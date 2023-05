El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sería un timbre de orgullo ser declarado no grato en Perú, luego de que el Congreso de aquel país debatirá si rechazar o no al mandatario por considerar inaceptables sus declaraciones contra la mandataria Dina Boluarte. No es de declarar no grato al presidente de México, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato, pero no es correcto. Por otra `parte informó que el Gobierno de México recuperó la vía férrea que recorren el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz, las cuales fueron parte de una concesión anteriormente otorgada a Grupo México. Refrendó el compromiso de representar los intereses del pueblo y aclaró que esta acción es legal, por lo que no se trata de una expropiación. Reafirmó que es prioridad proteger de la privatización al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual integrará los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, lo que acabará con el rezago en la zona sur del país y fomentará la cercanía con el mercado estadounidense. Se está buscando que se avance más, se integre toda la región. No queremos que, en el futuro, se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y, lo más importante todavía, para el bienestar del pueblo; le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones, entonces por eso es este proyecto. Estas obras han permitido que el sureste deje de ser la región con más desempleo como era; vivía la paradoja de ser la región más rica con el pueblo más pobre, porque nada más se dedicaba a saquear. Recordó que la Secretaría de Marina es la encargada de este magno proyecto con el objetivo de salvaguardar la inversión pública. No tiene que ver con la militarización que piensan; una cosa es la defensa de nuestro territorio y otra cosa es la militarización. En otro tema señalo que esta semana presentará un programa de visas temporales para que migrantes centroamericanos trabajen legalmente en México en obras públicas como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más si se trata de mano de obra calificada; nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales para el Tren Maya. Informó que el fin de semana recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en la que reconoció las acciones del Gobierno de la Cuarta Transformación en materia de migración e hizo el compromiso de aumentar la inversión en países de Centroamérica y del Caribe.

SENADOR RICARDO MONREAL; ASEGURO QUE EL DIÁLOGO ES LA SOLUCIÓN AL DESENCUENTRO INSTITUCIONAL ENTRE PODERES

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que mediante el diálogo se puede solucionar el desencuentro institucional entre poderes de la Unión. Advirtió, que la confrontación entre poderes puede provocar resoluciones en perjuicio del Estado, que se traducirían en impunidad e insuficiencia económica para sostener el gasto público y cumplir con sus fines. El legislador publicó un artículo en el que destaca que la división de poderes ha tenido siempre un impacto significativo en la vida democrática del país, y aunque puedan tener diferencias y no estar de acuerdo entre sí en determinados temas, el Estado de derecho se basa en la idea de que cada uno de ellos cumpla con su función en forma independiente, sujeta a la Constitución y al marco legal. Acotó que esta separación, permite el equilibrio y los contrapesos necesarios, además de proteger los derechos y libertades ciudadanos. Lo anterior adquiere relevancia a raíz de los hechos ocurridos en días pasados que, ante los ojos de muchas personas, evidenciaron una suerte de crisis o confrontación entre poderes. Explicó que uno de estos hechos, fue la declaratoria de invalidez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al decreto presidencial que declaraba las obras prioritarias del Gobierno federal como de seguridad nacional. Ante ello, el Ejecutivo federal publicó un nuevo decreto en el que obras prioritarias de esta administración, como los tres aeropuertos: de Chetumal, Tulum y Palenque, así como los trenes Interoceánico, de Tehuantepec y Maya se consideran de interés público y de seguridad nacional. Ricardo Monreal afirmó que este nuevo decreto no implica un desacato por parte del Ejecutivo, en relación con la declaratoria de invalidez de la Corte y mucho menos significa una confrontación entre poderes. Al contrario, no solamente se respetó la invalidación del primer decreto, sino que el segundo contiene más elementos que lo convierten en un acto realizado bajo el principio de legalidad que le concede la Constitución al Ejecutivo federal.

