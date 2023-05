Este miércoles se ha dado a conocer que la cantante de rock, Tina Turner ha muerto a los 83 años. Mediante un comunicado se dio a conocer que Turner murió en su casa de Kusnacht en Suiza.

Esta información fue compartida mediante las redes sociales de la interprete de “What’s Love Got to Do with It”.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, se lee en el post de Instagram.

La cantante nacida en Estados Unidos se convirtió en un referente debido a su peculiar tono de voz que la colocó como la reina del rock estadounidense. Temas como “The Best”, “Proud Mary” y “What’s Love Got to Do With It” formaron parte de su historia musical. Su carrera tuvo su auge en los años 70 y 80.

