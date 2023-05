El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, refirió que el llamado “Plan C” no busca debilitar la división de poderes, por el contrario, su objetivo es robustecerla. No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes”, manifestó en un comunicado. Advirtió que es necesario que los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la asignación de los ministros, para ello, explicó el desarrollo legislativo que seguirá la propuesta de reforma al Poder Judicial. Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentarán las fechas y modalidades para la discusión de tan importante reforma. Previo en la Cámara de Diputados vamos anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta. Reiteró que es fundamental, pues tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han hecho lo propio y es momento en que el Poder Judicial avance. Los otros dos poderes han tenido revisiones permanentemente de sus procedimientos para la elección o designación de sus integrantes, no así en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agregó que las expresiones de sus homólogos parlamentarios siempre son bien recibidas, pues en el Congreso de la Unión prevalece la libertad de expresión. Sin embargo, su convicción política está delineada con el Plan C, mismo, que predijo tiene varias etapas. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desarrolló lo que sería el futuro panorama de este proyecto impulsado desde el Ejecutivo Federal, el cual, explicó, luego de consolidar el movimiento transformador, va a legitimar el proyecto a través de la consulta a los mexicanos. El tercer momento va a ser la consulta popular, no queremos solamente la legitimidad que nos puede dar la fuerza de tener mayoría calificada en la próxima Legislatura, sino la legitimidad la da la opinión que tenga la gente, el pueblo de México, los ciudadanos, con relación a un tema específico, que hoy tiene un momento histórico para nuestro país.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; NIEGA EXPROPIACIÓN A GRUPO MÉXICO

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó la versión de Grupo México, de haber expropiado tres tramos de Ferrosur, como se difundió. Desde el estado de Durango, el funcionario señaló que se trata de una ocupación temporal. No se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto eso no es sinónimo de expropiación. Reveló que el gobierno sostuvo conversaciones con Grupo México respecto a ese tramo, sin embargo, no hubo un acuerdo y legalmente pues las dos partes digamos están en libertad de ejercer su derecho. No descartamos que haya muy pronto un acuerdo y podamos pasar ya a favor del Estado mexicano ese tramo, pero eso pues se conversará seguramente con la empresa.

DELFINA GOMEZ; PROPONE INCREMENTAR BASIFICACIONES Y RESCATAR AL ISSEMYM

La candidata a gobernadora por MORENA, PT y PVEM, la maestra Delfina Gómez reiteró que asume como propias cada una de sus luchas. El Gobierno del Estado de México dejará de ser un obstáculo para convertirse en uno de ustedes. La maestra anunció que paulatinamente, pero a paso firme, desde el gobierno del Estado de México continuará con el proceso de basificación de maestras y maestros, como cuando fue la titular de la Secretaria de Educación y logró la cifra de 650 mil basificaciones a nivel nacional. Como gobernadora queremos basificar al mayor número de maestros en el Estado de México y sé que lo vamos a lograr. Miles gritaban ¡Maestros con Delfina! y ella atizaba la emoción con el puño arriba y un contundente “¡Delfina con maestros!”, la candidata morenista reiteró el rescate del ISSEMyM, como una necesidad que por derecho le corresponde al magisterio del Estado de México. A mis compañeras y compañeros del magisterio les digo: nos preocupa el servicio y las instalaciones del ISSEMyM, y lo vamos a rescatar y a fortalecer porque también da servicios a los organismos públicos estatales. La candidata a gobernadora dijo también que las colaterales o bonos siguen, se van a fortalecer. De igual manera, se entablará diálogo con el USICAMM para que las y los maestros estatales logren subir de puesto sin esperar hasta dos años. Gracias maestros por su generosidad, por preocuparse por sus alumnos, por sus escuelas, su compromiso me contagia y hace que yo me comprometa más. Cuentan conmigo. Enseñar ha sido la causa de mi vida porque estoy convencida de que la educación es la mejor arma contra la desigualdad, así que trabajemos para que este 4 de junio ganemos esa gran batalla maestra y logremos el cambio y la transformación del Estado de México

ALEJANDRA DEL MORAL; SUMA 100 MIL MORENISTAS A SU CAMPAÑA

La abanderada de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral, sumó a su campaña más de 100 mil morenistas agrupados en la organización Nuevo Espacio, con fuerte presencia en la zona oriente de la entidad, en la recta final de la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México. Hoy estoy segura que con su participación, su fuerza y valentía, su organización, pero principalmente sus bases, a todos los simpatizantes de esta agrupación política, vamos a ganar en el Estado de México y evidentemente aquí en Chalco les vamos a demostrar de qué cuero salen más correas el próximo 4 de junio. A los nuevos integrantes del Ejército Valiente, encabezados por el diputado federal de Morena, Vicente Onofre, presidente de Nuevo Espacio, organización con más de cien mil afiliados en el Estado de México, Del Moral Vela agradeció su entrega y apoyo para salir a convencer a más mexiquenses y lograr la victoria en los comicios del 4 de junio. Este proyecto tiene una meta y todos los que estamos aquí ya tomaron una decisión, tomaron la decisión de estar del lado correcto de la historia, no del lado de las mentiras, no del lado de la demagogia. Por amor al estado de México, dijo, hoy les aseguro que Alejandra Del Moral no sabe fallar, no sé fallar, sé trabajar y estoy convencida que de la mano de ustedes Nuevo Espacio vamos a ganar la gubernatura del Estado de México.