SENADORA LILLY TÉLLEZ; PIDE A SANTIAGO CREEL COMPETIR CON PISO PAREJO POR CANDIDATURA DEL PAN A LA PRESIDENCIA

La senadora Lilly Téllez y aspirante a la Presidencia, llamó a su compañero de partido, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a competir con piso parejo en la interna del blanquiazul por la candidatura a la Presidencia de 2024. La legisladora le cuestiono a Santiago Creel, si es justo que compita y diseñe el método al mismo tiempo. Apelo a tu talante democrático: compitamos con piso parejo. Esto se da en respuesta al anuncio de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, en los trabajos del Consejo Nacional de los panistas, donde reveló que se está considerando pedir un porcentaje de firmas de apoyo para aquellos que busquen contender para la candidatura presidencial por la coalición Va por México. Lo que Lilly Téllez considera que lleva el nombre del presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro. La senadora se dirigió a Santiago Creel y le pidió considerar otras encuestas que le faltaron, esto luego que el diputado panista compartió una imagen con una serie de encuestas que lo colocan como la opción más competitiva para encabezar la candidatura presidencial de la alianza Va por México. La contienda interna en el PAN empezó a intensificarse entre Santiago Creel y Lilly Téllez, quien ha lanzado diversas declaraciones en contra del panista.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024; ESTOS SON LOS POLÍTICOS FAVORITOS PARA ABANDERAR A SU PARTIDO

Las elecciones de 2024, donde se elegirá quien sucederá a Andrés Manuel López Obrador, estas muy próximas por lo que hay varios favoritos y aún está pendiente confirmar quiénes serán los perfiles que abanderarán a las fuerzas contendientes. Las encuestas del periódico El Universal, reflejan a las personalidades que la población ha hecho sus favoritas. Claudia Sheinbaum, Lilly Téllez, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera y Luis Donaldo Colosio, son los políticos más fuertes de cara al proceso electoral del próximo año. De todas las corcholatas de Morena, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa siendo la favorita con el 32% de las preferencias. El canciller Marcelo Ebrard con 23%, el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña, con 10% cada uno; y finalmente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López con 6%. Por lo que respecta al PAN, está la senadora Lilly Téllez con 23% de las preferencias. Le siguen el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, solo dos puntos más abajo con 21%; Mauricio Vila con 21%. Del PRI, la senadora Beatriz Paredes es la más competitiva con 27% del apoyo. La senadora Claudia Ruiz Massieu y el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, con 16 y 15% de las preferencias respectivamente. Del PRD quien lleva la delantera por mucho, es el senador y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con 49% de las preferencias, seguido del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con un apoyo del 11%. Mancera no solo lidera en el PRD, sino también en la contienda interna de la alianza Va por México. El 19% lo prefiere a él como abanderado para el proceso electoral de 2024. Aún no se sabe si Movimiento Ciudadano iría en coalición o en solitario para la elección presidencial, pero dentro de sus personalidades más fuertes se encuentran el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, detrás se encuentra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sus puntajes son 35, 19 y 18%, respectivamente.

