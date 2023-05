El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con gobernadores de Morena y parte de su gabinete en Palacio Nacional, así como con los delegados de los programas de Bienestar con la finalidad de revisar avances en los programas sociales. Acudieron a la reunión la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores; de Baja California, Marina del Pilar; y los gobernadores de Sinaloa; Rubén Rocha Moya, de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí y Salomón Jara, de Oaxaca. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estuvieron también presentes. López Obrador informo que el objetivo de la reunión fue para tratar varios asuntos prioritarios para beneficio y protección de la gente. Por otra parte Lopez Obrador informó que siguen las negociaciones para rescatar el tramo ferroviario de Medias Aguas a Coatzacoalcos, aproximadamente 120 kilómetros de vía que conecta el Istmo de Tehuantepec, y que se espera llegar pronto a un acuerdo no monetario con Grupo México. Se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es de dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Lo importante, el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la nación. López Obrador mostró cómo se privatizaron las vías férreas durante el sexenio de Ernesto Zedillo y se entregaron prácticamente todas las vías a dos empresas privadas, una de ellas Grupo México. Con el actual acuerdo que se busca alcanzar con la empresa para recuperar el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, se buscará reestructurar sus concesiones en el resto de las vías férreas de Grupo México en el país y llegar a un acuerdo para que los trenes de esta compañía puedan tener derecho de paso en los tramos propiedad del Gobierno federal, pagando una cuota. Revisar, si es posible, si tienen una concesión que está por vencerse, ampliárselas. Hablaron primero de 9 mil 500 millones de pesos y eso no se puede.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CERRAMOS LAS PUERTAS A VIOLENTADORES Y DEUDORES ALIMENTARIOS CON LA “LEY 3 DE 3”

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que a través de la declaratoria constitucional de la “Ley 3 de 3”, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, se cierran, por fin, las puertas a violentadores y deudores alimentarios. Lo prometido es deuda. Después de que en la Cámara de Diputados aprobamos la 3 de 3, con la participación de todos los partidos políticos, hoy hemos dado un paso muy importante y significativo con la declaratoria formal y emotiva de esta ley. Expresó que, de esta manera, ningún deudor alimentario que es desobligado del deber con los hijos, podrá ocupar algún cargo de elección popular, ni podrá desempeñarse como funcionario público. Del mismo modo, manifestó, tampoco podrán hacerlo todos los que han sido o tienen sentencia firme como agresores de una mujer. Se acabó, por fin se acabó. Hemos dado un paso adelante garantizando la paridad, la igualdad y ahora le cerramos la puerta a violentadores y deudores alimentarios.

SENADOR RICARDO MONREAL; PIDE MANTENER UNIDAD EN LA ALIANZA CON MORENA Y EL PARTIDO DEL TRABAJO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, en la Convención Nacional Repensando el Futuro en Verde, organizada por el PVEM, llamó a mantener la unidad en la alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT), ya que de lo contrario se pondría en riesgo la elección presidencial. Monreal expresó su respaldo a la posición del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien les ofreció nuevamente al PVEM y al PT declinar por el partido guinda y ofreció un gobierno tripartita. En su participación ante los integrantes del Verde, dijo que no es momento de diferir dichos conflictos y desencuentros. Tenemos que estar juntos porque se pone en riesgo la elección presidencial. Yo sí creo que no es una suma aritmética, cuántos votos trae el Verde, cuantos el PT y cuántos Morena y sumamos, es más allá de eso, y yo sí percibo que el partido Verde es indispensable en la alianza. Lo que conviene en este momento, es la unidad. La dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, confió que muy pronto se reúna con el dirigente de Morena, Mario Delgado. Hoy seguimos en buenos términos y en una alianza, y yo creo que pronto platicaremos. Asimismo dejó en claro que el candidato del PVEM en Coahuila no declinará. Aseguró que por parte de Morena no ha habido una invitación oficial para reunirse salvo por las declaraciones que ha hecho el dirigente morenista, pero reconoció que tampoco han buscado a la dirigencia morenista para hablar del tema de Coahuila.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; COMISIÓN PERMANENTE DECLARA APROBADA LA LLAMADA “LEY 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA”

El presidente de la Mesa Directiva, senador Alejandro Armenta Mier, dijo: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 la Constitución Política, y una vez que se han computado los votos aprobatorios por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Previamente, la secretaría de la Mesa Directiva informó que se recibieron 23 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. La reforma establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos al tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Asimismo, por ser declarada persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público. Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

