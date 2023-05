Imagínese lector que yo entro a su casa por la mala, llego con mis amigos armados hasta los dientes y le notifico que a partir de ahora su inmueble es mío porque me da la gana, pero le pido que no se altere; no es un atraco, es sólo una ocupación temporal.

Más o menos así, el secretario de Gobernación pretende explicarle a Germán Larrea -dueño de Ferrosur- que, como la 4T necesita fortalecer a como dé lugar a las Fuerzas Armadas, los tres tramos de vías que Ferrosur tiene en el Istmo de Tehuantepec quedan expropiados, eso sí, de forma temporal.

¿Dónde está el truco? La 4T se queda con las vías de “forma temporal” y como según ellos no es una expropiación no procederá la indemnización. Dos atracos en uno. Al tiempo.

La locura en este Gobierno no está peleada con la creatividad; el nuevo decretazo de AMLO no tiene desperdicio: Mezcla de forma simultánea la ocupación temporal -sin definir plazo alguno- y los argumentos de la expropiación, y advierte al final que “los interesados podrán acudir al procedimiento judicial únicamente para controvertir el monto de la indemnización”. Por decreto, el régimen te dice ahora qué derechos puedes ejercer y cuáles no. O lo que es igual: “la ley es mi ley”

En su delirio, don Adán Augusto nos narra que “habían tenido conversaciones previas con Larrea”, pero que, como estas no habían prosperado -cómo ordenó AMLO- no les quedó de otra que activar el segundo decretazo y para convencernos de la buena fe del Gobierno enviaron a cientos de marinos armados para combatir y así asegurar las vías. Nada como el diálogo estilo 4T para entrar en razón.

En el segundo decretazo se arguyen razones de “interés nacional” para la expropiación de los activos de Ferrosur, ¿estaba cometiendo Ferrosur acciones que pusieran en peligro la seguridad nacional? No. AMLO quiso enviar un mensaje muy claro a su principal enemigo: la SCJN.

Germán Larrea, dueño también de Grupo México, lleva trabajando varios meses para convencer a inversionistas -nacionales y extranjeros- de acompañarlo en la compra de CitiBanamex. Es del dominio público que Larrea no goza de las simpatías de AMLO; sin embargo, éste le había dado su visto bueno a la propuesta de Larrea, de hecho, se reunieron la semana pasada en dos ocasiones. El viernes 19 de mayo, ante la decisión previa de la Corte de invalidar el primer decretazo, AMLO respondió con la expropiación y envía al Poder Judicial un mensaje contundente: ustedes tendrán la ley, pero yo tengo a las Fuerzas Armadas.

¿Qué argumentos tendrá Larrea ante sus socios o inversionistas para seguir adelante con la compra de CitiBanamex? ¿Quién les garantizará ahora que su inversión tiene las garantías jurídicas necesarias? ¿Cómo pueden estar seguros de que un día las sucursales del banco no serán ocupadas -de forma temporal- e intervenidas por soldados? Lo que sí está claro es que el Presidente no va a rectificar, es él o la nada.

AMLO considera la continuidad de la 4T como un tema de interés nacional y que, ante las señales inequívocas del desgaste que está sufriendo el régimen, la 4T ha pasado a una ofensiva total. No nos equivoquemos, lo que López Obrador pretende con la SCJN es una expropiación del Estado de derecho y con el INE una expropiación de la democracia. Y por supuesto que no sería “una ocupación temporal”.

Si hay que tomar las calles de nuevo e impedir la expropiación de nuestra libertad. ¡Hagámoslo ya! Este es el momento de defender a la Corte, quién hoy, es nuestra mejor garantía de la permanencia del Estado de derecho, la división de poderes, la democracia y el imperio de la ley.

@Pancho_Graue

fgraue@gmail.com