MARIO DELGADO; LA OPOSICIÓN ESTÁ DESESPERADA, NO LE QUEDA MÁS QUE LA GUERRA SUCIA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que mientras más se acerca el 4 de junio la alianza opositora en el Estado de México y Coahuila se muestra más desesperada por su inminente derrota. Razón por la cual, vemos que recurren a la guerra sucia, a las agresiones y a la intimidación en contra de nuestro movimiento y de nuestros candidatos. Los de la derecha, al verse derrotados, sólo les queda la mentira, sólo les queda la información falsa, sólo les quedan las campañas de desprestigio para tratar de confundir a la población y detener la llegada de la Transformación a estos estados; en su desesperación han decidido tener como estrategia la mentira y la difamación, se aferran a las viejas prácticas de siempre, quieren engañar al pueblo, pero la gente está más despierta que nunca. Asimismo, destacó que el avance que ha tenido estos años la Cuarta Transformación y Morena está basado en la revolución de las consciencias, el cambio de la mentalidad y el deseo de vivir en un mejor lugar, hecho que, la oposición no ha entendido, por eso está perdida. Las y los simpatizantes de Morena en Coahuila y en el Estado de México, los morenistas de todo el país estamos obligados a ser portavoces del cambio verdadero, a redoblar esfuerzos para lograr el triunfo de Armando Guadiana y de la maestra Delfina Gómez; es tiempo de organización y de unidad para sacar al PRI, que de una vez por todas se vayan los gobiernos corruptos, que no gobierne ya ninguna entidad. Mario Delgado explicó que, conforme se aproxime el día de la elección, los de la derecha buscarán comprar la voluntad popular ofreciendo enseres, como tinacos, o amenazando con el condicionamiento de programas sociales. Que no los amenacen y que no quieran comprarles el voto con tinacos. Acepten todo, porque es dinero del pueblo, pero a la hora de votar, háganlo por el cambio verdadero. No se dejen engañar con que se acaban los programas sociales, al contrario, con la 4T los programas sociales ya son un mandato constitucional. Este 4 de junio, voto masivo por Morena, solo así evitaremos la tentación del fraude. Mientras ellos recurren a la guerra sucia, nosotros tenemos a candidatos que hacen propuestas, que hablan con su gente y recogen las necesidades del pueblo.

ALEJANDRO MORENO; EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRI SE REUNE CON PERFILES IMPORTANTES DEL PARTIDO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezó una reunión de trabajo con Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Alejandro Murat, a quienes calificó como perfiles importantes del tricolor, con la capacidad y experiencia para enfrentar los retos que vive México. Acompañado por la Secretaria General del CEN, Carolina Viggiano; por los coordinadores de los diputados y senadores priistas, Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como por el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional (CPN), Pablo Angulo, el dirigente nacional aseguró que el PRI siempre pondrá por delante el bien del país. El Presidente del CEN dijo que en el partido se trabaja en unidad para tener las mejores propuestas para el PRI y para la coalición “Va por México”, ya que con una buena plataforma electoral y escuchando a la sociedad, vamos a rescatar a México. En la reunión participaron también los secretarios de Organización, Graciela Ortiz González; Miguel Alonso Reyes, de Operación Política; Rolando Zapata Bello, de Acción Electoral, y Sofía Carvajal, de Asuntos Internacionales. El líder nacional del tricolor destacó la importancia de incluir en todas las plataformas del partido a la sociedad civil organizada y al pueblo de México. En ese sentido, Alejandro Moreno sostuvo que México cuenta con el PRI, y aseguró que en el Revolucionario Institucional estamos unidos, fuertes y concentrados, trabajando en un proyecto que ofrezca soluciones a los desafíos que hoy tienen al país en decadencia. Puntualizó que no se dará ni un paso atrás en la defensa de México, y señaló que hacia el 2024, el PRI tiene la intención de ir en completa alianza en las 9 gubernaturas, distritos y principales ciudades de la República. Además, revisaron modelos electorales de otras naciones, hicieron un balance de los procesos internos del partido y dialogaron acerca de las elecciones del próximo 4 de junio, en el Estado de México y Coahuila.

