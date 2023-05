La política no es uno de los temas de los que a Eugenia León le guste hablar en lo público, dice la cantante y menos cuando su quehacer artístico es lo que le ocupa, como ahora que se encuentra ansiosa por presentarse de nuevo ante su público de la Ciudad de México para quienes interpretará los temas de su bebé llamado Esperanza.

“El disco viene del Covid y el nombre surge de la palabra gratitud, para que cuando la gente cante alguno de sus temas le ayude a sanar sus heridas, a reconciliarse con la vida. Yo no quería cantar cosas de dolor porque durante la pandemia perdí a muchos seres queridos.

He llorado mucho, ya no quería llorar más. Quería cantar cosas que nos dieran alegría. Es de ahí que nace Esperanza”, dijo en entrevista con 24 HORAS, Eugenia León.

La emergencia sanitaria también marcó un antes y un después en su carrera profesional, porque gracias a ello, mientras hacía el aseo en su casa, brotaron los primeros acordes que la llevaron a adentrarse en la composición, lo curioso, –recordó– es que eso surgió mientras barría y trapeaba su casa.

“Fue un momento de quiebre muy grande para todas, para mí lo fue. De repente me sale una melodía, me pregunto ‘qué será’, hasta que me doy cuenta de que no es un recuerdo, que estoy inventando una melodía.

Agarré el teléfono, la guardé y Flavio Meneses le hizo un arreglo precioso del son jarocho”.

Con el resultado final de Navegar, Eugenia se hizo la pregunta del por qué no había hecho antes el ejercicio de componer. “Sí lo intenté pero no me salía nada y hoy, tras una circunstancia tan fuerte para todos, me permitió destapar algunas cosas, una memoria que estaba ahí. Es algo que a mí me gusta, sino no lo habría presentado”, comenta con una sonrisa dibujada en su rostro.

Pero, dejó en claro que no se va a presionar para seguir en el camino de la composición, que eso lo hará en un momento de calma y si es que tiene algo de inspiración ya que durante varios años se esforzó y no lo logró.

Eso llevó a León a recordar que, a pesar de la experiencia y los años en la “cantada”, aún siente pánico escénico.

“Es terrible, es una cosa inconsciente emocional en este miedo a fallar, que la voz no te salga, que te vayas a caer, que haya un incidente. El momento en el que empiezas a cantar es muy delicado que igual la riegas horrible y la gente se da cuenta y te preocupas de más”, sostuvo.

CANTAR ES VIDA

Hace unos meses, la compositora Rosalía León le dio un gran regalo a quien cantó Las mañanitas en la conferencia del presidente de México, Andrés López Obrador para celebrar a las madres hace unos años.

“No me lo esperaba; ella sabía que yo estaba preparando un disco y que quería que fueran temas nuevos, no de covers, así que hay seis temas inéditos y varios de ellos hechos especialmente para Esperanza.

“Todo se fue hilando, así que ya casi terminando el disco, llegó José Luis Cornejo, mi productor, con la sorpresa de Rezo en voz alta. ‘Rosalía dice que la hizo para ti, así que tiene dedicatoria’, porque habla de lo que significa cantar y del cómo esta disciplina artística nos puede transportar a otros mundos interiores que tienen que ver con la meditación”, agregó.

Reza en voz alta fue el último sencillo de Esperanza que hizo público y cuyo LP saldrá al mercado este 26 de mayo, mismo que interpretará en vivo el 2 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional.

Con esta colaboración –agrega Eugenia– rompe con los cercos generacionales pues siente una empatía con las mujeres de todas las edades.

“A mí me interesa la inteligencia, la sensibilidad, el sentido del humor, la gracia, la simpatía, la calidad humana; y las mujeres somos compañeras de luchas y experiencias, siempre aprendemos unas de las otras; las hay mucho más jóvenes que yo que me han enseñado a ser mucho mejor persona, mientras que las mayores fueron mis maestras”, finalizó Eugenia León.

LEG