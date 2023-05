Arropada por gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, aseguró que el próximo 4 de junio le dará una elección a Morena que jamás olvidará. “Les vamos a ganar y demostraremos de una vez por todas que esa farsa de la transformación aquí no cabe en el Estado de México”.

Ante militantes y simpatizantes de Acción Nacional en el municipio de Toluca, la abanderada aliancista advirtió que en 14 días “les vamos a tapar la boca y demostraremos de que cuero salen más correas, porque la gente ya sabe que Morena es el rostro de la incapacidad y de la destrucción”, agregó.

Respaldada por las gobernadoras de Aguascalientes, Tere Jiménez, y Chihuahua, María Eugenia Campos, así como el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; Alejandra Del Moral, dijo que los partidos que conforman la coalición son un mismo equipo, caminan hacia el mismo rumbo y defienden las mismas causas.

“No hay mañana, es ahora o nunca, va por el bien común de las familias del Estado de México, salgan y hagan lo que saben hacer, conquistemos corazones mexiquenses, tomemos las calles con la verdad, con compromiso y con amor por esta tierra”, enfatizó Del Moral Vela.

Consideró que después del debate quedó demostrado que la candidata de Morena no tiene propuestas para trabajar en beneficio de las y los mexiquenses y, de manera lamentable, ante el cuestionamiento sobre sí respetará el resultado de esta elección, ella no contestó.

Señaló que Delfina Gómez no pudo decir cómo combatirá la delincuencia, no pudo decir cómo va a fortalecer el empleo, no pudo decir cómo cuidar el medio ambiente y no pudo hablar de cómo fortalecerá la educación en el Estado de México, destacó.

Al respecto, Marko Cortes, dirigente nacional del PAN, refrendó el apoyo de su partido hacia Del Moral. “Aquí están las gobernadoras y el gobernador de Acción Nacional y Ale, serás la tercer gobernadora del PAN y defenderás lo que es bueno para el Estado de México, este proyecto ya empató, ya alcanzó y vamos a ganar la elección”.

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, dijo que Morena y sus aliados en su estado no pudieron, las y los mexiquenses son inteligentes, votarán por Alejandra Del Moral y no permitirán que el Estado de México caiga en las garras de aquellos que sólo hablan y no cumplen sus compromisos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, sostuvo que Morena está destruyendo el país a velocidad extrema y “en el Estado de México, con Alejandra Del Moral, se darán resultados por las familias, porque los gobiernos del PAN y de la alianza saben trabajar y saben construir”.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que el 4 de junio será un antes y un después para los mexiquenses, “tenemos a la mejor candidata, aquí no hay plan B ni plan C, aquí hay plan A y es Ale Del Moral, porque el Estado de México debe seguir por un buen rumbo”.