Los electores de Estados Unidos actualmente tienen preferencia por Donald Trump sobre su ahora formal contendiente interno Ron DeSantis, pero también por encima del actual presidente Joe Biden, según diversas encuestas.

Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research de Nueva York, considera que la contienda interna no será sencilla: “estará competida, por un lado el discurso de Ron DeSantis es un poco más radical, en términos de imagen como candidato resulta atractivo para ciertos grupos republicanos”, pero Trump tiene una fuerte “por encima de otros candidatos internos y el presidente Joe Biden”, afirma.

El gobernador de Florida logró lo impensable al lograr su reelección en el estado en una contienda electoral cerrada, dicha victoria fue usada en el lanzamiento de su campaña, empañada por un error en la transmisión de Twitter Spaces donde contemplaba puntualmente anunciar su candidatura junto al millonario y dueño de la plataforma, Elon Musk.

El contexto caótico por las fallas técnicas fue aprovechado tanto por Trump como por Biden, quienes en redes sociales compartieron sus respectivos enlaces para recibir apoyos para financiar sus propias campañas, al mencionar que estos sí funcionaban.

Trump también compartió uno de los sondeos que lo pone arriba de DeSantis en la contienda. De acuerdo con una encuesta publicada por Clarity Omnibus Survey, realizada en el mes de mayo a poco más de 1,000 personas, el 69% de las personas votaría por el expresidente republicano, mientras que DeSantis sólo obtendría el 13% en las primarias dentro del partido.

Lo que no mostró el magnate fue que en esta misma encuesta, Biden aparece con unos puntos porcentuales encima de él, la única hasta ahora publicada recientemente que le da un poco de ventaja al actual mandatario estadounidense.

Caso contrario sucede en los sondeos de Harvard-Harris, que pone a Trump con el 47% sobre un 40% de Biden, así como Economist-YouGov, que le da una ventaja menor de 44% sobre 42% del millonario sobre el demócrata, resultados no definitivos según López Montiel.

“Por ahora, no hay un candidato que le pueda competir a Trump, las encuestas que vimos refleja una tendencia de los electores de Estados Unidos. Tendremos qué esperar a los siguientes meses, pero la fotografía actual es así. Lo que reflejan estas encuestas son planteamiento de opiniones, pero no el voto efectivo”, explica el también profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México.

“Biden enfrenta críticas por parte de los republicanos en temas como Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la misma frontera con México y Centroamérica, pero también enfrenta cuestionamientos dentro del Partido Demócrata, los que no ven su candidatura viable, tanto por su edad como su falta de liderazgo y afianzar una posición que plantee cara a los republicanos, lo que le ha valido una posición de desventaja con respecto a Trump”, agrega el experto consultado por 24 HORAS.

