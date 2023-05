El músico británico Sting se declaró en contra de las canciones escritas por Inteligencia Artificial (IA) y predijo lo que llamó una “batalla” de los artistas para defender sus obras, en una entrevista en la que pidió cautela ante esta nueva tecnología.

“Los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros, a los seres humanos”, afirmó el ex cantante de The Police, de 71 años.

“Esa va a ser una batalla que todos tendremos que librar en los próximos dos años: defender nuestro capital humano frente a la Inteligencia Artificial“, advirtió.

El uso de inteligencia artificial en la composición es objeto de debate en la industria musical, donde algunos denuncian vulneración de los derechos de autor mientras otros alaban sus ventajas.

Esta tecnología se utilizó para imitar a los cantantes canadienses Drake y The Weeknd en una canción publicada el mes pasado bajo el título Heart On My Sleeve.

El tema estuvo disponible brevemente en plataformas de streaming musical antes de ser retirado tras una denuncia por derechos de autor de Universal Music Group, que publica a ambos artistas a través de una filial.

Por su parte, el DJ francés David Guetta utilizó recientemente la IA para añadir una voz al estilo del rapero Eminem a una canción durante un espectáculo en directo. Sin embargo, aseguró que no la lanzará comercialmente.

“Las herramientas son útiles, pero tenemos que manejarlas nosotros”, dijo Sting. “No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos”, añadió.

Sting, cuyo nombre real es Gordon Sumner, saltó a la fama con The Police a finales de los años 1970 y principios de los 1980 con éxitos como Roxanne, Message in a Bottle y Walking on the Moon.

Después forjó una carrera en solitario con clásicos como Englishman in New York, Fields of Gold y Shape of My Heart.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

La música no es el único ámbito en donde las Inteligencias Artificiales han impactado, en los últimos años se ha denunciado que plataformas como Chat GPT funcionan para que los usuarios puedan obtener tales cosas como tareas escolares o incluso ensayos y hasta tesis, pues con solo pedirle a la inteligencia que desarrolle un tema, ésta lo hará en cuestión de segundos con las características exactas que se le soliciten.

Sobre ello, el sociólogo Noam Chomsky comentó que el resultado que estas dan se tratan de “plagios”, pues utilizan un mar de otros documentos hechos por humanos, para poder “crear” estos nuevos, lo cual, según el teórico no abona a un nuevo conocimiento, pues las computadoras no tienen la capacidad de reflexionar y dialogar para crear conocimiento nuevo.

El arte plástico no se ha salvado de esta nueva tecnología, pues se han popularizado diversas “pinturas” realizadas por las IA, las cuales son muy populares en redes sociales como instagram, en donde existen cuentas en donde solamente se sube este “arte”, título el cual ha sido muy debatido.

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro también se ha pronunciado contra estas imágenes generadas por las Inteligencias Artificiales y dijo no sentir interés alguno por algo generado por una computadora, pues declaró que se siente más a gusto y atraído por lo que el ser humano puede crear con sus propias manos y creatividad.

SABÍAS QUE

