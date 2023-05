Martín Vaca es el mecánico más famoso de este país y eso es gracias a la serie que protagoniza al lado de su hija Isabel y de sus más fieles colaboradores, con la que ha traspasado las fronteras.

“Ya estamos en la octava temporada de Mexicanicos y, haciendo un recuento, todas las cosas para mí tienen un lado bueno y un lado malo; lo bueno es que ya es el mío ya es el taller más famoso. Lo malo es que muchos de mis colaboradores me han abandonado”, dijo en entrevista con 24 HORAS, Martín Vaca.

Gracias a eso, él también es toda una celebridad y se siente cada vez más a gusto entre las figuras que le muestran su admiración y a quienes durante años ha recibido en su taller ubicado en Guadalajara y esta nueva temporada no es la excepción ya que tendrá el reto de restaurar o modificar los vehículos de famosos como Miguel Layún, Marisol González, Faisy, el patinador artístico Donovan Carrillo, entre otros.

“Lo más importante de Mexicánicos es que además de tener un gran público, tenemos más clientes, hay quien viene desde Estados Unidos, también me han mandado presentes de todo Sudamérica; incluso durante la pandemia me mandaron cubrebocas desde Japón”, comenta con orgullo.

Uno de los famosos que es parte de la nueva temporada de Mexicánicos es el patinador artístico Donovan Carrillo, quien llegó al taller de Martín Vaca de casualidad.

“Luego de que recibí de regalo la camioneta en la que mi mamá nos llevaba a nuestras actividades deportivas, ahí nos cambiábamos, comíamos, donde prácticamente dormíamos, se me ocurrió rejuvenecerla así que me acerqué a Martín quien no solo cumplió mis expectativas, sino que las superó”, agregó el ganador de medallas de oro en competencias internacionales.

Aunque Donovan quedó satisfecho con el trabajo realizado en su camioneta, también ha habido modificaciones que no han convencido del todo al público.

“Eso es natural, hay diseños que el cliente pide de cierta manera y que se respeta la solicitud, pero hay veces que me dejan toda la responsabilidad y es cuando más me preocupa; siempre les pido que me orienten sobre sus gustos o sus sueños y así ya dejó volar mi imaginación”.

Desde antes de arrancar este proyecto, Martín dijo que para que en verdad valiera la pena el programa, debían tener más de tres temporadas; ya van en la octava al aire y están en la grabación de la novena entrega.

“Hoy mi sueño es llegar al capítulo 100 y ya llevamos alrededor de 90 programa, falta un poquito para lograrlo, así que no me resta más que agradecerle al público en general por su preferencia y a Discovery, un millón de gracias a todos, de corazón”, finalizó el protagonista de Mexicánicos que se transmite todos los martes por Discovery Channel.

LEG