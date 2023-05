Citi anunció este miércoles que lanzará una oferta pública para sus negocios de Banca de consumo y Banca empresarial en México, lo que representa que no seguirá en el proceso Grupo México de Germán Larrea.

Por medio de un comunicado, esta mañana Citigroup dio a conocer que la idea de la venta directa de Banamex fue desechada y ahora optaran por una Oferta Pública Inicial (OPI) de sus negocios de consumo y banca empresaria en México.

1/2: Citi announced it will pursue an initial public offering (IPO) of its consumer, small business and middle-market banking operations in Mexico as it executes its strategy to simplify the firm and deliver value to shareholders. More: https://t.co/KvqvBP5SOZ pic.twitter.com/BnAUetllfe

— Citi (@Citi) May 24, 2023