DIPUTADA PALOMA SÁNCHEZ; PRI RESPONDE A LA GUERRA SUCIA DE MC

La diputada Paloma Sánchez, informo que diputados locales de la Ciudad de México y legisladores federales del PRI se manifestaron en contra de la campaña de mentiras con la que MC pretende dañar al tricolor. Afirmó que Movimiento Ciudadano es un partido chiquito, que le hace grandes favores a Morena, como el no presentar candidato a la gubernatura del Estado de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirá la guerra sucia de Movimiento Ciudadano (MC) en su contra, y en beneficio de Morena y del oficialismo. Destacaron que ese instituto político busca ganar con bardas lo que no ganan en las urnas, beneficiando así al oficialismo, por lo que las y los priistas anunciaron que se seguirán manifestando pacíficamente en contra de esa campaña de mentiras. Dejaron en claro que frente al desastre de Morena, la única opción en la capital, como en todo el país, se llama “Va por México”. La diputada Paloma Sánchez sostuvo que en MC son unos hipócritas, ya que se dicen oposición, pero no se han sumado a la coalición “Va por México”. Recordó que si esa fuerza política hubiera participado en la alianza del PRI, PAN y PRD, la oposición tendría mayoría en la Cámara de Diputados y no se tendrían los presupuestos federales que ha aprobado Morena, en detrimento de los estados y del gasto social. La diputada y Secretaria General del PRI en la Ciudad de México, Tania Larios, indicó que en un mensaje claro y contundente la ciudadanía pidió a los partidos políticos de oposición ir unidos, en un mismo bloque, siendo opositores al partido del gobierno, que es Morena. Puntualizó que MC ni es movimiento ni es ciudadano, y exigió que ya no sea empleado de Morena. Carlos Gutiérrez Mancilla, de la Red Jóvenes por México, cuestionó a MC por qué en lugar de realizar una campaña a favor de su partido, trata de dividir a la oposición, hace el trabajo sucio a Morena e intenta romper la alianza. El PAN, el PRI y el PRD estamos más unidos que nunca. Hay una coalición fuerte, un bloque monolítico y estamos listos para representar a la verdadera oposición en este país. La diputada Maxta González señaló que los priistas tienen el derecho a decir la verdad y expresar que no vamos a permitir que sigan desprestigiando a nuestro partido, que ha venido trabajando y realizando acciones. El diputado Ernesto Alarcón sostuvo que el PRI tiene rumbo, tiene estrategia y tiene crecimiento.

DIPUTADOS ALAN CASTELLANOS Y BRASIL ACOSTA Y DIPUTADA MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ; EXIGEN COMPARECENCIA DE ANA GABRIELA GUEVARA, PARA QUE EXPLIQUE LA FALTA DE APOYOS A DEPORTISTAS

Los diputados Alan Castellanos Ramírez y Brasil Acosta Peña y la diputada María José Sánchez Escobedo, del PRI, exigieron que comparezca la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, ante el Congreso de la Unión, a fin de que explique la falta de apoyos a deportistas para que vayan a competir. El diputado Alan Castellanos Ramírez indicó que tuvo un acercamiento con la presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá Izaguerra, para solicitar un encuentro con la titular del Deporte en el país, a fin de que rinda cuentas a la nación. Se debe explicar por qué no hay un apoyo, son muchos deportistas de alto rendimiento los que se han quedado sin recurso. El diputado Brasil Acosta Peña informó que la Comisión de Deporte no ha llamado a reunión para pronunciarse por lo sucedido al equipo de nado sincronizado que representó a México en Egipto, trayendo medallas de oro al país, sin apoyo de la Conade. El papel de Ana Gabriela es ver cómo resuelve los problemas de falta de apoyos a los deportistas y no poner trabas y buscar excusas ante la falta de resultados, teniendo una gran deuda con el deporte mexicano. La diputada María de Jesús Sánchez Escobedo señaló que con la fallida dirección del deporte se ve un declive y no hay una mejoría en este rubro. Son pocos los deportistas que reciben apoyo, hay a quienes no les dan la mínima oportunidad de que participen en otros eventos, solo dan promesas, pero no cumplen. Apuntó que el deporte no está siendo apoyado, está ciento por ciento manipulado, no ven a los prospectos que nos pueden representar en eventos internacionales. Se necesita hacer un cambio de dirección para ser una potencia deportiva.

DIPUTADAS ANA LILIA HERRERA Y BLANCA ALCALÁ; FUNDAMENTAL DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE “LEY 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA”

