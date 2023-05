La viuda de Andrés García compartió en redes un mensaje póstumo que su fallecido esposo le dejó a Roberto Palazuelos.

A través de la cuenta de YouTube de Andrés García TV, se compartió un mensaje póstumo del actor en contra de Roberto Palazuelos, presuntamente en función de las declaraciones que haría el Diamante Negro contra la viuda, Margarita Portillo.

Luego de que Roberto en días recientes arremetiera contra la viuda de Andrés tras referir que su hijo le había robado una fuerte cantidad de dinero al histrión, y tras su “inconformidad” sobre las decisiones que tomó en vida; Portillo presuntamente “cansada” de las acusaciones reveló el mensaje que le dejó su marido a Palazuelos.

En el clip Andrés García comentó:

“Quiero dar algo a los medios que me han tratado muy bien durante muchos años, en un programa que vi antier o ayer empezaron a decir que si margarita me estaba metiendo ideas en la cabeza o estaba haciendo cosas con objeto de obtener algún beneficio eso lo mencionó Roberto Palazuelos.

No te metas con mi familia, no hables de mi mujer no seas imbécil, no quiero que estés hablando de mi mujer, si no tienes nada en la cabeza para entretener al público búscate un escritor para que te escriba , por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y de molestar a mi mujer”.

Margarita en la descripción mencionó que tomó la decisión de publicar el clip ya que no iba a esperar a que el “Diamante Negro” la siguiera difamando mientras esta pasando su duelo:

“El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mi y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso.

Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos y de la gente que no quiso estar a su lado cuando más los necesitó”.

CSAS