MORENA; MANIFIESTA SU RECHAZO A LAS EXPRESIONES DE ALGUNOS CONGRESISTAS PERUANOS EN CONTRA DEL GOBIERNO DE MÉXICO

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República ha tomado nota de la moción aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, mediante la cual se declara persona no grata al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para este Morena, esta acción constituye un acto de índole política por parte de un órgano del poder legislativo de dicho país, que no compromete al pueblo peruano y no surte efectos internacionales, por lo que debe ser asumido como tal. El Grupo manifiesta su rechazo a las expresiones de algunos congresistas peruanos en contra del Gobierno de México y de la misión diplomática de México en el Perú, sintomáticas de un profundo desconocimiento de la realidad política y social de México, y de la dinámica de las relaciones internacionales entre los países. El presidente López Obrador ha desempeñado un papel fundamental en la transformación política, social y económica de México. Su compromiso con la justicia social, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los más desfavorecidos ha sido admirable. Bajo su liderazgo, se han implementado políticas inclusivas y se han llevado a cabo reformas fundamentales en beneficio de nuestra patria. Es lamentable que el presidente de México haya sido declarado persona no grata en Perú. El Grupo parlamentario de Morena comparte y apoya la postura del presidente López Obrador respecto de los acontecimientos que condujeron a la salida del presidente legítimamente electo del Perú, Pedro Castillo, y su encarcelamiento. Esta posición por parte de las fuerzas conservadoras del Perú, no es sino la continuación de la política de opresión, particularmente de los indígenas, que las élites peruanas han desplegado durante más de 500 años.

MARIO DELGADO; HAY UNA GRAN PRESIÓN SOBRE LOS MEXIQUENSES DE CARA A LA ELECCIÓN

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llamó a los mexiquenses a no confiarse y hacer votación masiva por la candidata morenista Delfina Gómez, a fin de que las fuerzas opositoras no tengan la tentación de llevar a cabo un fraude electoral: Es evidente la desesperación del PRIAN, pues saben que tienen una elección perdida. Hago un llamado a la gente a que no se confíe, a que haya una votación masiva por Morena en el Estado de México para que con millones de votos se le quite a la oposición la tentación del fraude electoral. Asimismo, el líder morenista advirtió que actualmente hay una gran presión sobre las y los mexiquenses, como ocurrió en 2017, un ejemplo de ello el condicionamiento de las tarjetas del Salario Rosa, por lo que pidió no dejarse engañar: Les pedimos que no se dejen engañar, que no caigan en esta trampa que les está poniendo el PRI: es falso lo que dicen, si gana la maestra Delfina no va a quitar estos apoyos, por el contrario, está planteando hacer un esquema integral de apoyo a las mujeres sin que haya ya un condicionamiento, sin que haya esta visión de utilizar a las mujeres como botín político. Informó que el partido ya tiene cubierto el 100% de representantes titulares, suplentes y generales para las 20 mil casillas que se instalarán en la entidad durante la jornada electoral del próximo 4 de junio, por lo que aseguró no habrá ninguna posibilidad de que traten de robarse la elección, de cambiar las actas, de alterar las urnas o de tratar de ejercer influencia en la gente a la hora de votar.

CITIBANAMEX; OPTÓ POR UNA OFERTA PÚBLICA INICIAL.

La presidenta ejecutiva, Jane Fraser, informó que Citigroup hará una oferta pública inicial (OPI) de los negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas de su unidad en México Banamex. El Grupo México había estado en conversaciones para comprar la unidad a principios de mes una persona familiarizada con el asunto. Después de un análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio. Citibanamex había anunciado hace más de un año sus planes de deshacerse de la unidad como parte de una revisión estratégica llevada a cabo por Fraser, para abandonar 14 mercados de banca de consumo en Asia, Europa, Oriente Medio y México. Todo parecía indicar que una gran parte de Banamex quedaría en manos del empresario Germán Larrea mientras que otra parte, se listará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Sin embargo, la incertidumbre comenzó a crecer después de que el Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para ocupar un tramo de vías férreas, en manos de Ferrosur, propiedad de Grupo México de Germán Larrea. El banco global dijo que espera que la oferta se complete en 2025. Las acciones de Citi caían un 1.7% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El pasado 25 de abril, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, dijo que los esfuerzos de la compañía para salir de sus operaciones de banca minorista en México están tomando más tiempo de lo anticipado, aunque el gigante de Wall Street mantenía un diálogo activo sobre el esfuerzo. Fraser informó que se está llevando a cabo una enorme cantidad de trabajo en el país para separar las operaciones bancarias de consumidores, pequeñas y medianas empresas de la institución que se está desprendiendo del negocio institucional que planea mantener. La transacción incluye el negocio minorista del banco, las sucursales, las oficinas, el negocio de crédito al consumo como tarjetas de crédito, créditos de nómina o personales, créditos hipotecarios, de auto y pymes. Se vende el negocio de seguros y la Afore, que hasta el cierre del 2022 tenía 9.9 millones de clientes y que administra recursos por 815,699 millones de pesos.