Las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo y Blanca Alcalá Ruiz, ambas del PRI, señalaron la importancia de que, a la brevedad, todos los congresos locales avalen la “ley 3 de 3 contra la violencia”, a fin de que la Comisión Permanente dé la declaratoria de constitucionalidad antes del plazo estipulado para hacerlo que se cumple el 31 de mayo, y así garantizar que sea efectiva en el proceso electoral de 2024. Lo anterior, luego de una reunión de diputadas de distintos grupos parlamentarios y colectivos feministas con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda. La diputada Ana Lilia Herrera, informo que estuvieron con el presidente de la Cámara de Diputados para pedir el respaldo de la Comisión Permanente a fin de que en la próxima sesión se haga la declaratoria de constitucional de la ‘3 de 3 contra la violencia”. Explicó que la prisa por declarar la constitucionalidad de esta reforma es para que sea efectiva en las elecciones del 2024, año en el que se renuevan un gran número de cargos, con la intención de que las y los nuevos servidores públicos que lleguen, sean los mejores, los que tengan un compromiso en lo privado, para que puedan hacerlo público contra la violencia hacia las mujeres. Expuso que con esta propuesta no sólo se busca saldar la deuda histórica con las mujeres, sino también la de sus hijos e hijas. La diputada Blanca Alcalá Ruiz sostuvo que le dará puntual seguimiento a la declaratoria de constitucionalidad y, posteriormente a su publicación; no obstante, se cuenta con el respaldo y disposición de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso para que se concrete. Recordó que el propósito de esta reforma es determinar con exactitud en la Constitución que ninguna o ningún agresor, violador o deudor alimentario, acceda a un encargo en el ejercicio público, ni en cargos de elección popular, por supuesto, en la administración pública de los tres niveles de gobierno.

VICECOORDINADORA DEL PRD ELIZABETH PÉREZ; CONDENA PRESIONES Y PROTESTAS CONTRA LA SCJN ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR DE VERACRUZ

La vice coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, condenó las presiones y protestas que se llevaron a cabo el fin de semana en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que fueron encabezadas por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. La legisladora acusó al Presidente de la República y al mandatario estatal de promover la polarización de la ciudadanía con estos hechos. Es increíble que tanto el Ejecutivo estatal como Federal se llame a esta insurrección a través de estas manifestaciones, cada vez más violentas. Eso es a lo único a lo que está orillando este Ejecutivo, a la polarización, y llama a quienes gobiernan en su nombre a que hagan exactamente lo mismo. Cuestionó que el gobernador de Veracruz en lugar trabajar en su entidad para evitar que los grupos delincuenciales se sigan apoderando más de la vida cotidiana de los ciudadanos, haya encabezado en la Ciudad de México la protesta afuera de la SCJN, donde se hizo apología de la violencia en función de mostrar un ataúd con la figura de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Subrayó que esto no se puede permitir, pues la SCJN tiene una misión muy específica, que es cuidar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y es lo que ha hecho, fungir como un equilibrio entre los poderes de la Unión. Llamó a que no se polarice a la ciudadanía y se defienda la división de poderes; además, pidió a las y los ciudadanos que acudan a estas manifestaciones de manera consciente y no acarreada. Sobre la consulta popular que propuso el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena para determinar la forma de elegir a las y los ministros de la SCJN, la diputada perredista recordó que esto es parte de lo que estaba planteado en su “Plan B” y una contestación a lo que la sociedad civil ha hecho en defensa de la división de poderes y de las instituciones. No les queda claro que la SCJN son instituciones que han generado a este país la estabilidad democrática y la división de poderes y no todo se puede decidir en las urnas porque se pierde el equilibrio y la equidad en la contienda no la tendríamos de manera plena, es una locura, una ocurrencia. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer y consolidar una oposición que dé la posibilidad de seguir teniendo un equilibrio de poderes en este país.

JANET YELLEN; ADVIERTE QUE EEUU TOMARÁ DURAS DECISIONES, SI NO SUBE EL TECHO DE DEUDA

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, señaló que el 1 de junio se mantiene como la fecha en la que EE.UU. podría incurrir por primera vez en una suspensión de pagos de su deuda soberana y recalcó que habría que tomar entonces duras decisiones. Si el techo de deuda no se eleva se deberán tomar duras decisiones. Desde 1789 Estados Unidos ha pagado sus facturas a tiempo. Eso es lo que el mundo quiere ver, el compromiso de seguir haciéndolo.

