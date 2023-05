El cantante, Alejandro Sanz robó la atención de sus fans no tras el lanzamiento de un nuevo tema musical, sino tras un desconcertante mensaje que mandó en redes.

Este viernes , a través de sus cuentas oficiales el cantante español, Alejandro Sanz, compartió un mensaje que dejó entrever que no se encontraba bien presuntamente de salud.

En dicho mensaje el madrileño de 54 años escribió:

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano.

Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Por lo anterior fans del músico se alarmaron, pues Alejandro en días recientes no había pronunciado algo con respecto a que la estuviera pasando mal, tan es así que, llevó con aparente normalidad diferentes presentaciones con motivo de su gira “Sanz en Vivo”.

Sin embargo, ante lo referido por el madrileño todo parece ser que el problema que presenta no es algo de apenas,pero pese a ello sus seguidores aplaudieron la valentía que tuvo para hacerle frente a la situación de manera pública, pues ante lo que padezca ya sea en un tema de salud físico o emocional no debe ser fácil externarlo, siendo así que, le han demostrado su apoyo:

“Siempre las respuestas están dentro de nosotros”.

“¡Nadie! ni el más rico y famoso se salva de una depresión, muchos callamos por años y escondemos algún dolor, el vacío no se mide por las cosas materiales que te sobran, sino por las cosas sencillas que te faltan”.

“La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, es lo que te hace fuerte. Un abrazo al alma”.

Finalmente, hasta el momento el cantante no ha mencionado que es realmente lo que padece.

CSAS