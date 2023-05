En los últimos días el volcán Popocatépetl ha sido noticia no solo en México sino en otros países. Esto debido a que es uno de los volcanes más activos que hay en el mundo y además por el nivel de peligrosidad que representa en caso de que llegara a erupcionar.

Mientras en México estamos acostumbrados a usar el nombre en náhuatl en otros países tratan de hacerlo para informar a su audiencia. Todo inició gracias a la conductora de CNN, Isa Soares quien en su noticiero informaba lo que ocurre en las faldas del volcán pero al momento de pronunciarlo dice “Pocatelepelt”.

Acá pueden ver el momento en el que pide disculpa por la mala pronunciación.

Millions of people in Mexico have been warned to prepare for a possible evacuation after increased activity from the country’s most dangerous active volcano, which has been spewing ash into several nearby towns since last week, according to authorities https://t.co/FJ6poV3Y6M pic.twitter.com/d4w4d8iijh

— CNN (@CNN) May 23, 2023