MARIO DELGADO; LA UNIDAD Y LA ORGANIZACIÓN SON LA FUERZA PARA TRANSFORMAR COAHUILA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, desde Torreón, Coahuila, pidió a las y los coahuilenses mantenerse unidos y reforzar los trabajos de organización para lograr que la Transformación del estado sea una realidad este 4 de junio y con ello, se eviten cien años de malos gobiernos priistas. Andan diciendo lo que no vamos a poder derrotarlos, pero claro que se puede, vamos a derrotar a los del PRI y a los del partido de García Luna. Me da mucho gusto estar aquí, acompañando a un hombre ejemplar, que ha apoyado a ya saben quién desde hace más de diez años a construir este gran movimiento en Coahuila, me refiero a nuestro candidato, el próximo gobernador, Armando Guadiana. Si todos queremos transformación, recuerden una cosa, que nos lo ha enseñado nuestro presidente, cuando un pueblo se decide, no hay nada ni nadie que lo pueda detener, así que es cuestión de que nos organicemos, de seguir adelante; miren lo fuerte que estamos, cómo Morena crece y crece y cómo Guadiana sube como la espuma. Delgado agradeció el respaldo que diversos liderazgos morenistas a nivel nacional y local están dando, de manera activa, a Armando Guadiana, así como el apoyo y la fuerza que le dan al pueblo de Coahuila en la batalla que están dando por llevar el cambio verdadero a su entidad. Hoy tenemos una invitada de lujo, una consejera nacional de nuestro partido, militante fundadora, de este gran movimiento, y que ha acompañado también desde hace muchos años, al hoy presidente de la República. Muchas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, que bueno que está aquí con nosotros. Juntos ayudemos a que nadie se confunda, que la gente sepa que la única opción de cambio, la única opción que representa la Cuarta Transformación es Armando Guadiana. El líder morenista destacó que con Guadiana la gente gana; con Guadiana, Morena gana, que nadie se confunda. Para que no tengan la tentación de robarnos, es necesario un voto masivo por Morena. Voto masivo, que nadie se quede en casa el próximo 4 de junio, de ustedes depende su futuro; vamos a llenar las urnas de esperanza. Vamos a ganar Coahuila, así como ganamos Hidalgo, donde el PRI llevaba gobernando más de 90 años; ganamos en Tamaulipas, que tenía un gobernador muy mañoso y mafioso; y ganamos Oaxaca donde nos decían que una familia mandaba pero el pueblo se organizó y ganamos. Y en Michoacán y Guerrero nos quisieron quitar el candidato y ganamos. Y también hemos ganado en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Chiapas, Tabasco, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, la Ciudad de México y sigue Coahuila.

SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU; PIDE REUNIÓN CON EL EJECUTIVO PARA CONOCER IMPACTO DEL “TITULO 8” DE EU

La senadora Claudia Ruiz Massieu solicitó en un punto de acuerdo que SRE informe las medidas para atender a los migrantes extranjeros detenidos en México. La senadora priísta solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores las medidas tomadas por el gobierno federal para atender a los migrantes retenidos en México. La legisladora pidió que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a este órgano de representación popular respecto de las medidas que se implementarán para atender a los migrantes extranjeros detenidos en nuestro país producto de la aplicación del denominado Titulo 42 por las autoridades de los Estados Unidos de América, así como la estrategia a implementar ante la llegada de migrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe que recibirá nuestro país a la luz de la entrada en vigor del llamado Título 8. Requirió la asistencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración a una reunión de trabajo para conocer a detalle el impacto para nuestro país de la aplicación del Título 8 por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, así como los remanentes de la puesta en marcha del Título 42.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PARTICIPO EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, participó en el Panel “Retos y Realidades Legislativas en Seguridad y Justicia Penal”, donde reiteró que se debe fortalecer, desde el legislativo, a las policías locales con capacitación, incentivos y equipo para ir consonancia de la realidad social; asimismo, resaltó que en nuestro país hay más 600 municipios sin cuerpos policíacos. El foro fue organizado por la organización Échale CoCo tijuana encabezada por Alberto Capellán y se realizó en Tijuana, Baja California, con la representación de expertos de España, Nueva Zelanda, EEUU, Canadá.

