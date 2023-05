Recién se dio a conocer el fallecimiento de Ray Stevenson, aclamado y reconocido actor irlandés, Stevenson habría fallecido a los 58 años de edad, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Ray Stevenson se encontraba filmando la cinta “Cassino in Ischia” cuando de emergencia tuvo que ser hospitalizado, horas después, la revista, “Variety”, dio a conocer la lamentable noticia.

Ray Stevenson, the Irish actor who starred in films like “Punisher: War Zone,” “King Arthur,” the “Thor” films and the upcoming “Ahsoka” series,” died on Sunday, Variety has confirmed with his publicist. He was 58. https://t.co/gSeSLWI99T pic.twitter.com/inCwQnw9D2

— Variety (@Variety) May 22, 2023