SENADORA NUVIA MAYORGA; EMPLEO INFORMAL, UNA PANDEMIA QUE AÚN NO SE ATIENDE

La senadora Nuvia Mayorga Delgado señalo en la inauguración del foro “Retos para transitar de la informalidad a la formalidad laboral en México”, que en el país, 58 por ciento de la población económicamente activa tiene como fuente de ingresos un empleo informal, lo que ha convertido a este fenómeno en una pandemia que aún no se atiende, Explico que este foro, busca analizar el problema de la informalidad laboral, a fin de legislar y poner en marcha políticas públicas económicas, sociales y culturales, que permitan identificar factores determinantes para mejorar las condiciones de mercado, el fortalecimiento de las instituciones y la formalidad laboral. Reconoció que la informalidad es un desafío persistente que se incrementó a raíz de la pandemia de Covid19, ya que, de acuerdo con el INEGI, hasta 2022, 58 por ciento de la población laboraba en la informalidad, lo que representa 1.9 millones de personas más que en 2018. La senadora del PRI lamentó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en todas las entidades del país hay más mujeres que hombres en pobreza laboral, pues por cada 100 varones existen 111 mujeres en esta situación. A pesar de que este fenómeno representa un desafío complejo, existen medidas que podrían contribuir al proceso de transición de la informalidad a la formalidad: promover la educación y la capacitación que puedan ayudar a mejorar las habilidades de los trabajadores y aumentar sus posibilidades de acceder a un empleo formal. Además de simplificar trámites, reducir la carga fiscal a quienes les den trabajo y promover la formalización gradual, a través de programas que faciliten la transición de la economía informal a la formal.

SENADOR JAIME BONILLA; PIDE AL GOBIERNO FEDERAL Y DE BAJA CALIFORNIA SOLUCIONAR TENENCIA DE LA TIERRA A MÁS DE 70 MIL FAMILIAS EN TIJUANA

El senador Jaime Bonilla Valdez solicitó al Gobierno de Baja California que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal regularicen, la tenencia de la tierra de más 70 mil familias en Tijuana, quienes adquirieron sus terrenos en la década de los 80 y hoy se encuentran en incertidumbre debido al reclamo de propiedad por parte de ejidatarios. Explicó que hace más de 30 años, debido al crecimiento de Tijuana, miles de familias adquirieron terrenos que el gobierno del estado compró de los particulares que se ostentaban como dueños. Sin embargo, después de litigios prolongados hoy se reconoce a un ejido como propietario de los predios, lo cual ha originado que miles de familias estén en la incertidumbre jurídica, pues a pesar de haber pagado sus terrenos al gobierno estatal, ahora se percatan de que sus títulos de propiedad no tienen valor alguno. Previno que para dar solución a estos conflictos, el Gobierno Federal cuenta con el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, el cual es implementado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bonilla Valdez enfatizó que el derecho a la vivienda digna y decorosa está consagrado en el Artículo 4 de la Carta Magna, y el Partido del Trabajo lucha por que cada mexicano y mexicana pueda hacer efectivo ese derecho. Como senador del estado de Baja California me preocupa la situación que atraviesan las familias de diversos fraccionamientos, por lo que se vuelve prioritario que las autoridades correspondientes actúen respetando los derechos humanos y los derechos de propiedad de las personas.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; FUNDAMENTAL DEFINIR MÉTODO POR CONSENSO RUMBO AL 2024

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pidió implementar un método claro para la designación del abanderado de la coalición Va por México para las elecciones presidenciales, el mismo que debería considerar la opinión de la sociedad civil. Reiteró que para la selección de la o el candidato de la Alianza Va por México para el proceso electoral 2024, es necesario construir un consenso y aseguró que hasta el momento no se visualiza tal aspecto.

Al ser cuestionado por la propuesta del PAN para que los aspirantes a la carrera presidencial de la coalición tengan un mínimo de intención de voto de al menos uno por ciento de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades, Mancera Espinosa aseguró que lo importante es revisar quien será el encargado de dar certidumbre al millón de firmas recolectadas por cada solicitante. Quién será quién formará parte de ese comité que va a revisar, que va a cruzar datos con la certeza jurídica de esas firmas, cómo se van a validar. Por eso es que, se vuelve importantísimo que, a la brevedad, encontremos un método donde también participe la ciudadanía.

