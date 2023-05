Un remolinó invadió un juego de béisbol infantil y atrapó a un niño en pleno partido; lo elevó por unos cuantos segundos.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 14 de mayo durante un partido infantil en un campo de béisbol ubicado en Florida, Estados Unidos.

La cámara que grabó el partido, captó el momento de angustia que vivió un pequeño jugador ya que un remolino intervino en el desarrollo del juego.

En las imágenes se aprecia al bateador en turno y al catcher en el montículo del diamante, además del ampayer quien está en un costado.

Luego aparece un remolino, que se formó en la arena que rodea el montículo central, el cual se va directo contra el pequeño catcher quien quedó aturdido por el sonido y la intensidad del fenómeno.

Ante esto, el bateador se alejó del lugar, pero el ampayer, un joven de 17 años de edad, tomó en sus brazos al niño y se alejó del remolino el cual cambió de curso.

Aunque en las imágenes no se aprecia, Zoya (el menor que quedó atrapado en el remolino) indicó -para el medio WJXT- que “no podía respirar mucho (…) sentía como si no pudiera tocar el suelo. Así que me elevé un poco”.

