Luego de que Vinicius Jr. criticó a La Liga por no hacer caso a los insultos racistas que ha recibido (como el de hoy en Mestalla), Javier Tebas, presidente del organismo, cargó contra el brasileño; Vini responde.

Este 21 de mayo, se midieron en un juego más de la liga español Valencia contra Real Madrid en el estadio Mestalla dejando como vencedor al equipo naranjero por marcador 1-0.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo término ya que el jugador del Madrid, Vinicius Jr. recibió insultos racistas de parte de un sector de presuntos aficionados del Valencia.

Ante esto, el brasileño realizó un tuit quejándose de la La Liga y hasta de España por no atender y reprender por el asunto de los cánticos racistas que ha recibido en reiteradas ocasiones:

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas (…).. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas”.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Sin embargo, Javier Tebas respondió al tuit de Vini a quien le dijo que debería “informase adecuadamente sobre el asunto”:

“Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr”.

Con esta respuesta recibida, Vinicius reviró al Presidente de La Liga a quien dijo “omitirte solo te hace igual a los racistas”:

“En lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece (…). Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos”.

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