SENADORES MARIO ZAMORA Y MANUEL AÑORVE; PIDEN EXPLICACIONES AL GOBIERNO FEDERAL POR RECORTES PRESUPUESTALES AL INAI

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República solicitó a la Secretaría de Hacienda, un informe detallado y pormenorizado en donde señale las razones por las cuales se ha recortado el presupuesto al Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales desde 2018 a la fecha. El documento, firmado por los senadores Mario Zamora Gastélum y Manuel Añorve Baños, pide conocer también los montos de los subejercicios registrados en el presupuesto del Instituto y las razones por las cuales no se ha ejercido el gasto. Pide conocer el impacto de los recortes en el gasto, en las funciones y atribuciones que tiene el Instituto para su operación. Los senadores establecen en su Punto de Acuerdo que a pesar de los esfuerzos realizados por parte del Instituto para respetar las medidas de la estrategia de austeridad del Ejecutivo Federal desde el año de 2018, este ha sido castigado en su presupuesto año con año, limitándolo en sus funciones. El mismo INAI a través de su portal de internet, demuestra que su presupuesto, así como los sueldos de los comisionados han ido disminuyendo de 2018 a la fecha. En este sentido, el Instituto reporta que su presupuesto se ha ajustado a la baja de manera considerable pues, de 2018 a 2021, ha tenido una pérdida continua de menos 17.6 por ciento en términos nominales y a 2022 de menos 10.5 por ciento, lo que representa una pérdida del menos 16.9 por ciento si se hace el cálculo en términos reales debido a la inflación. Mario Zamora y Manuel Añorve recuerdan que el INAI no puede sesionar debido a que solo cuenta con 4 de los 5 consejeros necesarios para tener quórum. Agregan que el INAI sigue funcionando pese a la imposibilidad de realizar sesiones por la falta de quórum, la ciudadanía puede seguir realizando solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, además continúa la emisión de resoluciones de órganos estatales y la admisión de recursos de revisión.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; SE REQUIERE MÁS PRESUPUESTO EN MATERIA DE SEGURIDAD, PARA DARLE JAQUE MATE AL CRIMEN ORGANIZADO

El diputado Rubén Moreira Valdez denunció que ha disminuido de 2018 a 2022, el presupuesto destinado a la prevención del delito en un 92.17 por ciento, lo que contrasta con los récords históricos en el aumento de delitos en ese periodo, por lo que urgió a dar más recursos destinados a la Seguridad y así poner en jaque mate al crimen organizado. Evidenció que, en 2018, los estados y municipios contaban, con recursos de más de 6 mil millones de pesos para ejercerlos en temas de seguridad, pero en 2020, este programa se redujo a menos de 4 mil 900 millones de pesos y, actualmente, no le asignan recursos, dejándolos en condiciones altamente desventajosas en materia de seguridad pública. Tras recalcar que el enemigo número uno de la democracia es el narcotráfico, un gran elefante que nadie quiere ver, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI precisó que en 2018 se ejercieron 606 millones de pesos en materia de prevención del delito, mientras que, en 2022, el monto fue de 47 millones de pesos, lo que significa que de cada peso que se erogaba para ese fin en el sexenio anterior, en este se ejercen menos de 8 centavos. En su programa semanal “Peras, manzanas y naranjas”, expuso que, al analizar la Función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, en la cual se concentra la totalidad del gasto público ejercido en acciones relativas a seguridad pública, se aprecia que se ejercieron 65 mil millones de pesos en 2018, mientras que en 2022 se le quitaron 20 mil millones, quedando solamente 42 mil millones, lo que significa una reducción del 34.57 por ciento. El líder congresista consideró insuficientes las acciones realizadas por parte del Ejecutivo federal en materia de seguridad, dijo que no se puede entender y menos explicar que el gasto público, a nivel nacional, en rubros, programas y acciones identificados con la seguridad pública, protección civil y prevención del delito presente una tendencia permanente de reducción de recursos.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CASARÍN; EN SINALOA, PLATAFORMA VERDE SUMA CIUDADANOS AL PROYECTO DE MARCELO EBRARD

