Esperamos que Alejandra pueda ganar y 2024, pues, se requiere y urge dar certeza de que habrá alianza y establecer el método. Yo creo que uno de los temas que se tendrán que abordar por parte del gobierno y uno de los pendientes que tendrá Manolo en cuanto entre es el rescate; afortunadamente sabemos que no han dejado de funcionar esos hornos, que se siguen todavía alimentando y eso da esperanza de que pueda haber una regeneración económica porque es fundamental para la región.

II REUNIÓN DE INTEGRANTES DE LA “HISTÓRICA LEGISLATURA” 54;·SE ANALIZARON LOS GRANDES TEMAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y ESTATALES

Tuvimos la oportunidad de reunirnos algunos de los integrantes de la “histórica legislatura”, la número 54, en la Ciudad del Salvador Alvarado (Guamúchil, Sinaloa). Asistieron: Alejandro Camacho Mendoza, Juan Bautista Camacho Rivera, Mario Zamora Malcampo, Aarón Irizar López, Jesús Manuel Carrillo Arredondo, José Humberto Choza Gaxiola Blas, Ramón Rubio Lara, su servidor Héctor Muñoz, José Luis López Duarte y Eleazar Pacheco Ibarra ellos fungieron como diputados del PRI, PAN y PRD durante la administración de Renato Vega Alvarado, que fue gobernador de Sinaloa de 1993 a 1998. Que en paz descanse. El propósito de esta reunión nació con la idea de vernos para convivir y para analizar de manera seria los grandes temas nacionales e internacionales. Platicamos sobre el conflicto Ucrania Rusia y sobre todo la preocupación que existe por el armamento nuclear que se está moviendo de Rusia hacia Bielorrusia, frontera que colinda con Ucrania. También conversamos sobre la inflación y la aprobación del techo de la deuda en los Estados Unidos, porque si esto no se aprueba tendrá repercusiones en otros países y en México. Además, analizamos el T-MEC la migración y las elecciones en Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre del 2024 para elegir un tercio del Senado, conformado por 100 senadores, 435 congresistas, la presidencia de la República y la vicepresidencia. Como sabemos, hasta este momento Joe Biden ya levantó la mano y el que lleva la delantera es el ex presidente Donald Trump, con todo y sus conflictos legales. Por supuesto, se abordó con mucho énfasis y seriedad el tema de las elecciones en Coahuila y el Estado de México del 4 de junio en donde cada uno opinó en base encuestas o en sus experiencias personales, se respetó su punto de vista. También se habló de las próximas elecciones en México rumbo al 2024 donde están participando, por Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, el senador Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal. Recordemos que en el país se va a renovar 500 diputados federales 128 senadores 29 congresos locales 1500 presidencias municipales con todo y sus cabildos y bueno va a ser una mega elección el próximo año. De parte del PRI la lista es larga, pues ya se destaparon Beatriz Paredes Rangel, José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid, entre otros. Y por el PAN se menciona a Lilly Téllez, Santiago Creel y hasta a Margarita Zavala, pero lo que en esta reunión concluimos es que en la Coalición PRI-PAN y PRD sería más fuerte con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hasta ahora todo indica que va a jugar solo, pero lo cierto es que, si Luis Donaldo Colosio se lanza de candidato, él podía aglutinar a todas las fuerzas políticas. Todos coincidimos que tiene amplias posibilidades de ganar, en gran medida, por el nombre de su padre y no por su experiencia, pero si hace un buen gabinete, hará un buen trabajo. Hay que recordar que en política no siempre llega el más preparado sino el más popular es ahí donde el nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas tiene su hándicap. Conclusión: Acordamos de reunirnos de nuevo, en Mazatlán para con mucha seriedad abordar los temas sin el propósito de generar polémica, ni crear una corriente política, solamente para analizar los grandes asuntos nacionales. Nos despedimos con un fuerte abrazo.

JOE BIDEN; ACUERDA CON REPUBLICANOS ELEVAR TECHO DE DEUDA

El presidente Joe Biden, confirmó que ha llegado a un acuerdo definitivo para elevar el techo de deuda con el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y que el texto está listo para ser votado en el Congreso. El acuerdo representa un compromiso y esto significa que nadie tiene todo lo que quiere, pero esa es la responsabilidad de gobernar. Llamó a las dos cámaras a aprobar la norma que evitará que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. Insto encarecidamente a ambas cámaras a aprobar ese acuerdo. Sigamos avanzando en el cumplimiento de nuestras obligaciones y en la construcción de la economía más fuerte del mundo.

KEVIN MCCARTHY; HAY UN PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE EL TECHO DE LA DEUDA

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, confirmó que hay “principio de acuerdo” para elevar el techo de deuda y evitar que Estados Unidos entre en suspensión de pagos. El acuerdo es un gran avance, después de un maratón de conversaciones sobre la crisis que ha llevado a la nación a días de su primer incumplimiento de los pagos de su deuda en la historia. El compromiso, congelaría el gasto federal que había estado por crecer, este compromiso contó con la aprobación del presidente Joe Biden y del presidente Kevin McCarthy. McCarthy aseguró que el acuerdo recoge una histórica reducción del gasto público y reformas que sacarán a las personas de la pobreza y las incorporarán a la fuerza laboral. No contiene nuevos impuestos ni nuevos programas del gobierno. Hay mucho trabajo por hacer para acabar el acuerdo. Asimismo señalo que la aprobación del Congreso antes del 5 de junio no está asegurada, ya que es muy probable que los legisladores republicanos de derecha se inconformaran. Una vez que se logre un acuerdo definitivo se tendrá que seguir la regla de las 72 horas, que otorga a los legisladores tres días para leer el texto antes de votarlo en la Cámara.

FINAL LIGA MX: TIGRES SE CORONA

El Club Deportivo Guadalajara se quedó en el camino de su 13ª estrella con la victoria de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Final de la Liga MX en el Clausura 2023. La afición del rebaño se encendió con un gol tempranero al minuto 10 propinado por Roberto “Piojo” Alvarado adelantando a los de Guadalajara con disparo desde los linderos del área de Tigres. Víctor “Pocho” Guzmán elevó la ventaja con el segundo tanto luego de llegar por sorpresa al centro del área y atacando la cabaña de Nahuel Guzmán, el portero argentino se quedaba con las manos vacías y los rojiblancos celebraban una ventaja que no se acortaría, hasta el minuto 61 que se marca un penal en favor de los norteños, por una mano en el área por parte de Antonio Briseño. Fue cobrada por André-Pierre Gignac, el francés anotando en favor de los de San Nicolás de los Garza. Los ánimos de Tigres retomaron fuerza para lograr el empate, mismo que llegó hasta el minuto 71 con un tiro al arco local por parte de Córdova igualando las cosas 2-2. Las cosas se complicaron para los locales llevando el juego a tiempos extra en el que los felinos sacaron el resultado con el reloj marcando 110. Un tiro de esquina que era de riesgo para los de Guadalajara con remate al centro, fueron tres toques contra el arco chiva y fue con un cabezazo de Guido Pizarro que se selló el triunfo felino en Jalisco.

