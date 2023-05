El rock and roll está de luto por su reina, Tina Turner. La estrella musical brilló desde la década de los 50, abrió brecha a las cantantes en un espacio dominado por hombres y con su voz, movimientos frenéticos y talento conquistó al público, pero ayer su vida se apagó a los 83 años.

Desafortunadamente su éxito estaba empañado con la violencia de la que era objeto por parte de su esposo, el guitarrista Ike Turner –de quien tomó el nombre artístico–, y de la que logró salir décadas después, y cuya resiliencia la posicionó, además, como una cantante afroamericana empoderada, querida por su don de gente y su generosidad.

Su muerte conmocionó al mundo y eso quedó de manifiesto no solo en la gran cantidad de internautas que se manifestaron tras el anuncio de su partida, sino por el nivel de figuras que la recordaron en las redes sociales, como Mick Jagger con quien protagonizó uno de los momentos memorables de la historia de la música.

Desde la perspectiva de la doctora Julia Palacios, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana, algo que no se debe pasar por alto es que Tina tuvo un papel difícil y relegado en el mundo del rock, que básicamente masculino, sobre todo en sus inicios.

La cantante suiza-estadounidense quien respondía al nombre de pila de Anna Mae Bullock, comienza su carrera a finales de los años 50, en plena época de rock and roll, bajo el nombre de Tina Turner –apellido que toma de su esposo Ike y con quien formó un dueto muy exitoso que destacaba porque la presencia escénica de ella era impactante.

Sensualidad era su apodo y cómo negarlo; su melena inconfundible y sus largas y torneadas piernas –que, ante los elogios recibidos y sabiendo que realmente eran preciosas decidió asegurarlas por 3.2 millones de dólares–, fueron el sello inconfundible de La Turner.

Si hay duda de ello, solo basta con ver el video en blanco y negro del video de Rolling On The River en el que da una muestra de esa fuerza enigmática que brotaba de su garganta para interpretar la canción y que nunca denotaba fatiga a pesar del baile que también ejecutaba enfundada en aquellos micro vestidos de la época y que no todas lucían tan bien como ella. Era maravillosa Tina, un ejemplo que muchas cantantes a la fecha no han podido superar.

Fue hacia 1984 con la llegada a la pantalla chica del canal MTV y toda la presencia de los videoclips es que graba What’s Love Got to Do with It que fue un exitazo y es ahí donde aparece con una imagen extraordinaria y su carrera como solista despunta hacia la fama internacional.

“Podemos decir que Tina abrió una brecha como la reina del rock en un mundo bastante masculino. Esa es una de las grandes fortalezas y virtudes de esta mujer que es la reina del rock and roll”, agregó la académica de la Universidad Iberoamericana.

Lo asombroso es que luego de ser presa de tanta violencia, humillación, sufrimiento, de una vida dramática, Tina Turner, quien salía al escenario maquillada –y no precisamente para resaltar su belleza sino para cubrir los moretones causados por los golpes que le propinaba Ike– derrochaba talento y maravillaba a su público.

“La suya fue una vida de resiliencia, de recuperación y fortaleza, que la identificó como una mujer que hasta el fin de sus días supo mantenerse en pie, digna.

“Nunca fue una cantante superficial para nada, ella fue una señora del escenario del rock, que tuvo mucha cercanía con cantantes de las grandes ligas; no hay que olvidar aquellas escenas famosas en el Live Aid en donde cantó al lado de Mick Jagger, esos son de esos momentos memorables en la historia de la música porque es una mujer que podía estar al parejo de estos hombres, ese no es asunto menor.

“Su muerte es una gran pérdida y se ve reflejado en los obituarios y condolencias de mucha gente que la respeta, que la reconoce no solo por su carrera musical, sino también por su don de gente, por su simpatía, por su generosidad, pero también por su energía imparable y su tremenda sensualidad en el escenario y sus famosísimas piernas”, finalizó la académica.

Aunque parezca increíble, hacía mucho que no escuchaba sus canciones pero la noche anterior a su partida temas como The Best, Cosas de la vida, All the Woman, Don’t Leave Me This Way, I Don’t Wanna Lose You, We Don’t Need Another Hero y, por supuesto, What’s Love Got to Do with It, hicieron mi regreso a casa agradable, aligeró mis pensamientos.

Y, hoy, como muchos, las escuché de nueva cuenta, mientras descubría en internet maravillosos videos de la reina del rock and roll bailando y cantando con gran energía y dimensioné su resiliencia, esa que nos hace falta trabajar a muchas mujeres en el mundo.

Tan solo en su cuenta de Spotify Tina Turner cuenta con 9 millones 853 mil 825 escuchas mensuales donde ocupa el lugar 796, de una lista en la que el lugar de privilegio lo ocupa The Weeknd.

Tina murió a los 83 años en Küsnacht, Suiza.

Famosos lamentan la muerte de Turner

Por: Alan Hernández

En redes sociales varias estrellas de la música recordaron a Turner, uno de los principales fue Mick Jager, quien escribió “Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré” y puso una foto de la cantante,

Por su parte los actores Mark Hamil y Michael Caine compartieron una foto de la intérprete y la describieron como “única”.

El equipo de Futbol americano, los Titanes de Tennessee escribieron “Descanse en paz la Reina del Rock n Roll y nativa de Tennessee, simplemente la mejor” y compartieron una foto de 1999 en donde se le ve a ella junto al ya fallecido Mariscal de campo, Steve McNair, cuando la escuadra se disputó el Super Bowl y ella amenizó el medio tiempo en el año 2000.

Mariah Carey también se pronunció ante el deceso: “Las palabras legendaria, icónica, diva y superestrella a menudo se usan en exceso, sin embargo, Tina Turner las encarna todas y muchas más: una increíble intérprete, música y pionera. Para mí, ella siempre será una sobreviviente y una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Su música seguirá inspirando a las generaciones venideras. Descansa en Paz, Reina“.

LEG