DIPUTADO JORGE ROMERO; “VA POR MÉXICO” CONDENA CAMPAÑA SERVIL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario del PAN, manifestó que la coalición “Va por México”, conformada por el PRI, el PAN y el PRD cerró filas y expresó su rotunda condena y rechazo a la postura de Movimiento Ciudadano (MC), que confirmó su negativa de acompañar sus esfuerzos en defensa de la democracia y, además, ha emprendido una campaña de ataques al tricolor, en un intento por dañar el avance de los candidatos de la alianza en el Estado de México y Coahuila. Señalo que el PAN manifestó su solidaridad con el PRI y con sus legisladores, con quienes, hemos construido y mantenido una oposición responsable y valiente. Expuso que ojalá y todos los partidos de oposición pudieran entender que Va por México no es el enemigo a vencer, sino Morena. Agregó que dividir y golpear a la oposición solamente fortalece al oficialismo destructor de este país. Por su parte, la dirigencia nacional del PRD destacó que a MC se le ha invitado innumerables veces a sumarse a la alianza opositora, porque la sociedad mexicana así nos lo pidió. Sostuvo que en MC siempre se han negado, pues prefieren servir como esquirol de Morena en 2024, de ahí que, estableció, su llamado a no votar por Va por México los pinta de cuerpo completo. Luis Espinosa Cházaro, líder de la bancada del PRD, lamentó que perfiles serios como Salomón Chertorivski se presten a una campaña de desinformación y ataque a la oposición. Le invitó a que, por el bien de la Ciudad de México, participe del proceso de la coalición, que es la que ganará la capital en 2024. Las diputadas y los diputados federales del PRD dijeron que la bancada de los likes”, como le llaman a MC, a falta de resultados, fomenta el encono e insisten en fungir como esquiroles de Morena. Su militancia opositora no merece esto. En el PRD y Va por México seguimos apostando por la ciudadanía, no por la guerra sucia.

DIPUTADO GERARDO FERNANDEZ; SE REQUIERE UN NUEVO PODER JUDICIAL QUE VERDADERAMENTE SIRVA AL PUEBLO DE MÉXICO

El diputado Gerardo Fernández Noroña, al participar en la agenda política, respecto del intervencionismo del Poder Judicial contra la transformación de México, aseguró que con el actuar faccioso de los Ministros y la oposición sólo están acabando con la poca credibilidad que les sobra. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT dijo que con sus acciones sólo están logrando que el pueblo de México vote por una profunda reforma al Poder Judicial. En lo personal creo que se requiere un nuevo Poder Judicial, uno que verdaderamente sirva a la ciudadanía y le dé la justicia que hasta ahora se le ha negado. Afirmó que la oposición, a través del Poder Judicial, busca tirar al actual Gobierno Federal y para ello usan al Poder Judicial como punta de lanza, porque saben que no ganarán las elecciones de 2023 y mucho menos del 2024. Queremos seguir con la ruta de la Cuarta Transformación y queremos mayoría calificada para lograr las reformas que el pueblo exige y necesita. No queremos un Poder Judicial a modo, sólo queremos uno que imparta justicia, porque el pueblo tiene hambre y sed de justicia.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; UN VOTO PARA MC ES UN VOTO A FAVOR DEL NARCOTRÁFICO

El diputado Rubén Moreira coordinador de la bancada del PRI, acusó que votar por MC significaría un voto por el regreso del narcotráfico, por lo que llamó a los militantes naranja a votar por los partidos de la oposición Va por México. El ex gobernador de Coahuila reprochó a Movimiento Ciudadano que iniciara una campaña contra el tricolor a menos de 15 días de las elecciones, por lo que se lanzó contra el partido naranja. MC, que no es ni movimiento ni ciudadano, ha decidido alinearse bajo la sombra de Morena y por lo tanto del poder. MC es un partido marginado, es un mini partido que ha traicionado a sus seguidores. Rubén Moreira se lanzó contra el senador Dante Delgado, fundador y dirigente de MC: Dante Delgado, ese personaje que es dueño de MC, los va a llevar a la ruina. Moreira llamó a votar por el PRI, PAN y el PRD en las próximas elecciones del 4 de junio, pues dijo que un voto por MC es votar por la inseguridad y el narcotráfico. A mis paisanos, los coahuilenses: Un voto por MC es un voto a favor de la inseguridad, de que regrese el narcotráfico, y si no vean lo que está pasando en el sur y en el norte de Nuevo León, donde gobierna MC, matan a migrantes, matan a empresarios, secuestran a turistas. No desperdicien su voto, salvemos a Coahuila.

DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO; RECONOCIÓ A LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE SE SUMARON A LA “LEY 3 DE 3”

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria del PRI, reconoció a legisladoras y legisladores que se sumaron a la propuesta de la declaratoria constitucional de la “Ley 3 de 3”, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público y a las mujeres que se unieron para impulsar esta reforma. Señalo que esto no es suficiente, pero cada paso que demos tiene que ir acompañado de acciones coherentes; no podemos celebrar la “3 de 3” si permitimos que a quien hoy representa el Poder Judicial sea públicamente violentada para inhibirla, amenazarla o amedrentarla en el ejercicio de su responsabilidad pública. Llamó a levantar la voz por las mujeres que han sido violentadas; se quiere evitar que nadie que ejerza el poder sea un violentador y hoy probablemente los tenemos ejerciendo el poder. Se debe trabajar por las instituciones y el Estado de derecho. La declaratoria va en favor de las niñas, niños y adolescentes que han crecido sin el apoyo y cuidado de padres y madres ausentes; va por las madres solteras y la dignificación de la política.

MARCOS AGUILAR VEGA; SCJN FUNCIONA COMO CONTRAPESO A LAS MALAS DECISIONES DEL EJECUTIVO

El Vocero del Partido Acción Nacional, Marcos Aguilar Vega, reconoció la función de contrapeso que realiza el Poder Judicial, a raíz de la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó invalidar el decreto emitido desde el Gobierno Federal que declaraba todas sus obras y proyectos como de interés público y seguridad nacional. Aguilar Vega recordó que el Gobierno Federal, de acuerdo a la ley, es un sujeto obligado y por ello tiene el deber de proporcionar la información que se le solicite, es decir, su labor es pública y las personas tienen el derecho a conocerla. Insistió en que la importancia de dicha resolución recae en que la información pública es un derecho establecido en la Constitución por lo que se debe ejercer con total libertad, sin decretazos, como lo intenta hacer el actual gobierno morenista; cuando se ejerce el derecho de acceso a la información, se permite conocer el entorno en la vida pública. De ahí que, como se afirmó en el Pleno, es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos. Subrayó que dicha resolución, de igual forma, resalta la necesidad de que el INAI funcione en su totalidad para que, con plena autonomía, detenga los intentos del actual gobierno de reservar una parte de su información y mantenerla en la opacidad. El concepto de seguridad nacional admite una interpretación y en esto el trabajo del INAI es de gran importancia, pues en sus sesiones valoran y equilibran el derecho de la transparencia sobre si en verdad se atiende a razones de seguridad y si publicar la información requerida genera realmente un beneficio.

JOE BIDEN; EN ANIVERSARIO DEL TIROTEO DE LA ESCUELA PRIMARIA ROBB, DE UVALDE, TEXAS EXIGE AL CONGRESO LA PROHIBICIÓN DE LOS RIFLES DE ALTO PODER

El presidente Joe Biden, a un año de la matanza de 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Robb, de Uvalde, Texas, hizo un llamado al Congreso a hacer un cambio que pueda evitar nuevas tragedias escolares. Es tiempo de actuar. El mandatario demócrata, dijo que, la violencia armada es la principal causa de muerte entre los menores en Estados Unidos, un país entre los más avanzados del mundo. No podemos acabar con esta epidemia hasta que los legisladores aprueben reformas de sentido común y las armas de guerra queden fuera de nuestras calles y de las personas peligrosas. Joe Biden visitó Uvalde, una población de mayoría hispana, días después de que un joven que recién había cumplido la mayoría de edad entrara a una escuela pública a disparar a contra niños de nueve y diez años. Al incidente de Uvalde le siguió en Texas, una de las entidades con más regulación de armas. Los tiroteos de Texas y Buffalo llevaron a actuar al Congreso. Ambos partidos adoptaron las reformas de regulación más importantes en décadas. Las leyes robustecían la investigación de antecedentes a los compradores jóvenes y hacía más fácil a los estados pasar normativas con las que jueces y autoridades pueden quitar armas a personas que consideren un riesgo para la comunidad. El país ha registrado desde 2018 más de 1.000 incidentes en escuelas. En 2022, Estados Unidos sufrió 650 tiroteos masivos, superando las 40.000 muertes por armas de fuego, la mayoría son suicidios. Joe Biden dijo: Demos prohibir otra vez, los rifles de asalto AR-15. Sabemos que han sido utilizados una y otra vez para matar niños inocentes y personas. Propone un veto a los cargadores de alta capacidad que permiten hacer 60 disparos sin necesidad de recarga. El presidente Biden desea que el país retome la prohibición que estuvo vigente en el país entre 1994 y 2004, la que se tradujo en una reducción de mortalidad.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz