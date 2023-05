La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto directo no resuelve los supuestos “privilegios” que ha utilizado el mandatario como argumento para atacar al Poder Judicial, coincidieron expertos consultados por 24 HORAS.

Por el contrario, un esquema electoral para los responsables del máximo tribunal del país ocasionaría que estos caigan en la dinámica de una agenda política.

Tras la resolución de la SCJN de invalidar la primera parte del llamado Plan B electoral, el presidente López Obrador anunció, el 9 de mayo pasado, que presentará una iniciativa de reforma constitucional en septiembre de 2024 para “que el pueblo elija a los los ministros (por voto directo) como en la Constitución de 1857”.

Y en sus conferencias mañaneras, ha enumerado los supuestos privilegios con los que cuentan, como “sueldos muy superiores al del presidente de la República: casi 300 mil pesos mensuales cada ministro. Yo gano la mitad de eso”, dijo el 11 de mayo pasado.

Sin embargo, anteriormente el mandatario descartaba llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, pero tras el fallo de la Corte contra la reforma electoral que impulsaba su Gobierno cambió de opinión: “ya me di cuenta que hace falta. Es lo mismo que los consejeros del INE, los magistrados del tribunal”.

Javier Contreras, académico de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el Presidente, cuando “lanza esta propuesta de hacer una modificación constitucional para que las y los ministros de la Corte sean electos por voto popular, me parece que está muy lejano de que esto resuelva problemas de nepotismo, de corrupción, de opacidad que existen en el pináculo del Poder Judicial”.

Y resaltó que si los ministros son elegidos por voto popular, esto podría ocasionar que estos se sustenten a alguna agenda política y servir a intereses ajenos a la justicia.

“Yo creo que podrían profundizar más el problema, porque las y los ministros electos podrían estar sustentados a una agenda política es decir, ¿cuál sería la propuesta de campaña?… ¿Apoyar al Congreso, apoyar al partido gobernante o hacia dónde se tendrá que dirigir esto?”, cuestionó.

Rodrigo Castro Cornejo, profesor investigador del CIDE, explicó que el Presidente busca persuadir que con un voto directo para los ministros se va a acabar la corrupción y los privilegios, pero sostuvo que esto no ha pasado con los diputados, con presidentes municipales, o con quien sea que es votado en elecciones.

“Eso implica hacer campaña, tener una plataforma para ser votado… Es politizar y no es lo que en principio uno quisiera de un ministro de una Suprema Corte o de cualquier juez”, indicó.

Consulta, sin futuro

Por otra parte, sobre la propuesta de Morena de realizar una consulta popular para que el pueblo decida si los ministros deben ser elegidos por voto popular, Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York) indicó que esto no tiene futuro político porque implica cambios constitucionales.

“Esta consulta no tiene futuro político porque elegir a los ministros de la Corte implica un cambio constitucional, entonces no es únicamente porque Morena no tenga la mayoría, sino también porque la consulta popular no aplica para cambios constitucionales”, dijo.

“Y de hecho la pregunta tendría que pasar por la Corte y también la validez de la consulta. Entonces muy seguramente no, pues de entrada la darían infundada”, agregó.

Morena alista discusión de Consulta Popular

Por: Jorge X. Lópex

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados convocará a ministros en retiro, académicos y todo aquel interesado en la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por votación, a discutir sobre el asunto.

En una suerte de parlamento abierto “anticipado”, pues no existe una iniciativa al respecto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que estos “diálogos e intercambio de ideas” podrían darse a partir del mes de julio.

Detalló que antes de que concluya trabajos la Comisión Permanente presentarán la solicitud de Consulta Popular sobre el tema de que haya votación directa para ministros de la Corte. para que sea turnada como parte del informe de la permanente a la Cámara de Diputados.

Una vez ahí, explicó, quien ocupe la mesa directiva iniciará el procedimiento legislativo turnándose a comisiones para luego ser aprobada por el Pleno, enviada al Senado y posteriormente a la SCJN para la revisión de la pregunta de la Consulta.

De seguir esta ruta, indicó Mier, la Consulta Popular para determinar si los ministros de la Corte son electos por votación directa se estaría realizando en 2025.

Pide MC defender al Poder Judicial

Por: Marco Fragoso

Al hacer un llamado a defender y salvaguardar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Movimiento Ciudadano reconoció a la Ministra

Norma Lucía Piña Hernández por haber recibido el Premio a Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ).

A través de un comunicado el partido indicó que el reconocimiento, otorgado por la agrupación compuesta por más de 10 mil 400 juezas de 143 países, confirma que el Poder Judicial en México asume su función como garante del equilibrio entre los poderes constitucionales.

Además de hacer valer su independencia y autonomía frente a los ataques que desde la Presidencia de la República intentan vulnerarlo y desprestigiarlo cada mañana.

LEG