El Coordinador Nacional de Plataforma Verde, Javier López Casarín, durante la presentación de Plataforma Verde, por parte de diputados federales del PVEM, en Culiacán, aseveró que México enfrenta un momento decisivo para consolidar su futuro. Para dirigir al país necesitamos a una persona con experiencia, que haya salido avante en la resolución de conflictos, retos y desafíos. Esa persona es Marcelo Ebrard, que tiene más de 40 años de trayectoria probada. No podemos confiarle las riendas del país a una persona improvisada. Haciendo la analogía, no le confiaríamos la conducción de un camión en el que viajáramos todos nosotros y nuestras familias a alguien que apenas haya aprendido a medio manejar. Humberto González, Coordinador Territorial Nacional de la plataforma, destacó su cariño por el estado, el cual adoptó como propio. Uno no escoge dónde nace, pero sí dónde decide vivir. Más de 600 ciudadanas y ciudadanos expresaron su respaldo a la trayectoria de Ebrard, por su compromiso con la agenda Verde. Los legisladores remarcaron la necesidad de llegar al 2024 con unidad, lo que solo se logrará si se definen reglas claras para la selección del candidato de las izquierdas. Exigieron, la realización de una encuesta abierta a la población, con una sola pregunta. Asimismo, solicitaron la celebración de debates y la renuncia a cualquier cargo público antes del levantamiento estadístico. En el acto participaron los diputados Yamilé Salomón, de Hidalgo; Rocío Nakamura, de Jalisco; Kevin Aguilar Piña, de San Luis Potosí; Juan González Lima, de Tamaulipas; y Marc Antonio Natale, de Puebla. Marcelo Ebrard Casaubon visitará próximamente Sinaloa para impulsar la continuidad de la Cuarta Transformación a partir de un proyecto incluyente, que escuche a todas las voces.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN SEGUIRÁ LIDERANDO DEFENSA DE MÉXICO ANTE AUTORITARISMO DE MORENA

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que su bancada y partido continuarán defendiendo a México de los intentos de Morena por instaurar un régimen autoritario en el país. Reprobó las acciones que ha realizado el Poder Ejecutivo y su brazo en el Poder Legislativo en las últimas semanas, como los reiterados ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decretazos a capricho del Presidente y la reciente ocupación de unas instalaciones ferroviarias al sur del país. En apego a nuestro origen democrático, en Acción Nacional reprobamos rotundamente las acciones emprendidas en los últimos días por el oficialismo en el Ejecutivo y su brazo legislativo, mismas que van desde ataques desmesurados a la Suprema Corte, hasta nuevos decretazos y la sorpresiva e inusitada toma de instalaciones ferroviarias concesionadas a una empresa en Veracruz, teniendo esta última, toda la apariencia de conducir a una eventual expropiación. Romero Herrera reiteró que el PAN se opondrá y combatirá los intentos de Morena de instaurar un régimen autoritario en México, ante el recrudecimiento de su hostilidad y su cada vez más reiterado desprecio a la democracia. En Acción Nacional nos oponemos y combatiremos de manera frontal los intentos del oficialismo para instaurar su proyecto autoritario y destructivo en nuestro país. Propuestas y acciones como las que han realizado en los últimos días dan cuenta del recrudecimiento e intensificación de su hostilidad y desprecio por la democracia, de lo cual ya habían dado señales previas, tal como se observó con el ataque a otros órganos autónomos y a la libertad de prensa, la división social, y la persecución a la oposición. Cuentan conmigo y cuentan con el PAN para seguir defendiendo a México, la prevalencia del Estado de derecho y la independencia de las instituciones y contrapesos al poder que impiden que nuestro país sea manejado por los caprichos de un solo hombre.

VOLODIMIR ZELENSKI; UCRANIA OCUPA EL CENTRO DE ATENCION EN LA EXITOSA CUMBRE G7

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acaparó gran parte de la atención el último día de la cumbre de tres días celebrada en la ciudad japonesa de Hiroshima. En un discurso en el Parque Conmemorativo de Hiroshima, Zelenski reiteró lo importante que es para el mundo escuchar al pueblo ucraniano pidiendo unidad desde Hiroshima, la ciudad que fue reconstruida después de ser atacada con una bomba atómica estadounidense en 1945. Enérgico discurso pronunciado en Ucrania, dijo que las imágenes en el museo de Hiroshima le recuerdan a Bajmut, donde no hay absolutamente nada vivo y todos los edificios están destruidos. Los pedidos de apoyo de Zelenski en la cumbre recibieron respuestas positivas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló un paquete adicional de ayuda militar de 375 millones de dólares para Ucrania, mientras que otros líderes del G7 prometieron apoyo continuo para el país, devastado por la invasión rusa. El primer ministro japonés Fumio Kishida dijo que es significativo que el G7 mostrara solidaridad al invitar a Zelenski y que el grupo reafirmara que no hay ganadores en una guerra nuclear y que este tipo de conflicto nunca debe librarse. Los jefes de Estado del G7 expresaron serias preocupaciones sobre las actividades militares de China en el mar de China Meridional y el mar de China Oriental y pidieron soluciones pacíficas a la creciente tensión en el estrecho de Taiwán. Al mismo tiempo, expresaron su deseo de construir relaciones constructivas y estables con China, y enfatizaron que las principales democracias del mundo deben expresar sus preocupaciones directamente a Pekín.

