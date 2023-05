LeBron James no asegura su regreso para la siguiente temporada, tras la barrida que sufrieron los Lakers en las Finales de Conferencia en el Oeste ante los Nuggets, que finalizaron 4-0.

El basquetbolista de 38 años dejó entrever que tendrá que analizar profundamente sobre su futuro en la duela profesional, luego de una temporada sufrida con el conjunto angelino.

A pesar de que la actual temporada le trajo consigo momentos importantes como el haber superado los 38 mil 387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, para ser hoy el máximo anotador en la NBA, James se dice insatisfecho por no lograr competir por el título de campeón con la franquicia de Los Ángeles.

“Fue un viaje bastante increíble, pero no sé. No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera”, señaló LeBron tras la eliminación ante Denver.

El ‘King James’ determinó que tendrá mucho en qué pensar durante la temporada baja, para determinar lo que hará en el futuro dentro del profesionalismo,tras cumplir este año dos décadas desde su ingreso a la National Basketball Association.

“Se trata de disponibilidad para mí y mantener mi mente despierta, estar presente en la cancha, en el vestuario y los viajes. Es desafiante. Seguro que es desafiante. Fue una temporada muy desafiante para mí”, destacó el alero norteamericano.

Aunque no pudo señalar algo en concreto sobre su futuro, incluso como jugador de los Lakers, James afirmó que aún tiene el mismo sentimiento por el juego y sus compañeros. “Me encanta jugar a este juego. Me encanta competir. Me encanta estar allí para mis compañeros de equipo”.

