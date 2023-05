Mi compañera y amiga Joanna Vega Biestro, dio a conocer que en una fiesta infantil, Arath de la Torre la abordó para reclamarle algunos de los comentarios que hizo en el programa Sale el Sol.

Joanna dejó claro que, como periodista, entiende perfectamente que alguien no esté de acuerdo con lo que dice y cualquier famoso tiene el derecho de expresar, pero siempre con educación.

Lo que no se vale, es que la haya amenazado, además de hablar con groserías y por si fuera poco, le dijo que ojalá le pase algo a su hija.

Creo que no son las formas adecuadas y aunque ya se disculpó, sigue mintiendo, porque no le reclamó de manera suave, ya que fue ofensivo y altanero.

Falta a la verdad, ya que no se acercó de manera sensible, pidiéndole que no hable de él.

Arath tiene la costumbre de reclamar violentamente y luego se arrepiente, pero si no reconoce lo que en realidad hizo, su disculpa no sirve de nada.

Conozco a Joanna y si algo tiene, es que dice las cosas de frente y sostiene sus puntos de vista. Arath lo que hiciste, no es de caballeros, tú sabes lo que le dijiste, no lo compongas. ¡Te pasaste!

Sigue el caos en la venta de boletos de Luis Miguel, las autoridades sugieren que no compren más que en los sitios oficiales, ya que la reventa está impresionante y hay páginas hechas exactamente igual, con las mismas imágenes, pero son boletos no autorizados a precios exorbitantes.

Gran concierto de Alejandro Fernández en La Monumental Plaza México, cerca de 50 mil personas estuvieron presentes ofreció un show inolvidable, dedicado a su padre Vicente Fernández.

Alejandro quiso repetir lo que hizo su padre, quién se presentó en el mismo lugar en 1984 y lo logró, ya que fue una noche espectacular.

Christian Nodal se presentó por primera vez en Madrid y logró un lleno total con su Foraji2 Tour, fue un sueño hecho realidad, comentó que en el 2024 hará una gira por Europa. El cantante se presentará este 27 de mayo en el Foro Sol.

Christian abrió su corazón y compartió que convertirse en padre, era uno de sus grandes sueños.

Kuno Becker confesó que estuvo cerca de la muerte por su adicción a las drogas, pero agradece tener una segunda oportunidad; revela que fue su mascota quien lo ayudó para salir adelante en estos momentos tan complicados.

Daniela Parra publicó en su Instagram una convocatoria para exigir justicia para su padre Héctor Parra, hará una manifestación este miércoles a las 9:00 horas en el Hemiciclo a Juárez.

El eslogan es: “Mi papá es inocente, alto a la corrupción, marcharemos contra la fabricación de culpables”.

Daniela asegura que si no hay justicia, no hay descanso y se debe alzar la voz contra la corrupción y denuncias falsas, ya que México no puede seguir cegado ante la fabricación de delitos, pues asegura que su padre, Héctor Parra es una víctima más de un sistema que debería protegerlo.

Tengo un pendiente: ¿Creen que las autoridades le hagan caso a Daniela Parra y esto sirva para ayudar a su padre en el juicio donde fue acusado de corrupción de menores?

